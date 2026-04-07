Ligue 1 : le calendrier de l'OL et des concurrents à l'Europe

À six journées de la fin de la saison de Ligue 1, cinq équipes se tiennent en trois points. Voici le calendrier de l'OL et des équipes entre la 3e et la 7e place.

Incontestablement, les grands perdants du week-end de Ligue 1 se nomment l'OM (battu) et l'OL (match nul à Angers). Des résultats qui ont le mérite de garder intact le suspense pour le podium et la qualification en Ligue des champions. Les deux Olympiques sont en chute libre, tandis que Lille et Monaco avancent à marche forcée. Qui terminera dans la prestigieuse des compétitions, et au contraire, qui perdra tout ? Réponse dans six journées.

Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

OL (48 pts, 6e)

OL - Lorient (12/04)

PSG - OL (19/04)

OL - Auxerre (25/04)

OL - Rennes (à définir)

Toulouse - OL (09/05)

OL - Lens (16/05)

Lille (50 pts, 3e)

Toulouse - Lille (12/04)

Lille - Nice (18/04)

Paris FC - Lille (26/04)

Lille - Le Havre (à définir)

Monaco - Lille (09/05)

Lille - Auxerre (16/05)

OM (49 pts, 4e)

OM - Metz (10/04)

Lorient - OM (18/04)

OM - Nice (26/04)

Nantes - OM (à définir)

Le Havre - OM (09/05)

OM - Rennes (16/05)

Monaco (49 pts, 5e)

Paris FC - Monaco (10/04)

Monaco - Auxerre (19/04)

Toulouse - Monaco (25/04)

Metz - Monaco (définir)

Monaco - Lille (09/05)

Strasbourg - Monaco (16/05)

Rennes (47 pts, 7e)