Mathys De Carvalho et Yvann Konan seront les premiers internationaux à retrouver Décines. Les deux jeunes joueurs de l’Olympique lyonnais disputeront des matchs face à la République tchèque U20 et le Maroc U23.

Continuer d'emmagasiner de la confiance. Il ne reste plus qu’un match au milieu de terrain, Mathys De Carvalho, et au gardien, Yvann Konan, pour s’exprimer avant la fin de cette trêve internationale. Et pour cette ultime rencontre, ces derniers auront à cœur de terminer sur une bonne note ce rassemblement printanier.

Pour le premier, avec la sélection portugaise U20, il s’agira de surfer sur la victoire acquise le vendredi 27 mars face à la Suisse U20 (3-0). Pour le second, avec sa sélection U23 de la Côte d’Ivoire, il faudra retrouver le chemin du succès après avoir été tenu en échec par le Maroc U23, le jeudi 26 mars (0-0).

De Carvalho sur le banc

Après quasiment 80 minutes de jeu face à la Nati, Mathys De Carvalho ne continuera pas de retrouver des sensations, lui qui en manque cruellement depuis le début de l’année. En effet, le milieu débute sur le banc contre la Tchéquie (17h) à l’occasion de la ligue Élite U20.

De son côté, Yvann Konan retrouvera le Maroc pour un nouveau match amical (19h). Titulaire lors du premier match, le troisième gardien de l’Olympique lyonnais pourrait de nouveau bénéficier de la confiance de son sélectionneur, Doumbia Mamadou. Leurs retours à Décines s'opéreront dans la foulée de ces deux dernières rencontres.