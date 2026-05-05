Actualités
Logo de la Fédération Française de football
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : 3 Fenottes avec la France U16 en mai

  • par Gwendal Chabas

    • Suite au tournoi de Montaigu en avril, l'équipe de France U16 se retrouve dans quelques jours. Elle disputera, avec 3 joueuses d'OL Lyonnes, un tournoi amical.

    Les meilleures footballeuses de la génération 2010 ont bientôt rendez-vous au Portugal. L'équipe de France U16 y participera à un évènement international, un tournoi de développement qui s'étirera du 13 au 18 mai. La sélectionneure Peggy Provost a prévu d'emmener 20 joueuses avec son staff. Dans ce groupe, nous distinguons trois membres d'OL Lyonnes.

    Déjà convoquées, notamment lors de la dernière échéance au Mondial de Montaigu en avril, la milieu Ainhoa Sagna et l'attaquante Yasmine Benseba poursuivent leur chemin avec les Françaises. Habituées de cette formation, elles sont accompagnées d'Aurélia Wyart, profil offensif elle aussi.

    Belgique, Allemagne et Portugal au programme

    Durant cette échéance, les Bleuettes défieront successivement la Belgique (10/05), l'Allemagne (15/05) et le Portugal (18/05). Ce sera l'ultime rassemblement de la saison pour ce collectif. Il débutera les préparatifs pour ce triptyque dès le dimanche 10 mai. Après le stage, les Lyonnaises entameront la dernière ligne droite du championnat avec un déplacement à Nantes et la possible "finale" face au PSG (31/05).

    à lire également
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    OL Lyonnes : Renard, Damaris, Heaps ou encore Katoto présentes contre Montpellier

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    OL Lyonnes : Renard, Damaris, Heaps ou encore Katoto présentes contre Montpellier 18:25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : 3 Fenottes avec la France U16 en mai 17:35
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : Corentin Tolisso dans la meilleure saison statistique de sa carrière 16:50
    Supporters de l'OL
    OL : l'auteur de l'hymne "Qui ne saute pas n'est pas Lyonnais" est décédé 16:00
    OL : un très bon cru 2025-2026 en Ligue 1 ? Cette statistique le démontre 15:10
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : OL - Lens sur beIN Sports le dimanche 17 mai 14:20
    Sofie Svava (OL) contre Montpellier
    Première Ligue : quels enjeux pour OL Lyonnes - Montpellier ? 13:30
    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : rejoignez-nous sur Facebook 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ligue 1 : 2e, 3e ou 4e, ça change quoi pour l'OL ? 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : pourquoi Malick Fofana n'est pas entré contre Rennes 11:00
    Bastien Dechepy a arbitré Nantes - Lille
    Première cette saison pour Bastien Dechepy lors de Toulouse - OL 10:10
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Première Ligue : Audrey Gerbel au sifflet d'OL Lyonnes - Montpellier 08:45
    Afonso Moreira (OL) obtient un penalty contre Rennes, Al Tamari et Brice Samba
    Face à Rennes, a-t-on vu le "meilleur" OL de la saison ? 08:40
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : le menu de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 08:00
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les résultats du week-end 07:30
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    Un OL euphorique écarte Rennes, les Lyonnais un peu plus près des étoiles 04/05/26
    Endrick lors d'OL - Lens
    OL - Lens : le Parc OL se dirige vers un guichets fermés 04/05/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) ne disputera finalement pas l'Euro U17 04/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut