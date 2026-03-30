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OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
OL Lyonnes – Wolfsburg le 2 avril à Décines

OL Lyonnes - Wolfsburg : deux offres spéciales pour pousser vers la qualification

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi (21h), OL Lyonnes reçoit Wolfsburg en quart de finale retour de Ligue des champions. Après la défaite à l'aller, les Fenottes comptent sur le soutien des supporters pour aller arracher une place en demi-finale. Grâce à Olympique-et-Lyonnais, profitez de deux offres spéciales.

    On reproche assez qu'il n'y a pas de suspense pour les matchs d'OL Lyonnes que ce n'est pas ce qui manquera ce jeudi soir au Parc OL. À 21h, la qualification pour les demi-finales de Ligue des champions sera loin d'être en poche pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Bien au contraire, les Fenottes sont en ballotage défavorable après leur défaite 1-0 mardi dernier à Wolfsburg. Il faut donc s'imposer avec un minimum d'un but d'écart pour au moins accrocher les prolongations et plus si affinités. Pour renverser la tendance, les coéquipières de Wendie Renard comptent sur le soutien de leurs supporters. En Allemagne, le match aller avait attiré 5 000 spectateurs. L'affluence sera plus élevée jeudi soir (21h) puisque la barre des 7 000 places avait été franchie en fin de semaine dernière.

    Deux offres pour toutes les tranches d'âge

    Toutefois, OL Lyonnes veut voir un maximum de public pour ce match retour indécis. En ce sens, Olympique-et-Lyonnais vous permet de profiter de deux offres spéciales. L'une destinée aux supporters âgés de 17 à 30 ans avec une place et une boisson pour le tarif de 10€. Sinon, pour le reste du grand public, le code OLETLY, également utilisable sur la première offre, permet d'obtenir une réduction, passant la place de 15€ à 8€ seulement. Pour en profiter, il suffit de rentrer le code OLETLY sur le lien suivant (cliquez ici).

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