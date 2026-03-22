OL - Monaco (1-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Après avoir mené 1-0, l'OL a coulé après l'égalisation de Monaco. Un but successif à une succession d'erreurs.

On a aimé

Moreira a vite repris ses (bonnes) habitudes

Il n’avait plus été titulaire depuis le 7 février dernier et un déplacement à Nantes. Une rencontre durant laquelle le Portugais avait fini blessé à l’ischio. Une sortie que personne n’imaginait pour une absence aussi longue. Un mois et demi après, Afonso Moreira a retrouvé le onze ce dimanche contre l’AS Monaco. Et comme cela était le cas avant sa blessure, la présence du jeune ailier change beaucoup de choses dans le jeu de l’OL.

Positionné à gauche de l’attaque, Moreira a eu le temps de reprendre un peu de rythme contre le Celta de Vigo où il avait déjà fait des différences. Ce dimanche, il a continué sur cette dynamique, même si l’on voit qu’il va lui falloir enchaîner les matchs. Mais Moreira est vraiment trop précieux offensivement pour faire reculer le bloc adverse, ce qui manquait très clairement à l’OL depuis des semaines. Mais surtout défensivement, toujours aussi peu avare d’efforts, l’ancien du Sporting s’est illustré avec un retour défensif de grande classe en repoussant devant sa ligne et empêchant l’ouverture du score. S'il a accusé le coup physiquement, le Portugais reste une "recrue" de poids.

On a moins aimé

L'errement défensif sur l'égalisation monégasque

Bien évidemment, la faute sur Endrick au moment du penalty sifflé pour Monaco occupe tout l'espace médiatique de ce match de l'OL. Mais, la formation lyonnaise n'est pas exempte de tous reproches non plus. Déjà sans Dominik Greif, le score aurait pu être différent avant le 1-0 et même après l'ouverture du score de Pavel Sulc. Mais sur l'égalisation monégasque, il est difficile de ne pas pointer du doigt l'errement défensif de l'OL. Comment expliquer que, sur un long ballon qui semble anodin, cela débouche sur une égalisation. L'alignement de Mata laisse à désirer, tout comme le fait que la montée d'Hateboer ne soit pas compensée. Si Greif aurait peut-être pu sortir au départ de l'action, c'est avant tout une multitude d'erreurs qui entraîne l'égalisation de l'ASM.