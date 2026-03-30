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Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid (JAVIER SORIANO / AFP)

Mercato : Satriano quitte l'OL et rejoint définitivement Getafe

  • par David Hernandez

    • Prêté avec option d'achat en janvier dernier, Martin Satriano a fini de convaincre les dirigeants de Getafe. Le club espagnol a recruté définitivement l'attaquant uruguayen et l'OL reçoit six millions d'euros dans la transaction.

    Il ne lui aura fallu que deux mois pour convaincre ses nouveaux dirigeants. Débarqué à Getafe durant le mercato hivernal, Martin Satriano est désormais un joueur du club espagnol à plein temps. Ce lundi, l'OL a annoncé qu'il avait trouvé un accord pour "transformer le prêt de Martín Satriano en transfert définitif." Dans l'opération, le club rhodanien va retomber sur ses pattes, après avoir dû lever l'option d'achat fixée par Lens en septembre dernier. Six millions d'euros vont arriver dans les caisses lyonnaises, avec un "bonus pouvant atteindre 200 000 euros".

    Déjà trois buts avec Getafe

    Vanté pour ses qualités humaines dans le vestiaire mais aussi ses nombreux efforts sur le terrain, Martin Satriano avait malgré tout vu les supporters de l'OL regretter son manque d'efficacité devant le but. Avec seulement trois buts en dix-neuf matchs, l'Uruguayen avait choisi de retrouver de la confiance en Liga, surtout après l'arrivée d'Endrick dans la capitale des Gaules. En seulement dix rencontres avec Getafe, il a déjà égalé son total à l'OL. Avec notamment deux réalisations sublimes contre le Real Madrid et le Real Betis.

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