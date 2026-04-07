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Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
Pavel Sulc lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : le calendrier de l'OL et des concurrents à l'Europe

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • À six journées de la fin de la saison de Ligue 1, cinq équipes se tiennent en trois points. Voici le calendrier de l'OL et des équipes entre la 3e et la 7e place.

    Incontestablement, les grands perdants du week-end de Ligue 1 se nomment l'OM (battu) et l'OL (match nul à Angers). Des résultats qui ont le mérite de garder intact le suspense pour le podium et la qualification en Ligue des champions. Les deux Olympiques sont en chute libre, tandis que Lille et Monaco avancent à marche forcée. Qui terminera dans la prestigieuse des compétitions, et au contraire, qui perdra tout ? Réponse dans six journées.

    Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

    OL (48 pts, 6e)

    • OL - Lorient (12/04)
    • PSG - OL (19/04)
    • OL - Auxerre (25/04)
    • OL - Rennes (à définir)
    • Toulouse - OL (09/05)
    • OL - Lens (16/05)

    Lille (50 pts, 3e)

    • Toulouse - Lille (12/04)
    • Lille - Nice (18/04)
    • Paris FC - Lille (26/04)
    • Lille - Le Havre (à définir)
    • Monaco - Lille (09/05)
    • Lille - Auxerre (16/05)

    OM (49 pts, 4e)

    • OM - Metz (10/04)
    • Lorient - OM (18/04)
    • OM - Nice (26/04)
    • Nantes - OM (à définir)
    • Le Havre - OM (09/05)
    • OM - Rennes (16/05)

    Monaco (49 pts, 5e)

    • Paris FC - Monaco (10/04)
    • Monaco - Auxerre (19/04)
    • Toulouse - Monaco (25/04)
    • Metz - Monaco (définir)
    • Monaco - Lille (09/05)
    • Strasbourg - Monaco (16/05)

    Rennes (47 pts, 7e)

    • Rennes - Angers (11/04)
    • Strasbourg - Rennes (19/04)
    • Rennes - Nantes (26/04)
    • OL - Rennes (à définir)
    • Rennes - Paris FC (09/05)
    • OM - Rennes (16/05)
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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 7 Avr 26 à 9 h 30

      Bonjour Gwendal
      J'aurais mis Strasbourg aussi, qui est à 5 pts de l'Europe donc pas larguer. En plus ils reçoivent Monaco et Rennes, ils ont un coup à jouer.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 7 Avr 26 à 9 h 40

      Strasbourg qui lui a encore son destin en main pour aller en finale d'une coupe d'Europe, plus que 4 matchs. Les strasbourgeois pourraient bien trouver sur leur route Crystal Palace à partir des demi...

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 7 Avr 26 à 9 h 43

      On parle beaucoup des calendriers plus ou moins faciles en fin de saison. Mais c'est impossible de juger cela.

      Les équipes les plus faibles sur le papier, jouent leur maintien et sont donc souvent plus performantes en fin de saison.
      Les équipes moyennes que l'on attend pas, sont souvent surprenantes.
      Les équipes fortes du haut de tableau sont souvent a bout de souffle et/ou enchainent les matchs européens et de coupe.

      Donc au final s'il y a bien un moment ou le classement ne veut rien dire, pour moi, c'est exactement à ce moment là de la compétition.

      Signaler

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