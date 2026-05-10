Toulouse - OL : les Lyonnais régulièrement vainqueurs au Stadium

Solidement accroché sur le podium de Ligue 1 mais encore sous la menace de Lille et Rennes, l’OL doit gagner à Toulouse dimanche (21h). Historiquement, la ville rose réussit plutôt bien aux Lyonnais.

L’Olympique lyonnais a son destin entre les mains, et c’est le plus important. Troisième avec deux points d’avance sur Lille et quatre sur Rennes, une victoire au Stadium lui permettrait d’avoir un pied et quatre orteils en Ligue des champions, une compétition qu’il n’a plus connue depuis près de six ans.

Sept revers en 26 ans face au TFC

Cela tombe bien, l’OL gagne souvent contre Toulouse, y compris dans la cité occitane. Depuis la saison 2000-2001, les deux formations se sont affrontées à 44 reprises. Il compte 26 victoires, a concédé onze nuls et s’est incliné sept fois. On recense un seul affrontement en dehors du cadre de la Ligue 1. C’était en 2019, en 8es de finale de Coupe de la Ligue. Les septuples champions de France s’étaient imposés 4 à 1 grâce, notamment, à Bertrand Traoré (doublé) et Jean Lucas (un but et une passe décisive). L’international français Manu Koné, qui sera à la Coupe du monde cet été, avait marqué pour le TFC.

Dans l'élite, donc, énorme avantage aux Rhodaniens. Toulouse a remporté le match aller à Décines (1-2), sa première victoire en terres lyonnaises depuis 1966. Il fallait remonter à 2014 pour retrouver la trace d’une victoire des Violets face à l'OL (2-1). Il s’agit d’ailleurs de sa dernière défaite au Stadium. Dans un début de saison compliqué, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette s’étaient inclinés sur des buts de Ben Yedder et Akpa Akpro (2-1). S’il a eu beaucoup de mal entre 2010 et 2014 (trois victoires), l’OL, depuis une dizaine de saisons, maîtrise la plupart de ses rendez-vous face à la formation toulousaine.

7 victoires en 8 matchs au Stadium depuis 2016

Il y a eu des larges victoires, comme en 2023. L’Olympique lyonnais était bon dernier et Pierre Sage disputait sa troisième partie à la tête de l’équipe. Alexandre Lacazette avait inscrit un triplé, permettant à sa formation de signer son deuxième succès de la saison au mois de décembre (0-3). La remontée fantastique était lancée. En janvier 2020, en janvier et en octobre 2015, l’OL s'était imposait sur le même score (3-0). Toujours à la maison, il explose le TFC en 2019 (5-1) et en 2017 (4-0), où Memphis Depay marquera un but exceptionnel du rond central.

Au Stadium, les Rhodaniens gagnent (sept fois sur les huit précédents déplacements) aussi, mais ont moins de marge. La dernière fois qu’ils sont allés à Toulouse, Malick Fofana avait délivré les siens dans les arrêts de jeu d’une rencontre laborieuse au possible (1-2). Memphis Depay, encore lui, avait fait pareil en 2019 (2-3). Il avait alors signé un doublé, et sa complémentarité avec Jeff Reine-Adélaïde avait fait des ravages au sein de la défense toulousaine. Dimanche, l’OL pourra compter sur un autre duo, Endrick et Afonso Moreira.