Mercato : Yaremchuk à l’OL, stop ou encore ?

Prêté avec option d’achat jusqu’en juin, Roman Yaremchuk semble enfin s’épanouir à l’OL. L'Ukrainien peut-il s’inscrire dans la durée ? Le principal intéressé n’a pas voulu se projeter.

Quatre buts en trois matchs. L’aventure de Roman Yaremchuk à l’OL décolle enfin. Il en est presque dommage qu’il ne reste plus que deux matchs à disputer dans cette saison 2025-2026 et peut-être même pour l’Ukrainien entre Rhône et Saône. Débarqué en fin de mercato hivernal, le colosse est venu compenser le départ de Martin Satriano et apporter ce profil de tour de contrôle dans la surface. Toutefois, limité dans ses mouvements financiers, l’OL n’avait recruté Yaremchuk que sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat à cinq millions d’euros. Une façon aussi de limiter le risque que pouvait représenter ce pari, l’Ukrainien jouant peu avec l’Olympiakos sur la première partie de saison.

Une option d'achat à cinq millions d'euros

Alors forcément va se poser la question du maintien ou non de l’attaquant dans l’effectif lyonnais pour la saison prochaine. Les derniers matchs ont montré que Roman Yaremchuk pouvait rendre de fiers services sur le front de l’attaque suivant l’adversaire. Après une période d’acclimatation de six mois, il pourrait ainsi donner la pleine mesure de ses qualités, dans un rôle de doublure, notamment si la Ligue des champions est au rendez-vous.

Quoi qu’il en soit, ce sujet n’a pas encore lieu d’être pour le principal intéressé. S’estimant "heureux et honoré de jouer dans un tel club", Roman Yaremchuk estime que "ce n’est pas encore le moment pour parler de ça (son avenir à l’OL)". Cela le sera un peu plus dans une semaine après le match contre Lens, le 17 mai (21h). D’ici là, l’ancien de La Gantoise espère encore faire trembler les filets de Ligue 1 pour convaincre un peu plus les dirigeants de l’OL.