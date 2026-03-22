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Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
Afonso Moreira lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Monaco (1-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après avoir mené 1-0, l'OL a coulé après l'égalisation de Monaco. Un but successif à une succession d'erreurs.

    On a aimé

    Moreira a vite repris ses (bonnes) habitudes

    Il n’avait plus été titulaire depuis le 7 février dernier et un déplacement à Nantes. Une rencontre durant laquelle le Portugais avait fini blessé à l’ischio. Une sortie que personne n’imaginait pour une absence aussi longue. Un mois et demi après, Afonso Moreira a retrouvé le onze ce dimanche contre l’AS Monaco. Et comme cela était le cas avant sa blessure, la présence du jeune ailier change beaucoup de choses dans le jeu de l’OL.

    Positionné à gauche de l’attaque, Moreira a eu le temps de reprendre un peu de rythme contre le Celta de Vigo où il avait déjà fait des différences. Ce dimanche, il a continué sur cette dynamique, même si l’on voit qu’il va lui falloir enchaîner les matchs. Mais Moreira est vraiment trop précieux offensivement pour faire reculer le bloc adverse, ce qui manquait très clairement à l’OL depuis des semaines. Mais surtout défensivement, toujours aussi peu avare d’efforts, l’ancien du Sporting s’est illustré avec un retour défensif de grande classe en repoussant devant sa ligne et empêchant l’ouverture du score. S'il a accusé le coup physiquement, le Portugais reste une "recrue" de poids.

    On a moins aimé

    L'errement défensif sur l'égalisation monégasque

    Bien évidemment, la faute sur Endrick au moment du penalty sifflé pour Monaco occupe tout l'espace médiatique de ce match de l'OL. Mais, la formation lyonnaise n'est pas exempte de tous reproches non plus. Déjà sans Dominik Greif, le score aurait pu être différent avant le 1-0 et même après l'ouverture du score de Pavel Sulc. Mais sur l'égalisation monégasque, il est difficile de ne pas pointer du doigt l'errement défensif de l'OL. Comment expliquer que, sur un long ballon qui semble anodin, cela débouche sur une égalisation. L'alignement de Mata laisse à désirer, tout comme le fait que la montée d'Hateboer ne soit pas compensée. Si Greif aurait peut-être pu sortir au départ de l'action, c'est avant tout une multitude d'erreurs qui entraîne l'égalisation de l'ASM.

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    3 commentaires
    1. florentdu42
      florentdu42 - dim 22 Mar 26 à 18 h 03

      Niveau flop, c est tagliafico.
      Il aurait dû être exclu pour son coup de tête sur akliouche.
      On voit qu'il compense sa fatigue par un engagement excessif.
      On sait qu'il a ce caractère, mais comme il est dans le dur physiquement, il a tendance à compenser.

      La trêve aussi va lui faire du bien

      J'ai aimé mangala par contre et bien sûr que les retours de Sulc et moreira font du bien et endrick est meilleur avec eux.

      Bref, je veux être optimiste

      Signaler
      1. RBV
        RBV - dim 22 Mar 26 à 18 h 16

        Va falloir faire un travail mental plutôt que physique pendant cette trêve.
        C’est n’importe quoi la manière dont l’équipe a explosé sous la pression du mois dernier…et ça, malheureusement, c’est (aussi) la patte Fonseca.

        Signaler
      2. janot06
        janot06 - dim 22 Mar 26 à 18 h 16

        @florentdu42
        J'abonde dans ton sens.
        Les meilleurs pour moi, Sulc, Moreira aussi précieux offensivement que défensivement.
        Le flop, Tagliafico qui se distingue par ses actions brutales.

        Signaler

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