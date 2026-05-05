OL Lyonnes : 3 Fenottes avec la France U16 en mai

Suite au tournoi de Montaigu en avril, l'équipe de France U16 se retrouve dans quelques jours. Elle disputera, avec 3 joueuses d'OL Lyonnes, un tournoi amical.

Les meilleures footballeuses de la génération 2010 ont bientôt rendez-vous au Portugal. L'équipe de France U16 y participera à un évènement international, un tournoi de développement qui s'étirera du 13 au 18 mai. La sélectionneure Peggy Provost a prévu d'emmener 20 joueuses avec son staff. Dans ce groupe, nous distinguons trois membres d'OL Lyonnes.

Déjà convoquées, notamment lors de la dernière échéance au Mondial de Montaigu en avril, la milieu Ainhoa Sagna et l'attaquante Yasmine Benseba poursuivent leur chemin avec les Françaises. Habituées de cette formation, elles sont accompagnées d'Aurélia Wyart, profil offensif elle aussi.

Belgique, Allemagne et Portugal au programme

Durant cette échéance, les Bleuettes défieront successivement la Belgique (10/05), l'Allemagne (15/05) et le Portugal (18/05). Ce sera l'ultime rassemblement de la saison pour ce collectif. Il débutera les préparatifs pour ce triptyque dès le dimanche 10 mai. Après le stage, les Lyonnaises entameront la dernière ligne droite du championnat avec un déplacement à Nantes et la possible "finale" face au PSG (31/05).