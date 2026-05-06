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Endrick buteur lors de Metz - OL
Endrick buteur lors de Metz – OL (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Endrick à l’OL ? Un impact considérable au Brésil

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Recruté en prêt cet hiver par l’OL, Endrick n’était pas forcément attendu qu’en France. Les sorties de l’attaquant brésilien ont boosté l’audience au Brésil.

    L'effet n'a pas mis longtemps à prendre. En annonçant l'arrivée d'Endrick comme cadeau de Noël aux supporters, l'OL savait qu'il avait un joli coup. Il fallait le prouver sur le terrain, mais niveau marketing, cela s'est rapidement transformé en une opération gagnante. Cette arrivée n'a pas seulement eu un impact entre Rhône et Saône, mais bien à l'échelle de la Ligue 1, également. Les sorties hebdomadaires sur les pelouses françaises font l'objet d'un large décryptage en Espagne, tandis que les journalistes et photographes brésiliens affluent à Décines les jours de match. C'est notamment le cas de CazéTV, diffuseur de la Ligue 1 au Brésil.

    Près de cinq millions de vues pour PSG - OL

    Un correspondant domicilié en France suit quasiment tous les matchs de l'OL et les répercussions se ressentent sur les audiences. Contre le PSG il y a trois semaines, la diffusion de la rencontre a entraîné un pic d'audience pour un match de Ligue 1 avec 4,6 millions de téléspectateurs. Avec encore deux matchs à disputer à l'OL, en attendant d'en savoir plus sur son avenir, Endrick est devenu une véritable attraction à lui seul, faisant mieux que le PSG sur la période. D'après le site brésilien F5, la retransmission des matchs lyonnais aurait réalisé plus de 35 millions de vues, soit 2,4 millions de moyenne.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - mer 6 Mai 26 à 12 h 11

      Restes chez nous , Vinicius a des problèmes avec certains supporters racistes et des adversaires , même M,Bappé a les siens aussi...
      Là tu es chez nous mis dans un cocon avec ta petite famille dans une belle ville , bien entouré , bien accueilli par te coéquipiers , aussi avec d'anciens brésiliens qui tournent autour du club , plus qu'à jouer ta passion dans un bon environnement....
      Tu risques de déprimer au Réal.

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 6 Mai 26 à 12 h 22

        je pense qu'il en est conscient et son entourage aussi ( tout cet aéropage autour de lui ) ; mais comme parfois , c'est madame qui aura le dernier mot .
        Se plait elle ici ?

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    2. RBV
      RBV - mer 6 Mai 26 à 13 h 00

      Nous n’avons malheureusement même pas de quoi payer la moitié de son salaire…sans parler du transfert à 60M potentiel…faut arrêter de rêver.
      C’était une sacrée affaire en tout cas !

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      1. Gune56
        Gune56 - mer 6 Mai 26 à 13 h 05

        On pourrait le garder un an en prêt...
        Cela lui permettrait de jouer plus et de progresser (Fonseca sait bien faire progresser les jeunes).
        Dans un an, on le rend au Real tout bonifié!

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    3. janot06
      janot06 - mer 6 Mai 26 à 13 h 17

      Dans cette histoire, la décision finale ne nous appartient pas. Le Real est le maître du jeu.

      Signaler

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