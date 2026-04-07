Ligue 1 : où en est l'OL par rapport à 2024-2025 ?

Même nombre de points, mais une place de moins. L'OL est dans les temps de passage de 2025-2026 avant les six dernières journées de Ligue 1.

Comme l'a dit Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones, "nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement de situation". Aujourd'hui, et même si le pessimisme peut toucher l'OL et ses supporters, il est difficile de dire à quelle place il finira. Après ce week-end, il est redescendu en 6e position, une première hors du top 4 depuis la 17e journée de Ligue 1.

Signe d'une certaine stabilité, malgré des résultats en déliquescence ces dernières semaines. Maintenant, si l'on compare avec l'exercice précédent, on remarque que l'Olympique lyonnais avance au même rythme. Après 28 rencontres, il compte 48 points, soit le même total qu'en 2025-2026. Il était 5e à l'époque, avant de glisser d'un rang pour finir 6e.

Une course à l'Europe similaire à celle de 2024-2026

Cela veut-il dire que Paulo Fonseca et sa bande achèveront cette saison à ce même strapontin ? Impossible de savoir à l'heure actuelle. En revanche, on voit que la situation est semblable à celle de l'an passé. Le 3e était alors Monaco (50 unités, comme Lille présentement). Ils étaient déjà cinq à lutter pour le podium, puisque le LOSC et Nice (7e et 6e) naviguaient à trois longueurs de l'ASM.

Finalement, la course est la même en 2026-2027, Lens et Rennes prenant le rôle de Strasbourg et Nice. Les Rhodaniens sont au milieu de cette lutte, entre l'espoir de bien finir et la peur de perdre gros après avoir entrevu la lumière. C'est aussi ça, la beauté et la cruauté d'un sport qui peut parfois manquer de grandes émotions.