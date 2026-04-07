Un nouveau OL Lyonnes - PSG le 10 mai à Valenciennes

Le 4e OL Lyonnes - PSG de la saison aura lieu le 10 mai 2026 en finale de la Coupe de France. Au milieu d'un calendrier rempli de matchs couperets pour les Lyonnaises.

Elles ne se quittent plus, au moins sur la scène nationale. À vrai dire, on peut s'attendre à avoir cinq duels entre OL Lyonnes et le PSG cette saison. Nous en aurons au moins quatre, puisque les deux formations se retrouveront le dimanche 10 mai prochain en finale de la Coupe de France. Rendez-vous à Valenciennes, au stade du Hainaut, pour un coup d'envoi à 15h30.

La passe de quatre pour les joueuses de Jonatan Giráldez contre leur rival ? Ce serait un nouveau titre, après la Coupe LFFP récemment. Les Rhodaniens devront naviguer dans cette période au milieu d'affiches couperets. En effet, on sera une semaine avant le début de la phase finale du championnat (demi-finales les 16 et 17 mai). Neuf jours plus tôt, elles auront reçu Arsenal* en demi-finale retour de la Ligue des champions (02/05).

Première Coupe de France depuis 2023 ?

En d'autres termes, ces matchs aux enjeux considérables qui vont largement affecter le bilan de la saison. L'odeur des rencontres sans filet du printemps, voilà qui peut attiser l'appétit de ces compétitrices. Nul doute qu'avant deux éventuelles finales de Coupe d'Europe (23/05) et de D1 (30 ou 31/05), elles auront envie de briller pour remporter la compétition pour la première fois depuis 2023.

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