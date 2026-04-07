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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

Challenge Espoirs : la réserve de l’OL ne verra pas la phase finale

  • par David Hernandez

    • Opposée à Monaco en ce lundi de Pâques, la réserve de l’OL s’est rendue en Principauté sans enjeu. Les Lyonnais n’avaient plus d’espoir de qualification pour la phase finale suite à la victoire de Toulouse à Saint-Étienne, dimanche.

    Un match pour du beurre. Ce lundi, la réserve de l'OL avait pris la direction du Rocher, sans espoir de pouvoir accrocher une place pour la phase finale du Challenge Espoirs. Après s'être lourdement inclinée contre Toulouse il y a quelques semaines, elles n'avaient plus son destin entre les mains au moment de la dernière journée. Il fallait un concours de circonstances pour y parvenir, mais tout ça a pris fin dès dimanche, avant même de jouer contre Monaco. En allant s'imposer 1-0 à Saint-Étienne, le Téfécé a validé son ticket pour le tour suivant, mettant ainsi l'OL hors-jeu.

    Une fin de saison en roue libre...

    Néanmoins, Gueïda Fofana avait quand même choisi d'aller dans la Principauté avec un effectif solide dans lequel figurait Mathys De Carvalho même s'il manquait toujours Tiago Goncalves, qui a repris en partie avec le groupe lyonnais ces derniers jours. Dans ce match sans enjeu pour les deux équipes, il y avait l'envie de finir ce Challenge Espoirs sur une bonne note. Mission manquée pour les jeunes lyonnais qui se sont inclinés 2-0. Cette défaite permet d'ailleurs à Monaco de passer devant son adversaire du jour à la troisième place. Saison vraiment à oublier pour la réserve de l'OL...

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