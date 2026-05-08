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Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fonseca se projette (un peu) sur le mercato

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Avec encore deux journées de Ligue 1 à disputer, l'OL a un vrai objectif en cette fin de saison avec la Ligue des champions. Une compétition qui pourrait conditionner l'été lyonnais, qui a déjà débuté en coulisses.

    En cette fin de saison, l'OL a tout à gagner mais aussi tout à perdre. Avec quatre points d'avance sur Rennes cinquième, les Lyonnais peuvent tout aussi bien accrocher directement la Ligue des champions avec leur troisième place actuelle, les barrages et le tour préliminaire avec la quatrième que la Ligue Europa en terminant cinquième. Alors forcément, quand l'excitation peut s'emparer de l'environnement lyonnais, Paulo Fonseca préfère calmer les ardeurs.

    Mais, il est bien conscient que cette fin de saison conditionnera la saison prochaine, à commencer par cet été et le recrutement. "On travaille depuis un moment avec Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charrier, responsable recrutement) sur l’an prochain. On a des cibles. Tout est déjà préparé et on a déjà aussi défini des calendriers de reprise en fonction de notre classement final. Si on a la possibilité de jouer la Ligue des champions, on aura peut-être la possibilité de prendre un ou deux joueurs différents en termes d’expérience. Mais encore une fois, ce n’est pas le moment d’en parler."

    "Ce n'est pas le moment de parler de la situation de certains"

    Heureux du groupe à sa disposition, Paulo Fonseca sait qu'il faut renforcer les troupes en cas de qualification pour la plus grande des compétitions européennes. Il y aura aussi des départs à combler ainsi que des de prêts à gérer. On pense notamment à Adam Karabec, Noham Kamara ou encore Roman Yaremchuk qui possèdent des options, plus ou moins obligatoires, dans leur prêt. Ou encore Endrick qui a laissé la porte ouverte à une saison supplémentaire à l'OL. Mais ce n'est pas encore le moment d'en parler pour le technicien portugais. "Je sais que c'est important pour vous, mais je pense que ce n'est pas le moment. Quand ce sera le moment, nous pourrons parler de toutes les situations." Encore deux journées à patienter.

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    2 commentaires
    1. Rockaddict
      Rockaddict - ven 8 Mai 26 à 16 h 50

      Je ne suis pas l'entraîneur, ni encore moins un décideur, mais je trouve que la force du groupe c'est d'être copains; on ressent l'entente entre les joueurs, même Endrick, estampillé star a l'air d'être une bonn personne et on voit qu l'esprit d'équipe est là. Ce qui me fait penser que je n'effectuerai pas trop de bouleversements dans l'équipe, que peut-être, seuls 2 ou 3 apports seraient suffisants pour se renforcer (encore faut-il faire jouer les gens à leur poste de prédilection) et cela permettrait de tenir encore le cap financièrement.
      Quand je lis les pistes explorées (bon, d'accord, ce sont des "on dit"), les montants annoncés, je suis surpris. Pourquoi ne pas garder cette équipe de copains qui aura un challenge encore plus gros à remporter l'année prochaine, surtout s'il y a la Champions League => pour la dotation on est d'accord, et le prestige.

      Signaler
      1. Koko
        Koko - ven 8 Mai 26 à 17 h 25

        Tout a fait d'accord !

        Signaler

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