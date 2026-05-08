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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Toulouse veut refaire le coup de l'aller contre un OL "en grande forme"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • N'ayant plus rien à jouer dans cette fin de saison, Toulouse compte malgré tout bien finir pour sa dernière à la maison. Les coéquipiers de Charlie Cresswell espèrent refaire le coup de l'aller avec une victoire en fin de match.

    Une saison qui ressemble à beaucoup d'autres. À Toulouse, les supporters ont appris à vivre des fins de saison sans vrais enjeux, qu'ils soient pour la course à l'Europe ou le maintien. Actuellement dixièmes de Ligue 1, les Violets n'ont plus rien à jouer sur les deux dernières journées. Si ce n'est savoir à quelle place finir entre la 9e et la 12e place. Avec l'OL qui a encore une qualification en Ligue des champions à aller chercher, les objectifs de dimanche soir (21h) seront bien différents au Stadium entre les deux formations.

    Toutefois, ce match de la 33e journée représente la dernière sortie du "Téfécé" à la maison. Alors forcément, la volonté toulousaine est de finir de la meilleure façon possible face à leurs spectateurs. "Dimanche, on s'attend à un gros match et à vivre une belle ambiance, comme toujours au Stadium", a expliqué Charlie Cresswell en conférence de presse.

    "On a réussi à les battre à l'aller"

    Avec quatre victoires de suite en Ligue 1, l'OL fait office de gros morceau pour Toulouse car les Lyonnais "sont en grande forme". Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui du match aller. Les joueurs de Paulo Fonseca réalisaient alors un début de championnat quasiment parfait. Mais un peu de suffisance avait eu raison d'une victoire qui s'était écrite en première mi-temps. Les Toulousains avaient ainsi marqué deux buts en fin de rencontre pour repartir avec les trois points de Décines. "On a réussi à les battre à l'aller et on espère pouvoir refaire pareil dimanche. On veut offrir la victoire à nos supporters pour cette dernière à domicile", a fini par dire le défenseur anglais de Toulouse. L'OL est prévenu.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 8 Mai 26 à 18 h 49

      Ce qu'il ne dit pas dans sa déclaration , c'est que son adversaire OL ne savait pas conserver un résultat lors de la phase aller , depuis nos défenseurs ont appris que tant que Fonseca ne rentre pas sur le terrain en fin de match , ils se battent jusqu'au bout , c'est une grosse différence.....

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 8 Mai 26 à 18 h 52

      il rêve , l'équipe est beaucoup plus forte qu'au match aller .

      Signaler

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