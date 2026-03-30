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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

OL Lyonnes : Fathallah et trois autres Lyonnaises en équipe de France U19

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour l’Euro U19 féminin, Philippe Joly a convoqué vingt joueuses dont quatre d’OL Lyonnes, à commencer par Maïssa Fathallah.

    Après le nul (2-2) à Strasbourg, le championnat fait une pause pour presque un mois. Il y a bien de la Ligue des champions ce jeudi (21h) à Décines puis une demi-finale de Coupe de France dimanche (16h) en Alsace. Mais OL Lyonnes ne retrouvera la Première Ligue que le 22 avril prochain avec la réception de Dijon à Décines. D'ici là, une deuxième trêve internationale aura pointé le bout de son nez et les premières Lyonnaises commencent à recevoir leur convocation. Il faut regarder du côté des jeunes et de l'équipe de France U19. Comme lors du dernier rassemblement, les Fenottes seront en nombre avec quatre représentantes.

    Quatre Lyonnaises sur neuf joueuses défensives

    Pour le deuxième tour des qualifications pour l'Euro U19 qui se tiendra cet été en Bosnie-Herzégovine (27 juin-10 juillet), Philippe Joly a convoqué Maïssa Fathallah, qui est entrée en jeu samedi à Strasbourg. La jeune défenseuse est l'une des deux seules joueuses issues de la génération 2009 présentes pour ce rassemblement qui débutera le mardi 7 avril. Elle sera accompagnée par Alexane Lambert, qui fait partie des deux gardiennes convoquées, mais aussi Océane Moreau Tranchant et Romane Rafalski, pour les postes défensifs.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - lun 30 Mar 26 à 18 h 48

      Trop tôt , pour arrêter un jugement , mais elle a montré de la bonne graine.... puis quoi de plus logique que l'on fasse une fixation sur son profil , je suis partisan d'intégrer les meilleurs éléments de notre formation , ça les fait progresser plus rapidement.....

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