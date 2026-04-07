Pour la première fois depuis la 17e journée, l'OL est sorti du top 4. À six matchs du terme, le train de la Ligue des champions est-il irrévocablement parti sans les Lyonnais à son bord ?
Il n'était pas programmé pour ça, mais s'est pris au jeu. Toujours sur ses gardes, même lors des treize victoires consécutives, l'OL s'est retrouvé mêlé à la course pour le podium et la Ligue des champions. Il l'est toujours d'ailleurs, mais on regarde aujourd'hui bien plus vers le bas qu'ailleurs. Car sa dynamique - neuf sorties sans gagner - est ce qui pouvait lui arriver de pire à ce moment de la saison.
L'Olympique lyonnais est à présent 6e, et pour la première fois depuis la 17e journée, il se trouve hors du top 4. Forcément, à six rencontres de la fin de l'exercice, il convient de s'interroger sur cette quête de C1. Évidemment, s'il ne parvient pas à l'atteindre, il sera difficile de qualifier ce cru 2025-2026 de raté, vu d'où il partait. Mais la déception actuellement est à la hauteur des espoirs que cette équipe a su créer.
Le vestiaire y croit encore
Au retour de la trêve, ce triste 0-0 à Angers a-t-il irrévocablement fait basculer Clinton Mata et ses coéquipiers vers d'autres ambitions ? "On veut absolument chercher cette place en Ligue des champions, martelait dimanche le défenseur angolais. Je fais partie de ceux qui vont guider les jeunes, et permettre à tout le monde de gérer cette pression. C’est le foot, quand on gagnait, tout le monde était avec nous, et là, on nous tombe dessus. Ce résultat face au SCO est dur, mais on le sait, on ne va pas lâcher."
Au sein du vestiaire, on y croit donc encore. Il faut dire que malgré ce recul au classement, Paulo Fonseca et ses troupes restent à deux longueurs du 3e, désormais le LOSC. A priori, tout est jouable. "Je ne le vois pas grappiller les points nécessaires, balayait Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Le calendrier n'est pas favorable, notamment avec le PSG très bientôt, Rennes ou Lens. Sans un succès face à Lorient, c'est le feu. Ce sera donc très compliqué de faire mieux que ça."
Son compère de TKYDG, Nicolas Puydebois, n'est pas aussi définitif. "Ça confirme le ressenti que j'ai plusieurs fois exprimé, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir un changement, un retournement de situation, estimait le triple champion de France (2003-2005). Une victoire, un élément déclencheur permettra éventuellement de retrouver une dynamique positive."
"Se concentrer sur le jeu, pas sur l'enjeu"
Surtout, l'ancien gardien appelle à la mesure. Il exhorte les Lyonnais à ne pas se focaliser sur la fameuse coupe "aux grandes oreilles". "On ne les attendait pas ici, donc profitons. Ils sont à la lutte pour la 3e place, j'aurais signé pour ça au début de la saison car je n'y croyais pas du tout. Apprécions d'être encore en course. C'est ce discours que doit avoir le coach. Soyons pragmatiques. Il faut jouer pour s'amuser. [...] Ils doivent se concentrer sur le jeu, pas sur l'enjeu, afin de s'enlever cette pression, se libérer de tout ça", a-t-il développé.
Maintenant, l'OL a besoin de ne pas tout perdre, à savoir une participation en 2026-2027 à une compétition européenne. Pour ça, il a besoin de retrouver un cycle positif. "Il faudra gagner trois, peut-être quatre affiches, car il y aura des faux pas", prévoyait Nicolas Puydebois. La question est : en est-il capable sur les dernières semaines de cette saison en forme de montagnes russes ?
"Surtout, l'ancien gardien appelle à la mesure. Il exhorte les Lyonnais à ne pas se focaliser sur la fameuse coupe "aux grandes oreilles". "On ne les attendait pas ici, donc profitons"".
Je trouve que Puydebois a entièrement raison. C'est aussi ce que je dis à chaque fois que j'écris ici. Il faut se calmer avec la nouvelle lubie de la LDC (à laqu. Step by step. On n’est pas du tout équipé pour. Il faut l'accepter. Ca ne veut pas dire que sur certains points (la gestion des remplacements en particulier) on ne pourrait pas faire mieux. Mais
Il faut arrêter de dire "on ne les attendais pas a cette place" , blabla .
