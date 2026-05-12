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Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Trophées UNFP : Corentin Tolisso, seul membre de l'OL récompensé

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Auteur d’un exercice remarquable, Corentin Tolisso a été le seul Lyonnais récompensé lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Il fait partie de l’équipe type de la saison.

    C’est la soirée de gala du foot français. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, arbitres. Tous se retrouvent, bien habillés, pour revenir sur la saison, élire les meilleurs joueurs, revoir les plus belles actions. Alors qu’il ne reste plus qu’une journée de championnat pour aller accrocher la Ligue des champions, l’OL ne comptait que deux nommés éligibles aux différents trophées.

    Fonseca et Greif nommés

    Paulo Fonseca était parmi les cinq meilleurs coachs. Dominik Greif faisait partie des cinq gardiens retenus. Dans les deux cas, c’est le futur adversaire des Lyonnais qui a été récompensé. Pierre Sage, l’ancien technicien rhodanien, a remporté la distinction dès son premier exercice plein en Ligue 1. Tout comme Robin Risser, le portier artésien qui découvrait l’élite.

    Tolisso dans l'équipe type de Ligue 1

    C’est un autre Lyonnais qui a finalement été récompensé, le seul à avoir fait le déplacement. Corentin Tolisso a été élu dans l’équipe type. Une formation largement composée de Parisiens et de Lensois. Une juste récompense pour le natif de Tarare, auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière. Capitaine exemplaire d’un OL toujours en course pour le podium malgré la défaite à Toulouse (2-1), il s’épanouit totalement dans un rôle pensé et taillé pour lui.

    Il n’a pas manqué, d’ailleurs, de rappeler que c’était Pierre Sage qui l’avait testé à ce poste, plus haut sur le terrain, quand il était encore à la tête de l'écurie rhodanienne. Dimanche (21h), il le retrouvera, dans le costume, ou plutôt le survêtement, du meilleur entraîneur de Ligue 1, qui a reçu son trophée des mains d’un certain Didier Deschamps.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 12 Mai 26 à 12 h 03

      Quelle fierté de voir Pierre Sage et Tolisso être récompensé !!

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    2. Juni38
      Juni38 - mar 12 Mai 26 à 12 h 07

      si DD pouvait ouvrir les yeux .........................

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 12 Mai 26 à 12 h 29

      Aucun strasbourgeois ??????

      Tellement mérité pour Sage le sage 🎉

      Signaler

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