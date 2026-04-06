OL, Angers, Fonseca, Sulc... TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Au lendemain du nul à Angers, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue sur cette prestation en deçà. Malgré le retour de certains blessés, tout ne tourne toujours pas rond à l'OL.

    La trêve n'a pas remis les têtes à l'endroit. Dimanche, l'OL n'a pas réussi à casser sa mauvaise dynamique et a enchaîné une neuvième rencontre sans succès. Il n'y a pas eu de défaite, mais ce point du match nul à Angers (0-0) en avait le goût malgré tout. Malgré le retour de certains blessés, la formation rhodanienne n'a pas montré un visage bien différent de celui des dernières semaines. L'OL est-il finalement en bout de course et usé tout simplement ? Les consultants de "Tant qu'il y aura des Gones" Enzo Reale et Nicolas Puydebois vont répondre à cette question.

    En plus de l'actualité de groupe professionnel, il sera également question de l'Académie dans le troisième thème de cette nouvelle émission. Dimanche, les U18 de l'OL ont été éliminés de la Coupe Gambardella, sans vraiment combattre face au Stade Rennais (0-3). Le symbole d'une formation qui n'a pas encore retrouvé tout son standing, alors que Christophe Bassila a pris les rênes du centre de formation.

    Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

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      Wow ben dit donc heureusement que j'ai commencé en disant que c'était pas grave.. :D Qu'est-ce qu'il te prend à pété les plombs pour rien? Je comprend que quand tu…
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      Tonga je vous rassure, je sais lire, "Quasi que des matches de merde de l'OL quand Merah est absent alors que quand il est titulaire y a quasi que des…
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      Oui l'effectif est nul, oui il y a beaucoup de blessés en attaque, tout ça on le sait déjà. Oui ça n'aide pas, oui ça nous a fait perdre des…
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      Ah tiens Patou le branleur qui est incapable d'écrire le moindre commentaire cohérent et construit n'a rien d'autre à foutre que répondre aux miens. Patou c'est moncon bis en fait.…
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      Du coup je lance un débat : un coach qui a titularisé au milieu de terrain (le lieu de la créativité et technique dans une équipe) un trio Matic (totalement…
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