OL : du changement chez Eagle Football d'ici juin 2026 ?

L'OL aura-t-il un nouvel actionnaire en juin 2026 ? C'est en tout cas l'hypothèse exprimée par le Eagle Football Group dans le bilan financier de ce mardi.

Le communiqué partagé ce mardi matin est très riche d'enseignements. Dans celui-ci, le Eagle Football Group (EFG) attaque John Textor et sa gestion. Il l'accuse de l'avoir placé, lui ou sa filiale OL SASU, comme garant pour couvrir des obligations prises par Botafogo et Molenbeek. Formations détenues par Eagle Blidco, entreprise ayant elle-même 88% d'EFG.

Les faits se sont déroulés entre août 2023 et avril 2025. Au total, ils concernaient 126,2 M€ de dépréciations de créances, dont 30 reviendraient à un club de football auquel le RWDM a acquis un joueur, et 50 à une société d'affacturage pour un transfert ainsi qu'un prêt à l'adresse de Fogo'. Voilà le genre de cadavre dans le placard découvert par les dirigeants lyonnais actuels, même si certains étaient déjà présents à l'époque, ce qu'il ne faut pas oublier.

Encore beaucoup de travail cet été pour la direction

Aujourd'hui, l'institution décinoise est à vendre, ce n'est pas un mystère. Mais qui sera le nouvel actionnaire ? Il est possible que Michele Kang, soutenue par le fonds Ares, poursuive sa mission. La situation pourrait en tout cas rapidement se débloquer. En effet, l'OL indique que ses comptes "ont été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation sur la base des informations disponibles, en prenant notamment l’hypothèse de l’arrivée d’un nouvel actionnaire en mesure de participer au besoin de financement du Groupe d’ici juin 2026".

Une avancée est donc envisagée très rapidement avant la fin de la saison. Il sera ensuite temps de repartir au travail. Car s'il y a du mieux comptablement, la dette a encore gonflé, passant de 518 M€ en juin à 616,3 M€ en décembre 2025. Une hausse "reflétant notamment un nouveau prêt d’actionnaire intervenu en juillet 2025 à hauteur de 92,4 M€ (dont 87,3 M€ de capital)". La trésorerie (de 62,1 à 14,1 M€) et les capitaux propres (de -163,6 à -347,9 M€) sont eux en forte baisse. Le tout en seulement six mois. dépréciations de créances y sont pour beaucoup, ce qui témoigne du chemin encore à accomplir pour retrouver un équilibre moins précaire.