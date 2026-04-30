John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL vers un changement de propriétaire, Michele Kang dans la boucle... Ça se bouscule à l'Olympique lyonnais, les prochains mois devraient être agités.

L'arrivée du printemps a bouleversé les choses du côté d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, la maison mère détenant 85% du Eagle Football Group (EFG, ex-OL Groupe). Depuis le 28 mars, John Textor n'est officiellement plus le patron, remplacé par le cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles. Une première étape vers un désengagement presque inévitable de l'homme d'affaires américain dont les bilans financiers sont dans le rouge.

Car ses prêteurs n'entendent pas laisser le bateau couler, ce que l'on a d'autant plus compris le 14 avril. Ce jour-là, EFG a annoncé l'arrivée d'un comité indépendant ad hoc. Son rôle, résumé grossièrement, est de gérer la cession de l'Olympique lyonnais. Enfin, on parle plutôt d'un changement "de propriétaire, puisque Eagle Bidco n'a plus les moyens d'assurer son train de vie et est en liquidation en Angleterre. Mais c'est davantage une modification du contrôle car les entités intéressées sont les créanciers, Ares principalement, et madame Kang", rappelle Malek, juriste ainsi qu'avocat de formation. Ce dernier était de passage dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

Le duo Ares - Kang connaît la situation lyonnaise

Serait-ce une bonne chose pour l'OL ? Plutôt oui si l'on en croit Vincent Chaudel, fondateur de l'observatoire du sport business. "Ares a les clés en main. La question pour eux maintenant est de savoir quelle est la meilleure option pour récupérer leur mise de départ. Elle se nomme, à mon avis, Michele Kang. Car présentement, si le club est revendu, sa valeur ne sera pas suffisante pour que le fonds retrouve ce qu'il a investi. Il a donc tout intérêt à l'accompagner pour qu'il retrouve de sa superbe, nous explique-t-il. Avec l'actuelle présidente, les choses s'améliorent, mais elles ne sont pas réglées, loin de là."

Par ses actions depuis son arrivée à la tête de l'institution l'été dernier, la dirigeante d'OL Lyonnes a en tout cas su rassurer beaucoup de monde. "Aujourd'hui, Ares est le maître du selon la structure qui a été bâtie, insiste Maleck. Michele Kang, elle, se charge de gérer le quotidien avec son équipe implantée à Décines. Ce sont eux qui connaissent le mieux l'Olympique lyonnais, et sont donc les plus à même de le redresser d'ici deux à trois ans, avec en tête l'échéance de l'UEFA. Surtout que désormais, dans le football, on ne se dirige pas vers des investissements massifs type fonds saoudiens, par exemple. Si c'est un rachat par quelqu'un d'extérieur, il faudra remettre beaucoup d'argent et poursuivre la restructuration."

Dans combien de temps l'OL changera-t-il de mains ?

Il faut savoir que le duo Ares - Michele Kang (et quelques autres) est privilégié pour récupérer les actions en tant que créanciers, puisqu'il faut bien les rembourser. Or, il n'y a plus beaucoup d'actifs à Eagle Bidco, excepté les clubs. Ils disposent en outre de nantissements, une garantie en nature établie lors d'un prêt. D'où cette "vente à la découpe" opérée par la société Cork Gully depuis deux semaines.

La question est de savoir d'ici combien de temps l'OL changera de propriétaire ? Un dénouement rapide serait le meilleur moyen de préparer la prochaine saison et d'éviter toute pollution à la reprise. "Ça peut aller assez vite, estime Vincent Chaudel. La complexité est surtout juridique, je pense. C'est cette partie d'échecs-là qui se joue."

Le panier de crabes avec Botafogo

Quid maintenant des conflits juridiques entre l'Olympique lyonnais et Botafogo, le "cousin brésilien" ? Un sacré panier de crabes où chacun a des dettes l'un envers l'autre et qu'il convient de mettre au clair. "L'objectif à terme est d'avoir un remboursement par compensation car les deux se doivent de l'argent. [...] On cherche à démêler le vrai du faux, c'est ce à quoi Arès et Gully travaillent", précise Malek. Trouver en définitive qui doit quoi à qui en regroupant tous les mouvements financiers, ce qui n'est pas une mince affaire. "Une fois qu'ils seront nettoyés, ils seront davantage intéressants, le bilan sera allégé et présentable."

Mais est-ce préjudiciable pour les Rhodaniens, notamment pour leur image ? "Ce n'est pas dérangeant à mon avis, confie Vincent Chaudel. Derrière ces actions en justice, les observateurs comprennent bien qu'il y a John Textor qui est en train de se faire sortir d'Eagle Bidco par Ares. L'objectif de ce dernier, qui n'a pas pour but de gérer une entreprise footballistique, est de dire 'on arrête les bêtises et on met quelqu'un capable de la reprendre et de la restructurer'. Ce qui serait le rôle de Michele Kang."

On se dirige en tout cas vers la fin de la multipropriété pour l'OL, du moins pour le moment. Et même si plusieurs modèles sont "possibles, dont certains pertinents", celui mis en musique par le natif du Missouri était "néfaste et dangereux, donc qu'il en sorte, c'est plutôt une bonne nouvelle", juge le spécialiste du sport business. Ce que bon nombre de supporters et de suiveurs lyonnais ne contrediront pas.