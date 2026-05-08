OL : fin de saison pour Tanner Tessmann

Ayant ressenti une gêne musculaire avant Rennes, Tanner Tessmann ne rejouera pas de la saison. Paulo Fonseca a acté ses forfaits à Toulouse puis contre Lens.

Il en est presque déçu d'avoir attendu aussi longtemps. Depuis deux matchs, Paulo Fonseca peut compter sur un effectif bien plus dense et cela se ressent également dans la lecture du jeu. Avec des joueurs comme Corentin Tolisso, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah ou encore Malick Fofana sur le banc, les options ont connu une légère hausse dans la qualité présente sur le banc de l'OL. Cela devrait être encore le cas ce dimanche soir à Toulouse (21h). Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, l'entraîneur lyonnais aura une très grosse partie de son effectif. Une seule incertitude existe encore à deux jours du match : celle d'Orel Mangala. Le milieu de terrain a repris partiellement avec le groupe, mais Fonseca a annoncé qu'il "participera à la séance complète demain (samedi)".

Objectif Coupe du monde pour Tessmann désormais

De quoi espérer le voir dans l'avant-dernier groupe de l'OL de la saison ? L'interrogation demeure. En tout cas, une chose est sûre, on ne reverra pas Tanner Tessmann sous le maillot lyonnais dans cet exercice 2025-2026. Plutôt à son avantage lors de sa rentrée contre Auxerre il y a deux semaines, l'Américain y aura disputé ses dernières minutes. Gêné au niveau musculaire, Tessmann est forfait jusqu'à la fin de la saison. "Tanner a ressenti une gêne musculaire et il ne pourra pas tenir sa place sur les deux prochains matchs", a communiqué Paulo Fonseca ce vendredi. En attendant de savoir quel sera son futur entre Rhône et Saône, Tanner Tessmann a désormais les yeux rivés sur la Coupe du monde 2026 qui se passe en partie chez lui aux États-Unis.