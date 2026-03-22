Après la défaite de l'OL contre Monaco (1-2), tous les regards étaient portés sur la faute non-sifflée de François Letexier sur Endrick. Corentin Tolisso n'a pas manqué d'égratigner l'arbitre français.

C'est une action qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Cela a déjà été le cas dès le coup de sifflet final de cet OL - Monaco (1-2). A la 71e minute, Endrick se fait accrocher le maillot par Denis Zakaria dans le rond central. Le Brésilien s'arrête de jouer, mais Mr Letexier fait signe de jouer. Dans la continuité de l'action, les Monégasques ont réussi à obtenir un penalty pour une faute sur Akliouche. Si la situation a logiquement donné une opportunité à l'ASM sur le coup, Corentin Tolisso et ses coéquipiers s'attendaient à voir l'arbitre central revoir les images à la vidéo ou au moins voir la VAR jouer son rôle.

"Je préfère ne pas vous dire ce que l'arbitre m'a dit"

Il y a bien eu discussions avec le camion en charge des actions litigieuses, mais Letexier a choisi de maintenir sa décision. Une incompréhension pour l'OL. "Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…tous les jours il y a faute sur Endrick (qui a finalement amené au second but de Monaco, Ndlr), s'est emporté le capitaine lyonnais en zone mixte. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M.Letexier, il a été très arrogant, c’était lunaire…je préfère ne pas en dire plus…" Après le derby contre Saint-Etienne il y a presque un an, François Letexier ne s'est pas fait que des amis à Lyon.