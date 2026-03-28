John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté

Une annonce majeure, mais qui touche finalement assez peu l'OL. Vendredi, John Textor a été écarté d'Eagle Football Bidco Limited, la holding détenant près de 88% de l'Olympique lyonnais.
Mettons tout de suite les choses au clair, ce n'est pas la dernière fois que nous parlons de John Textor. L'Américain, qui multiplie les batailles juridiques ces derniers jours, n'a sûrement pas dit son dernier mot. Cependant, depuis vendredi, il n'est plus à la tête d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, la maison mère détenant 87,78% Eagle Football Group (ex-OL Groupe). Le cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles, l'a remplacé.
L'entreprise basée à Londres intervient "en vertu du droit anglais de l'insolvabilité suite à des cas de défaut de paiement au titre de ses accords financiers", explique-t-elle. Autrement, elle pousse John Textor dehors et reprend les manettes. Un coup dur infligé par les créanciers de l'homme d'affaires, dont Ares et Michele Kang. Car même si cette dernière avait obtenu le pouvoir au quotidien à Décines l'été dernier en devenant présidente d'EFG, le natif du Missouri était toujours aux commandes d'Eagle Bidco.
Les clubs poursuivent leurs activités normalement
La société londonienne et ses administrateurs vont prendre le contrôle. "Les pouvoirs de ses directeurs sont suspendus", précise-t-il. Un moratoire légal protège désormais la structure contre ses créanciers. Tout cela, et c'est un point important, ne devrait pas bouleverser les différents clubs - l'Olympique lyonnais, Botafogo et RWDM Brussels.
En effet, Cork Gully indique qu'aucun administrateur n'a été nommé pour une des filiales. Elles poursuivent leurs activités normalement, sachant que ces institutions ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité.
Dans la foulée du communiqué, l'OL a réagi, prenant acte de ce bouleversement. "La gouvernance (dont Michel Kang et Michael Gerlinger) et les opérations quotidiennes ne sont pas affectées, confirme-t-il. La mise sous administration d'Eagle Bidco n'entraîne pas de défaillance au regard des termes des contrats importants de la Société ou de la réglementation sportive applicable."
Si pas de redressement, vers une vente des parts dans l'OL
Maintenant, quelle sera la suite pour l'ensemble de la galaxie montée par John Textor ? "L'objectif principal est de redresser la situation financière d'Eagle Bidco. Si cela s'avère impossible, nous chercherons à obtenir une meilleure solution pour les créanciers, détaille Cork Gully. À défaut, nous procéderons à la liquidation des actifs de la société au profit des prêteurs."
Concrètement, si l'idée est de redresser le bateau, d'autres scénarios sont envisageables. La cession des actifs, et donc des parts de la maison mère dans EFG, est une possibilité. À qui ? Potentiellement au fonds Ares et à Michele Kang, qui pourraient se rembourser en récupérant le club. Pour quelle suite ? Le futur de l'OL est encore très indécis.
🍾 ?
Il y adonc une bonne et une mauvaise nouvelle!
La bonne c'est que le cowboy est pratiquement désarmé.
La mauvaise c'est que l'avenir de l'Olympique Lyonnais est toujours aussi incertain qu'une qualif en LdC !
En réalité rien de bien nouveau.
Tout repose maintenant sur la patience et les décisions de Ares ....Enfin si j'ai tout bien compris !
Eagle Football Group SA ( l'OL ) , a aussi communiqué ceci :
« Il serait possible pour les créanciers d'Eagle Bidco, y compris Michele Kang, Présidente-Directrice générale d'Eagle Football Group, de présenter une telle offre. La Société tiendra le public informé, conformément aux obligations d'information applicables, de toute évolution importante qui serait portée à sa connaissance. En parallèle, la Société poursuit son objectif d’assainissement de sa situation financière »
la société a précisé qu'un rachat des parts du club était possible par les créanciers et notamment par Michele Kang.
Le feuilleton est loin d'être terminé, mais il prend bonne tournure pour l'avenir ...
Salut Juni38.... oui j'ai lu hier soir le communiqué mais attention il faut bien comprendre que Madame Kang est loin de pourvoir racheter un maximum de parts.
Pour la bonne tournure je suis plus mesuré car on ne connaît pas les décisions futures de Ares qui au final à pris le contrôle de Eagle Holding et donc de l'OL.
C'est sur qu'elle ne pourra pas tout racheter ; Ares veut récupérer ses billes , il faut trouver un repreneur .
Si par bonheur le club revient en LdC , il y aura forcément du monde interessé , avec le stade , le potentiel public dans le bassin lyonnais , le club a de la valeur tout de même , je n'imagine pas un destin à la bordeaux .
Juni38 ...Il ne faut pas non plus oublier la tendance des marchés financiers aujourd'hui et notamment aux US avec l'instabilité mondiale aujourd'hui que tu sais. Investir dans le foot de surcroît français ne doit pas être une grande option... Après je ne suis pas un grand expert non plus !!!
Après il y aurait au moins une grande nouvelle avec l arrivée possible d'un grand sponsor ???
Ares va probablement proposer le rachat du club à Michèle Kang pour se rembourser. Aura telle envie et la surface financière pour le faire ?