Dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour l’Euro U19 féminin, Philippe Joly a convoqué vingt joueuses dont quatre d’OL Lyonnes, à commencer par Maïssa Fathallah.

Après le nul (2-2) à Strasbourg, le championnat fait une pause pour presque un mois. Il y a bien de la Ligue des champions ce jeudi (21h) à Décines puis une demi-finale de Coupe de France dimanche (16h) en Alsace. Mais OL Lyonnes ne retrouvera la Première Ligue que le 22 avril prochain avec la réception de Dijon à Décines. D'ici là, une deuxième trêve internationale aura pointé le bout de son nez et les premières Lyonnaises commencent à recevoir leur convocation. Il faut regarder du côté des jeunes et de l'équipe de France U19. Comme lors du dernier rassemblement, les Fenottes seront en nombre avec quatre représentantes.

Quatre Lyonnaises sur neuf joueuses défensives

Pour le deuxième tour des qualifications pour l'Euro U19 qui se tiendra cet été en Bosnie-Herzégovine (27 juin-10 juillet), Philippe Joly a convoqué Maïssa Fathallah, qui est entrée en jeu samedi à Strasbourg. La jeune défenseuse est l'une des deux seules joueuses issues de la génération 2009 présentes pour ce rassemblement qui débutera le mardi 7 avril. Elle sera accompagnée par Alexane Lambert, qui fait partie des deux gardiennes convoquées, mais aussi Océane Moreau Tranchant et Romane Rafalski, pour les postes défensifs.