Tolisso après OL - Monaco (1-2) : "Tous les jours, il y a faute sur Endrick"

  • par David Hernandez
  • 18 Commentaires

    • Après la défaite de l'OL contre Monaco (1-2), tous les regards étaient portés sur la faute non-sifflée de François Letexier sur Endrick. Corentin Tolisso n'a pas manqué d'égratigner l'arbitre français.

    C'est une action qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Cela a déjà été le cas dès le coup de sifflet final de cet OL - Monaco (1-2). A la 71e minute, Endrick se fait accrocher le maillot par Denis Zakaria dans le rond central. Le Brésilien s'arrête de jouer, mais Mr Letexier fait signe de jouer. Dans la continuité de l'action, les Monégasques ont réussi à obtenir un penalty pour une faute sur Akliouche. Si la situation a logiquement donné une opportunité à l'ASM sur le coup, Corentin Tolisso et ses coéquipiers s'attendaient à voir l'arbitre central revoir les images à la vidéo ou au moins voir la VAR jouer son rôle.

    "Je préfère ne pas vous dire ce que l'arbitre m'a dit"

    Il y a bien eu discussions avec le camion en charge des actions litigieuses, mais Letexier a choisi de maintenir sa décision. Une incompréhension pour l'OL. "Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…tous les jours il y a faute sur Endrick (qui a finalement amené au second but de Monaco, Ndlr), s'est emporté le capitaine lyonnais en zone mixte. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M.Letexier, il a été très arrogant, c’était lunaire…je préfère ne pas en dire plus…" Après le derby contre Saint-Etienne il y a presque un an, François Letexier ne s'est pas fait que des amis à Lyon.

    18 commentaires
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      leroilyon - dim 22 Mar 26 à 18 h 33

      Letexier 2-0 OL

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    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 18 h 38

      Mon cher Coco, quelle put*in de semaine tu as vécu !
      Tu méritais mieux.
      On se souviendra de toi c'est certain, l'autre Le Texier n'est qu'une petite météorite que l'on oubliera bien vite .

      Difficile mentalement de s'en remettre....

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      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 18 h 46

        Coco, bien que capitaine, ne jamais parler aux kons, ça les instruits.....😡

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      OctoGone - dim 22 Mar 26 à 18 h 43

      Justement il faudrait répéter ce qui a été dit...

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    4. RBV
      RBV - dim 22 Mar 26 à 18 h 50

      Letexier, le même arbitre l’année dernière lors du match à saint Étienne qui suivait la désillusion de Old Trafford…
      l’histoire est un éternel recommencement.
      et pourtant Fonseca était prévenu…

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      stylo - dim 22 Mar 26 à 18 h 54

      avec ce genre de prestation arbitrale, il. y a de quoi dégouter de la ligue 1
      tu ajoutes des commentateurs qui se croient au PMU du coin.
      JAMAIS de la vie je dépenserais de la thune pour m'abonner à ligue 1+

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      1. dede74
        dede74 - dim 22 Mar 26 à 19 h 11

        Il y avait plus d'impartialité chez l'autre diffuseur, avec Daniel Bravo et le commentateur, is n'ont pas hésité à crier fort contre letexier qui n'est pas revenu sur la faute et le var alc, qui ne dit rien !

        Après, concernant le match, à la pause il n'y avait plus d'essence dans le moteur OL ! les joueurs sont au bout du rouleau, malheureusement.

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        1. Avatar
          stylo - dim 22 Mar 26 à 19 h 26

          je ne parle pas de partialité mais bien de compétence.
          Canal offre un peu d'expertise, il y a eu des consultants de qualité, mais là, Daniel Bravo.... c'est du niveau d'ali benarbia.... nul

          pour le match, oui nos joueurs sont carbo... Moreira et Sulc ne pouvaient pas tenir aussi longtemps.
          on aura une bonne salade de regrets à la fin de la saison.

        2. DrNelson & Mister Bosz
          DrNelson & Mister Bosz - dim 22 Mar 26 à 19 h 39

          C'est clair que Daniel Bravo est d'un niveau abyssal.

          Il n'apporte absolument rien.

        3. dede74
          dede74 - dim 22 Mar 26 à 19 h 54

          Je ne parle pas des compétences journalistiques des deux compères qui œuvraient chez l'autre diffuseur, mais au moins, ils jugeaient juste et, sans être pour l'un ou l'autre club.
          Rien de plus 😋

    6. j.f.ol
      j.f.ol - dim 22 Mar 26 à 19 h 25

      Ça fait peur le commentaire de coco au sujet de l'arbitrage, tout le monde voit la faute sur endrick sur ce coup là même à 100 m en face dans la tribune, qui sont ils l'arbitre et les mecs dans le camion pour faire une telle erreur qui influence le sort du match
      Ils devraient être suspendu plusieurs matchs pour fraude

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      1. Avatar
        leroilyon - dim 22 Mar 26 à 19 h 30

        Complètement d'accord avec toi j.f.ol comme souvent 😉

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        1. j.f.ol
          j.f.ol - dim 22 Mar 26 à 19 h 31

          🤣
          Tu as vu mon dernier commentaire je positive un petit peu avec le calendrier de la prochaine journée qui peut nous être favorable

        2. Avatar
          leroilyon - dim 22 Mar 26 à 19 h 55

          Bah oui tu as raison parce qu'en fait on a bien vu a chaque saison que tant qu'elle n'est pas fini il ya de l'espoir.. 😉

    7. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 22 Mar 26 à 19 h 28

      Cette erreur manifeste d'arbitrage met Monaco à un point.
      Sans elle, ils restaient à 4 points, et l'on aurait glorifié nos gones de tirer un nul dans le contexte actuel.

      Petite erreur, grosse conséquence qui risque de peser lourd fin mai prochain....

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    8. Juni38
      Juni38 - dim 22 Mar 26 à 19 h 54

      C'est quand même grave ce comportement arbitral .
      Il n'a pas à se montrer arrogant ainsi , qu'est ce que ça veut dire ?
      MLJ fait bien de monter au créneau quitte à prendre une nouvelle suspension .

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    9. Juni38
      Juni38 - dim 22 Mar 26 à 19 h 56

      les sardines ont perdu à domicile , merci Giroud .
      Lille revient à notre hauteur mais l'om ne s'échappe pas .

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      1. Toitoi
        Toitoi - dim 22 Mar 26 à 20 h 02

        Si on réussit à maintenir notre 4e place voire à choper la 3e qui nous permettrait ne nous faire humilier la saison prochaine en Ligue des champions, ça sera parce que les équipes nous entourant sont au moins aussi nazes que la nôtre.

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