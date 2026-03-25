OL : des motifs d'espoir après la trêve internationale ?

Sur une série de huit matchs sans victoire, l'OL s'est plongé dans une crise sportive qui a relancé la course à la Ligue des champions. Avec deux semaines de trêve, le club lyonnais peut-il se relancer dans son sprint final ?

Cinq équipes en cinq points. Quand le débat autour du report de PSG - Lens, match crucial dans la course au titre, fait parler, derrière, la course à la Ligue des champions est plus serrée que jamais. On est loin de la situation avant le déplacement de l'OL à Marseille avec la possibilité de prendre huit points d'avance à la troisième place. L'OM occupe désormais cette position sur le podium, mais tout se retrouve relancé entre la dynamique des uns et celle des autres. Malgré sa mauvaise passe, l'OL reste quatrième au soir de la 27e journée et ce n'est pas rien. Mais avec Lille, Monaco, Rennes et, à un degré moindre, Strasbourg, le sprint final s'annonce des plus intenses. L'OL a-t-il les armes pour résister à cette pression ?

Le retour des blessés

Une grosse vingtaine de minutes contre le Celta et un match entier contre Monaco ont suffi pour s'en rendre compte. Le visage de l'OL est bien différent quand il peut compter sur des éléments comme Afonso Moreira ou Pavel Sulc. Les deux joueurs offensifs n'ont pas mis longtemps à retrouver leurs bonnes vieilles habitudes d'avant blessure. Déjà remuants en Ligue Europa, ils ont été les facteurs X de la bonne heure lyonnaise en Ligue 1 dimanche dernier. "Leur apport alors qu'ils avaient 60 minutes dans les jambes et qu'ils en ont fait quasiment 90, ça fait un bien fou. L'équipe n'est vraiment pas la même avec ces éléments supplémentaires, a observé Nicolas Puydebois. C'est le jour et la nuit offensivement par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment."

À ces deux joueurs, Paulo Fonseca pourra ajouter Malick Fofana, Ainsley Maitland-Niles ou encore Ruben Kluivert après la trêve internationale. Autant de renforts qui vont changer le visage de la formation lyonnaise. "Avec leur retour en forme, je pense que l'Olympique lyonnais va de nouveau remporter des matchs car il imposera quelque chose à son adversaire", a poursuivi le gardien triple champion de France.

Une régénération mentale

En plus de faire un bien fou sportivement, ces retours vont également faire du bien aux têtes. À force de tirer sur la corde, Paulo Fonseca ne l'a pas fait que physiquement. L'aspect mental a été mis à rude épreuve depuis plus d'un mois à cause de toutes les blessures. Retrouver de la rotation va permettre de faire tourner et souffler certains. Capitaine courage, Corentin Tolisso montre malgré tout des signes de nervosité et presque de résignation, notamment quand il s'agit de parler d'arbitrage.

La série de huit matchs sans victoire n'aide bien évidemment pas, mais ce groupe semble lessivé. Il n'y a qu'à voir le comportement de Nicolas Tagliafico pour s'en assurer. La grinta argentine a laissé place à une déconnexion totale de ce qu'est le foot. Cela n'excuse pas tout, mais l'impact mental a clairement son importance à ce moment de la saison. Et retrouver des forces vives pour gérer au mieux les états d'esprit ne sera pas de trop, et ce dès Angers le 5 avril (15h).

Un calendrier pas facile

Avec l'élimination en Coupe de France et en Ligue Europa, l'OL va retrouver le rythme d'un match par semaine et donc plus d'excuse de fatigue. Même si ce n'est plus vraiment le moment pour travailler des choses, Paulo Fonseca ne pourra plus compter sur l'enchaînement des matchs pour expliquer les points faibles de sa formation. L'OL doit retrouver un équilibre défensif et l'apport de Moreira et Sulc, peu avares d'efforts, va y contribuer. Il faudra de toute façon commencer ce retour de trêve pied au plancher contre Angers et Lorient. Deux formations "abordables sur le papier et que tu dois gagner avant le PSG. Si tu n'as pas fait a minima six sur neuf après le déplacement au Parc, ça va être compliqué pour la troisième et quatrième place".

À sept journées de la fin, les Lyonnais vont avoir la chance de recevoir à quatre reprises. Seulement, il reste à jouer le PSG, Rennes, concurrent à l'Europe, et Lens lors de la dernière journée. Pas franchement le plus simple des calendriers. D'ailleurs, Opta considère celui de l'OL comme le plus difficile de tous ceux encore dans la course à la Ligue des champions. Avec Angers et Lorient en retour de trêve, le club lyonnais va vite être fixé alors que se tiennent des rencontres entre concurrents directs (Monaco - Marseille ou encore Lille - Lens) dans le même temps.