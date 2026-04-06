OL, Angers, Fonseca, Sulc... TKYDG en direct

Au lendemain du nul à Angers, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue sur cette prestation en deçà. Malgré le retour de certains blessés, tout ne tourne toujours pas rond à l'OL.

La trêve n'a pas remis les têtes à l'endroit. Dimanche, l'OL n'a pas réussi à casser sa mauvaise dynamique et a enchaîné une neuvième rencontre sans succès. Il n'y a pas eu de défaite, mais ce point du match nul à Angers (0-0) en avait le goût malgré tout. Malgré le retour de certains blessés, la formation rhodanienne n'a pas montré un visage bien différent de celui des dernières semaines. L'OL est-il finalement en bout de course et usé tout simplement ? Les consultants de "Tant qu'il y aura des Gones" Enzo Reale et Nicolas Puydebois vont répondre à cette question.

En plus de l'actualité de groupe professionnel, il sera également question de l'Académie dans le troisième thème de cette nouvelle émission. Dimanche, les U18 de l'OL ont été éliminés de la Coupe Gambardella, sans vraiment combattre face au Stade Rennais (0-3). Le symbole d'une formation qui n'a pas encore retrouvé tout son standing, alors que Christophe Bassila a pris les rênes du centre de formation.

Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.