Pour la première fois depuis la 17e journée, l'OL est sorti du top 4. À six matchs du terme, le train de la Ligue des champions est-il irrévocablement parti sans les Lyonnais à son bord ?

Il n'était pas programmé pour ça, mais s'est pris au jeu. Toujours sur ses gardes, même lors des treize victoires consécutives, l'OL s'est retrouvé mêlé à la course pour le podium et la Ligue des champions. Il l'est toujours d'ailleurs, mais on regarde aujourd'hui bien plus vers le bas qu'ailleurs. Car sa dynamique - neuf sorties sans gagner - est ce qui pouvait lui arriver de pire à ce moment de la saison.

L'Olympique lyonnais est à présent 6e, et pour la première fois depuis la 17e journée, il se trouve hors du top 4. Forcément, à six rencontres de la fin de l'exercice, il convient de s'interroger sur cette quête de C1. Évidemment, s'il ne parvient pas à l'atteindre, il sera difficile de qualifier ce cru 2025-2026 de raté, vu d'où il partait. Mais la déception actuellement est à la hauteur des espoirs que cette équipe a su créer.

Le vestiaire y croit encore

Au retour de la trêve, ce triste 0-0 à Angers a-t-il irrévocablement fait basculer Clinton Mata et ses coéquipiers vers d'autres ambitions ? "On veut absolument chercher cette place en Ligue des champions, martelait dimanche le défenseur angolais. Je fais partie de ceux qui vont guider les jeunes, et permettre à tout le monde de gérer cette pression. C’est le foot, quand on gagnait, tout le monde était avec nous, et là, on nous tombe dessus. Ce résultat face au SCO est dur, mais on le sait, on ne va pas lâcher."

Au sein du vestiaire, on y croit donc encore. Il faut dire que malgré ce recul au classement, Paulo Fonseca et ses troupes restent à deux longueurs du 3e, désormais le LOSC. A priori, tout est jouable. "Je ne le vois pas grappiller les points nécessaires, balayait Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Le calendrier n'est pas favorable, notamment avec le PSG très bientôt, Rennes ou Lens. Sans un succès face à Lorient, c'est le feu. Ce sera donc très compliqué de faire mieux que ça."

Son compère de TKYDG, Nicolas Puydebois, n'est pas aussi définitif. "Ça confirme le ressenti que j'ai plusieurs fois exprimé, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir un changement, un retournement de situation, estimait le triple champion de France (2003-2005). Une victoire, un élément déclencheur permettra éventuellement de retrouver une dynamique positive."

"Se concentrer sur le jeu, pas sur l'enjeu"

Surtout, l'ancien gardien appelle à la mesure. Il exhorte les Lyonnais à ne pas se focaliser sur la fameuse coupe "aux grandes oreilles". "On ne les attendait pas ici, donc profitons. Ils sont à la lutte pour la 3e place, j'aurais signé pour ça au début de la saison car je n'y croyais pas du tout. Apprécions d'être encore en course. C'est ce discours que doit avoir le coach. Soyons pragmatiques. Il faut jouer pour s'amuser. [...] Ils doivent se concentrer sur le jeu, pas sur l'enjeu, afin de s'enlever cette pression, se libérer de tout ça", a-t-il développé.

Maintenant, l'OL a besoin de ne pas tout perdre, à savoir une participation en 2026-2027 à une compétition européenne. Pour ça, il a besoin de retrouver un cycle positif. "Il faudra gagner trois, peut-être quatre affiches, car il y aura des faux pas", prévoyait Nicolas Puydebois. La question est : en est-il capable sur les dernières semaines de cette saison en forme de montagnes russes ?