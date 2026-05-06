Endrick à l’OL ? Un impact considérable au Brésil

Recruté en prêt cet hiver par l’OL, Endrick n’était pas forcément attendu qu’en France. Les sorties de l’attaquant brésilien ont boosté l’audience au Brésil.

L'effet n'a pas mis longtemps à prendre. En annonçant l'arrivée d'Endrick comme cadeau de Noël aux supporters, l'OL savait qu'il avait un joli coup. Il fallait le prouver sur le terrain, mais niveau marketing, cela s'est rapidement transformé en une opération gagnante. Cette arrivée n'a pas seulement eu un impact entre Rhône et Saône, mais bien à l'échelle de la Ligue 1, également. Les sorties hebdomadaires sur les pelouses françaises font l'objet d'un large décryptage en Espagne, tandis que les journalistes et photographes brésiliens affluent à Décines les jours de match. C'est notamment le cas de CazéTV, diffuseur de la Ligue 1 au Brésil.

Près de cinq millions de vues pour PSG - OL

Un correspondant domicilié en France suit quasiment tous les matchs de l'OL et les répercussions se ressentent sur les audiences. Contre le PSG il y a trois semaines, la diffusion de la rencontre a entraîné un pic d'audience pour un match de Ligue 1 avec 4,6 millions de téléspectateurs. Avec encore deux matchs à disputer à l'OL, en attendant d'en savoir plus sur son avenir, Endrick est devenu une véritable attraction à lui seul, faisant mieux que le PSG sur la période. D'après le site brésilien F5, la retransmission des matchs lyonnais aurait réalisé plus de 35 millions de vues, soit 2,4 millions de moyenne.