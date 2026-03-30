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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

Carnet noir : l’OL pleure Albine Chambon

  • par David Hernandez

    • Figure des bureaux de l’OL depuis le début des années 70, Albine Chambon s’est éteinte dimanche, comme l’a appris le club. Elle avait occupé plusieurs rôles dans le club lyonnais.

    Un devoir de mémoire. Pendant de nombreuses années, Albine Chambon avait été au four et au moulin dans les bureaux de l’OL. Un travail de l’ombre, mais ô combien important pour le bon fonctionnement administratif mais aussi le bien-être des joueurs. Un peu à l'image d'Isabelle Dias désormais. Ce lundi, le club lyonnais a annoncé la disparition de l’une de ses plus fidèles ce dimanche 29 mars 2026. "Arrivée au club au tout début des années 70, au siège de l'OL situé 29 quai Saint-Antoine, Albine fut depuis lors la maman, l’assistante, la fée, la conductrice, le rayon de soleil, la standardiste, le feu follet, la mémoire de notre club", peut-on lire dans le communiqué de l’OL qui salue le dévouement de cette femme qui "a activement participé à donner une mémoire à notre club."

    Puydebois : "Elle m'a fait signer mon premier contrat"

    Au club pendant plus de 50 ans, Albine Chambon avait vu passer plusieurs générations de joueurs, qui se souviennent tous d'elle. À commencer par nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Il y a un peu plus d’un mois sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", l’ancien gardien lyonnais avançait que la défunte était "très fatiguée". Il avait d’ailleurs livré une anecdote avec Mme Chambon"J’ai signé mon premier contrat non pas avec Jean-Michel Aulas mais avec Albine dans un bureau à côté au siège de l’OL. C’était une personne très importante au club." C'est une partie de l'histoire lyonnaise qui s'en est allée dimanche.

    La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

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