Ils peuvent vite se retrouver 7eme maintenant.
L'équipe a un rythme de relégable , il n'y a que deux équipes qui ont fait pire sur les 9 derniers matchs .
Ça aussi on ne l'attendait pas.
Croire en une qualif en LDC , un sursaut , est du domaine du rêve désormais .
Dans deux semaines ils vont à Paris , pour y gagner en jouant au ralenti ?
Fonseca va être de plus en plus tendu , dans n'importe quel club il serait sur un siège éjectable après une telle serie.
Un échec face à Lorient doit logiquement amener la question de son maintien en fin de saison ou pas ...
Le club est en période d'austérité et logiquement ne pourra pas se permettre d'avoir un coach au prix fort qui termine 6 ou 7eme , sans titre encore cette saison.
Il se passe de choses étranges dans cette fin de saison.
Manifestement , Endrick était à nouveau isolé dans son couloir droit ( absurde et manque d'imagination de le faire jouer à ce poste ). Jamais servi par ses partenaires qui jouaient systématiquement a gauche avec moreira .
Pourquoi mangala n'a pas joué alors qu'il montait en puissance ?
On sera donc à nouveau privé de Sulc, le seul qui était capable de nous redonner espoir.
Il a bien servi à sa sélection pour se qualifier et maintenant l'OL l'a dans le baba si je puis dire .
Fofana et nuamah sont toujours inaptes a jouer et kluivert c'est pareil.
C'est un sabordage en règle , dans une saison ou on pouvait espérer beaucoup mieux.
Ca ressemble à un beau gâchis , et il faudra à nouveau tout reconstruire cet été car il va y avoir encore beaucoup de turn over ( y compris le coach qui est désormais sur la sellette , c'est la regle dans ce job, quand tu n'as pas de résultats ).
Bon je n'arrive pas à revenir sur mon post pour le terminer.
Mais à quel moment il faut arreter de dire qu'on ne nous attendait pas a cette place ? C'est pas parce que ca chagrine certains supporters que ce n’est pas la réalité. Vous pouvez vouloir vivre dans une réalité virtuelle, grand bien vous fasse. Mais la vérité c'est qu'on n’est pas équipé pour la LDC. Et faire de tel ou tel un bouc émissaire n’y changera rien. Oui Fonseca ne fait pas de changements assez tot(et pas assez tour court), oui le pari Endrick est perdu, mais c'est pas ça qui fait principalement quon est 6e aujourd'hui. En terme de valeur d'effectif on est 7e si ca n’a pas évolué. La seule équipe à reussir à surperformer sur l’ensemble de la saison par rapport a la valeur de son effectif c'est Lens.
Si parce qu'on a fait une serie incroyable au lieu de ne gagner qu'une fois tous les 2 ou 3 matchs (pour le même nombre de points) vous pensez qu'on a un niveau LDC, j’ai peur que vous soyez malheureux encore un certain temps.
Globalement, ce qui se passe cette saison est positif. Prenons le comme tel.
La blessure de Fofana nous a coûté mais au final pas tant que ça. Le véritable tournant de la saison c'est la double blessure de Sulc et Moreira presque simultanément.
Cela a créé une réelle cassure avec une équipe modifié, une tactique différente, un coach qui n'a pas su trouver la solution et des joueurs qui n'ont pas su compenser les absents.
Depuis ils sont revenus, mais l'équilibre a disparu, la confiance avec.
Le mercato estivale a été très bon et le mercato hivernal a été, sur le court terme, mauvais. Même si Nartey est surement un bon joueur pour la suite.
Je pense que c'est vraiment à l'image de la saison, soit tout va très bien, soit c'est la cata. Et en ce moment, c'est la cata.
Par contre je ne perds pas espoir de revoir un bel OL d'ici la fin de saison, même si selon moi il est trop tard pour retrouver de la confiance, de l’énergie, et donc une série de victoires.