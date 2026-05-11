Dominé dans l’agressivité par Toulouse, l’OL a bien cru pouvoir revenir dans le match avec l’égalisation de Corentin Tolisso. Mais la fragilité défensive a eu raison d’au moins un point pour les Lyonnais.

Il aurait pu changer beaucoup de choses. En trompant Guillaume Restes d’une tête, Corentin Tolisso pensait avoir remis celle de ses coéquipiers à l’endroit et que le plus dur avait été fait en revenant à 1-1. S’ils visaient logiquement un succès en Haute-Garonne, les Lyonnais n’auraient pas fait la fine bouche en repartant avec un point, ce qui leur assurerait encore la troisième place en ce lendemain de 33e journée. Seulement, ils n’ont pas été capables de conserver a minima ce résultat, encaissant un deuxième but à un quart d’heure de la fin… "On a manqué d’agressivité en première mi-temps, dans les duels, et sur les deuxièmes ballons. On a manqué d’équilibre, mais on a essayé de revenir, de changer le résultat. Il y a l'égalisation mais on ne peut pas prendre ce deuxième but", a regretté Paulo Fonseca après la rencontre.

"Toulouse était fort dans les contre-attaques"

À l’image de ses joueurs, l’entraîneur de l’OL a semblé à court de solutions pour contrecarrer la tactique de Toulouse dimanche soir. On a pu le voir faire de grands gestes sur le banc pour tenter de colmater les brèches de son système, sans vrai succès en première mi-temps. Fonseca regrettait d’ailleurs que ses joueurs ait "perdu beaucoup de deuxièmes ballons, des ballons qui leur ont permis de bien jouer leurs contre-attaques, un domaine dans lequel ils performent." Battu 2-1, l’OL fait la pire des opérations au pire des moments.