OL Académie : les U14 de l’OL terminent 10es au TSF Sens 2026

Les U14 de l’Olympique lyonnais ont bouclé leur "Tournoi Sans Frontières" de Sens à la 10e place sur 20 équipes, au terme d’un parcours marqué par deux phases bien distinctes.

Au bénéfice de la règle des meilleurs troisièmes, les U14 de l'OL ont évité la consolante du Tournoi de Sens ce week-end. Pourtant, les résultats n'avaient rien de très glorieux dans une phase de poules lors de laquelle ils ont affronté Manchester United (défaite 2-0), Lens (1-1) puis Auxerre (succès 3-1). Suffisant néanmoins pour être le dernier qualifié pour la deuxième phase de cette épreuve réputée.

Une phase 2 plus compliquée

La suite du programme fut plus délicate. Opposés au PSG (0-1) et à Strasbourg (0-2), les jeunes Lyonnais ont de nouveau terminé troisièmes de leur groupe, cette fois sans parvenir à accrocher leur place pour les phases finales. Avec 0 point et une différence de buts de -3, les Rhodaniens ont manqué d’efficacité face à des adversaires plus tranchants dans les moments clés.

Reversés dans les matchs de classement, les Gones ont encore affronté Manchester United, prenant cette fois-ci le meilleur aux tirs au but (0-0, 3-0 tab). Puis, opposés à l'AJA pour déterminer les places 9 et 10, ils ont échoué à renouveler leur performance de la veille (0-1). Ils terminent finalement à la 10e position du tournoi, soit un peu mieux que la saison passée (14e). Pile dans le ventre mou de cet évènement réunissant 20 équipes.