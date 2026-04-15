Un encart qui peut faire sourire, si seulement il ne concernait pas l'OL. Dans le Financial Times, l'administrateur d'Eagle Bidco, le cabinet Cork Gully, a annoncé la mise en vente des trois clubs : l'Olympique lyonnais, Botafogo et le RWDM Brussels.

Ce n'est pas une grande nouvelle, puisque le communiqué du Eagle Football Group mardi matin était assez explicite. L'OL changera prochainement de propriétaire, un "consortium constitué du fonds Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang" étant notamment en course pour le récupérer. Mais dans le même temps, l'administrateur d'Eagle Bidco (la société détenant 85% du club) a partagé une annonce légale sur le même thème dans le Financial Times.

L'encart est à lire dans le média britannique, comme le révélait Globo. Il est signé du cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles. Ce dernier a pris les rênes d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, poussant dehors John Textor, fin mars.

Clubs recherchent acheteurs

On y voit que les trois formations détenues par la maison mère sont à vendre. Sont proposées les "participations majoritaires dans" l'Olympique lyonnais, Botafogo et le RWDM Brussels. Les Rhodaniens y sont définis comme "l'un des clubs phares de Ligue 1 en France". Un procédé classique, mais qui détonne un peu dans l'univers footballistique.

Maintenant, reste à savoir si d'autres acquéreurs potentiels se manifesteront, Cork Gully les priant de contacter "les administrateurs judiciaires à l'adresse EagleAssets@corkgully.com." Avis aux personnes intéressées.