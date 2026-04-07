Les équipes de France n'ont pas brillé à Montaigu cette année. Ils étaient six joueurs et joueuses de l'OL à porter les couleurs françaises pour ce tournoi international.

Ces derniers jours, ils avaient quitté Meyzieu pour la Vendée, où se tenait le célèbre tournoi de Montaigu. À Pâques, comme tous les ans depuis 1973, cette épreuve réunit les grandes nations du jeu, ainsi que des clubs prestigieux. L'OL n'était pas là cette année, mais six de ses jeunes y participaient avec les équipes de France U16.

Elles étaient cinq chez Bleuettes : la défenseure Alicia Kijanka-Laras, les milieux Juliane Guillot, Ainhoa Sagna et Yasmine Toubani et l'attaquante Yasmine Benseba. La sélection conduite par Peggy Provost n'a jamais trouvé la bonne carburation, et termine la compétition à la dernière place.

Les Lyonnaises et leurs coéquipières n'ont pas remporté le moindre match. Elles se sont inclinées contre le Portugal (0-2), la Chine (1-2), avant de concéder le nul devant l'Angleterre (0-0). Une formation anglaise qu'elles ont retrouvée pour le duel pour la 5e place. Malheureusement, ce sont les Britanniques qui ont pris le meilleur et évite la dernière position (1-2).

Une fin de saison haletante avec l'OL

Chez les Français, nous retrouvions le polyvalent Lilian Di Nota. Après un excellent début (succès 4 à 1 face aux Chinois), Johan Radet et ses troupes ont connu de grosses difficultés. Ils ont ainsi perdu contre la Côte d'Ivoire (1-2) et le Brésil (0-3, futur vainqueur du tournoi). Avant-dernière de son groupe, la France a fini sur une bonne note lundi 6 avril en dominant le Japon aux tirs au but (1-1, 5-4 tab).

Après cette parenthèse bleue, le Gone et les Fenottes reviennent dans le Rhône pour disputer une fin de saison qui s'annonce passionnante. L'un est capitaine des U17 rhodaniens, et visera la phase finale du championnat. Les autres jouent le titre chez les U19 face au PSG.