Après la défaite de l'OL contre Monaco (1-2), tous les regards étaient portés sur la faute non-sifflée de François Letexier sur Endrick. Corentin Tolisso n'a pas manqué d'égratigner l'arbitre français.
C'est une action qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Cela a déjà été le cas dès le coup de sifflet final de cet OL - Monaco (1-2). A la 71e minute, Endrick se fait accrocher le maillot par Denis Zakaria dans le rond central. Le Brésilien s'arrête de jouer, mais Mr Letexier fait signe de jouer. Dans la continuité de l'action, les Monégasques ont réussi à obtenir un penalty pour une faute sur Akliouche. Si la situation a logiquement donné une opportunité à l'ASM sur le coup, Corentin Tolisso et ses coéquipiers s'attendaient à voir l'arbitre central revoir les images à la vidéo ou au moins voir la VAR jouer son rôle.
"Je préfère ne pas vous dire ce que l'arbitre m'a dit"
Il y a bien eu discussions avec le camion en charge des actions litigieuses, mais Letexier a choisi de maintenir sa décision. Une incompréhension pour l'OL. "Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…tous les jours il y a faute sur Endrick (qui a finalement amené au second but de Monaco, Ndlr), s'est emporté le capitaine lyonnais en zone mixte. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M.Letexier, il a été très arrogant, c’était lunaire…je préfère ne pas en dire plus…" Après le derby contre Saint-Etienne il y a presque un an, François Letexier ne s'est pas fait que des amis à Lyon.
Letexier 2-0 OL
Mon cher Coco, quelle put*in de semaine tu as vécu !
Tu méritais mieux.
On se souviendra de toi c'est certain, l'autre Le Texier n'est qu'une petite météorite que l'on oubliera bien vite .
Difficile mentalement de s'en remettre....
Coco, bien que capitaine, ne jamais parler aux kons, ça les instruits.....😡
Justement il faudrait répéter ce qui a été dit...
Letexier, le même arbitre l’année dernière lors du match à saint Étienne qui suivait la désillusion de Old Trafford…
l’histoire est un éternel recommencement.
et pourtant Fonseca était prévenu…
avec ce genre de prestation arbitrale, il. y a de quoi dégouter de la ligue 1
tu ajoutes des commentateurs qui se croient au PMU du coin.
JAMAIS de la vie je dépenserais de la thune pour m'abonner à ligue 1+
Il y avait plus d'impartialité chez l'autre diffuseur, avec Daniel Bravo et le commentateur, is n'ont pas hésité à crier fort contre letexier qui n'est pas revenu sur la faute et le var alc, qui ne dit rien !
Après, concernant le match, à la pause il n'y avait plus d'essence dans le moteur OL ! les joueurs sont au bout du rouleau, malheureusement.
je ne parle pas de partialité mais bien de compétence.
Canal offre un peu d'expertise, il y a eu des consultants de qualité, mais là, Daniel Bravo.... c'est du niveau d'ali benarbia.... nul
pour le match, oui nos joueurs sont carbo... Moreira et Sulc ne pouvaient pas tenir aussi longtemps.
on aura une bonne salade de regrets à la fin de la saison.
C'est clair que Daniel Bravo est d'un niveau abyssal.
Il n'apporte absolument rien.
Je ne parle pas des compétences journalistiques des deux compères qui œuvraient chez l'autre diffuseur, mais au moins, ils jugeaient juste et, sans être pour l'un ou l'autre club.
Rien de plus 😋
Ça fait peur le commentaire de coco au sujet de l'arbitrage, tout le monde voit la faute sur endrick sur ce coup là même à 100 m en face dans la tribune, qui sont ils l'arbitre et les mecs dans le camion pour faire une telle erreur qui influence le sort du match
Ils devraient être suspendu plusieurs matchs pour fraude
Complètement d'accord avec toi j.f.ol comme souvent 😉
🤣
Tu as vu mon dernier commentaire je positive un petit peu avec le calendrier de la prochaine journée qui peut nous être favorable
Bah oui tu as raison parce qu'en fait on a bien vu a chaque saison que tant qu'elle n'est pas fini il ya de l'espoir.. 😉
Cette erreur manifeste d'arbitrage met Monaco à un point.
Sans elle, ils restaient à 4 points, et l'on aurait glorifié nos gones de tirer un nul dans le contexte actuel.
Petite erreur, grosse conséquence qui risque de peser lourd fin mai prochain....
C'est quand même grave ce comportement arbitral .
Il n'a pas à se montrer arrogant ainsi , qu'est ce que ça veut dire ?
MLJ fait bien de monter au créneau quitte à prendre une nouvelle suspension .
les sardines ont perdu à domicile , merci Giroud .
Lille revient à notre hauteur mais l'om ne s'échappe pas .
Si on réussit à maintenir notre 4e place voire à choper la 3e qui nous permettrait ne nous faire humilier la saison prochaine en Ligue des champions, ça sera parce que les équipes nous entourant sont au moins aussi nazes que la nôtre.