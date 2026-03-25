Botafogo et Textor annoncent poursuivre l'OL pour des impayés

Quelque peu chahuté au Brésil ces dernières semaines, John Textor a choisi l'attaque. Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, Botafogo annonce son intention de poursuivre l'OL pour des dettes concernant les transferts fantômes de plusieurs joueurs entre les deux clubs.

Le club brésilien Botafogo de John Textor a annoncé mardi qu'il allait "engager prochainement" une procédure judiciaire contre l'Olympique lyonnais, l'ancien club du milliardaire américain, pour le recouvrement de dettes impayées. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de mise sur la touche de John Textor au sein de la holding Eagle Football, propriétaire des deux clubs. L'Américain reste toutefois à la tête de Botafogo en raison d'une décision judiciaire au Brésil qui a gelé les parts d'Eagle dans le club fin juillet. "Botafogo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre Eagle et va engager des poursuites judiciaires contre l'OL afin de récupérer les sommes", a indiqué le club carioca dans un communiqué. Contacté par Olympique-et-Lyonnais, l'OL n'a pas souhaité commenter la nouvelle venue du Brésil.

Où est passé l'argent ?

La plainte porte sur de présumés transferts fantômes en juillet 2024 de Botafogo à l'Olympique lyonnais. Annoncés à l'OL, que Textor a dirigé de mai 2023 à juin 2025, les Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus notamment avaient finalement atterri au Zénith Saint-Pétersbourg et à Nottingham Forest. John Textor soutient aujourd'hui que le club brésilien a financé les pertes de Lyon. Champion 2024 du championnat brésilien et de la Copa Libertadores, Botafogo est désormais la proie de graves difficultés financières.

Déjà interdit de recruter par la Fifa depuis le 31 décembre en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada, le club s'est vu interdire fin janvier par la justice brésilienne de vendre des joueurs. Eagle Football a également subi la crise en raison des dettes de l'OL, qui ont failli coûter au club une relégation administrative l'été dernier. Textor a perdu le contrôle opérationnel de l'OL en juin 2025 au profit d'Ares, le fonds qui lui avait prêté 425 millions d'euros pour racheter le club en 2022. Il a été démis fin janvier de ses fonctions de directeur d'Eagle Football mais reste jusqu'à nouvel ordre aux manettes de Botafogo.

Avec AFP.