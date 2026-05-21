Mercato : où en est l'OL avec les joueurs prêtés

L'OL lèvera-t-il toutes les options d'achat ? Et les clubs disposant de ses joueurs en prêt en feront-ils de même ? Voilà ce que cela impliquerait financièrement.

Le baisser de rideau sur la saison est le bon moment pour faire un point. Dans l'optique de l'exercice 2026-2027, l'OL va se poser des questions sur l'effectif. Notamment au sujet des joueurs prêtés avec option d'achat. Dans les semaines à venir, il devrait communiquer sur la suite pour ces footballeurs à l'avenir un peu incertain. Une gestion financière qui sera scrutée en cette période de vaches maigres.

Par exemple, le jeune Noham Kamara, arrivé l'hiver du PSG, sera sans doute gardé. Pour cela, l'Olympique lyonnais déboursera 4 millions d'euros, plus éventuellement deux autres millions en bonus. Cas peut-être le plus sujet au débat, celui de Roman Yaremchuk. Le joueur de 30 ans appartient pour l'instant à l'Olympiakos, qui pourrait croiser la route des Rhodaniens lors des tours préliminaires de la Ligue des champions d'ailleurs.

L'OL mettra-t-il 8,5 M€ pour Karabec et Yaremchuk ?

Si les dirigeants souhaitent le conserver, ils mettront sur la table 5 millions d’euros. Enfin, quid d'Adam Karabec ? Le gaucher, utilisé à contre-emploi mais qui ne s'est jamais imposé malgré 34 apparitions (17 titularisations), retournera-t-il au Sparta Prague ? Pour le retenir, l'OL dispose d'une option à 3,5 millions d’euros.

Dans l'autre sens, Saël Kumbedi a été officiellement vendu 6 millions d'euros à Wolfsburg en décembre. Même somme et opération similaire pour Martin Satriano avec Getafe en mars. Soit 12 millions d'euros pour les caisses d'Eagle Football Group. On devrait y ajouter Duje Caleta-Car. Complètement relancé suite à l'arrivée de Pellegrino Matarazzo, le Croate a terminé la saison comme titulaire, avec une Coupe du Roi dans la besace. Les Basques ont la possibilité de le recruter définitivement moyennant 4 millions d’euros.

7 M€ avec Caleta-Car et Turner ?

N'oublions pas non plus Matt Turner, venu pour 8 millions d'euros dans le Rhône et aussitôt prêté à New England Revolution. En MLS, le gardien est le numéro 1 de son équipe. Reste à savoir si elle mettra les 3 millions d'euros nécessaires pour attirer l'international américain. Enfin, la question ne se pose pas pour Mahamadou Diawara (Royal Antwerp) qui ne restera pas en Belgique.

Le milieu de terrain se cherchera une porte de sortie cet été, tout comme Paul Akouokou, qui ne joue plus au Real Saragosse (mais il n'y avait pas d'option dans ce transfert). L'Olympique lyonnais s'attellera aussi à la gestion des jeunes Justin Bengui (de retour du RWD Molenbeek), Enzo Molebe (Molebe) et Alejandro Gomes Rodriguez (Annecy).