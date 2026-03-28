John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté

Une annonce majeure, mais qui touche finalement assez peu l'OL. Vendredi, John Textor a été écarté d'Eagle Football Bidco Limited, la holding détenant près de 88% de l'Olympique lyonnais.

Mettons tout de suite les choses au clair, ce n'est pas la dernière fois que nous parlons de John Textor. L'Américain, qui multiplie les batailles juridiques ces derniers jours, n'a sûrement pas dit son dernier mot. Cependant, depuis vendredi, il n'est plus à la tête d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, la maison mère détenant 87,78% Eagle Football Group (ex-OL Groupe). Le cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles, l'a remplacé.

L'entreprise basée à Londres intervient "en vertu du droit anglais de l'insolvabilité suite à des cas de défaut de paiement au titre de ses accords financiers", explique-t-elle. Autrement, elle pousse John Textor dehors et reprend les manettes. Un coup dur infligé par les créanciers de l'homme d'affaires, dont Ares et Michele Kang. Car même si cette dernière avait obtenu le pouvoir au quotidien à Décines l'été dernier en devenant présidente d'EFG, le natif du Missouri était toujours aux commandes d'Eagle Bidco.

Les clubs poursuivent leurs activités normalement

La société londonienne et ses administrateurs vont prendre le contrôle. "Les pouvoirs de ses directeurs sont suspendus", précise-t-il. Un moratoire légal protège désormais la structure contre ses créanciers. Tout cela, et c'est un point important, ne devrait pas bouleverser les différents clubs - l'Olympique lyonnais, Botafogo et RWDM Brussels.

En effet, Cork Gully indique qu'aucun administrateur n'a été nommé pour une des filiales. Elles poursuivent leurs activités normalement, sachant que ces institutions ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

Dans la foulée du communiqué, l'OL a réagi, prenant acte de ce bouleversement. "La gouvernance (dont Michel Kang et Michael Gerlinger) et les opérations quotidiennes ne sont pas affectées, confirme-t-il. La mise sous administration d'Eagle Bidco n'entraîne pas de défaillance au regard des termes des contrats importants de la Société ou de la réglementation sportive applicable."

Si pas de redressement, vers une vente des parts dans l'OL

Maintenant, quelle sera la suite pour l'ensemble de la galaxie montée par John Textor ? "L'objectif principal est de redresser la situation financière d'Eagle Bidco. Si cela s'avère impossible, nous chercherons à obtenir une meilleure solution pour les créanciers, détaille Cork Gully. À défaut, nous procéderons à la liquidation des actifs de la société au profit des prêteurs."

Concrètement, si l'idée est de redresser le bateau, d'autres scénarios sont envisageables. La cession des actifs, et donc des parts de la maison mère dans EFG, est une possibilité. À qui ? Potentiellement au fonds Ares et à Michele Kang, qui pourraient se rembourser en récupérant le club. Pour quelle suite ? Le futur de l'OL est encore très indécis.