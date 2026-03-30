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Ruddy Buquet
Ruddy Buquet (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Ruddy Buquet au sifflet d'Angers - OL

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Après deux semaines de trêve, l'OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Angers dimanche (15h). Ruddy Buquet arbitrera cette rencontre, lui qui avait créé la polémique à Rennes notamment.

    Ces dernières semaines, l'arbitrage a été au centre des discussions après des matchs de l'OL. Pas une nouveauté, diront certains, mais le départ à la trêve internationale s'est fait sur une prestation de François Letexier qui a mis tout un club en colère. Ce n'est pas l'absence de communication après la décision litigieuse qui a fait retomber la pression. Entre Monaco ou le match à Marseille, cela a fait couler beaucoup d'encre et très certainement enlevé des points précieux au classement à l'OL. Alors, ce n'est pas le choix de l'arbitre d'Angers - OL dimanche (15h) qui risque d'apaiser les choses chez les supporters. Ce lundi, la FFF a communiqué le nom des différents arbitres pour le retour de la Ligue 1.

    Deux matchs arbitrés depuis la prestation à Rennes

    Du côté du stade Raymond Kopa, Ruddy Buquet aura la charge d'animer les débats et sa prestation sera forcément scrutée. Il était déjà au sifflet contre Laval puis à Strasbourg il y a un mois, mais surtout à Rennes en septembre dernier. Cela avait donné lieu à un premier scandale avec le fameux "c'est haut mais ça glisse" de Stéphanie Frappart à la VAR sur une intervention rennaise au niveau du genou de Khalis Merah. Le rouge infligé à Tyler Morton avait également eu droit à son lot d'incompréhension. Ce dimanche, Julien Schmitt et Mehdi Mokhtari auront la charge de l’assistance vidéo. Erwan Finjean et Gwenael Pasqualotti assisteront Ruddy Buquet comme arbitres de touche tandis qu’Ahmed Taled se chargera d’annoncer le temps additionnel et les changements.

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    4 commentaires
    1. LeCaladois
      LeCaladois - lun 30 Mar 26 à 13 h 33

      Oh non , pas lui !

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 30 Mar 26 à 13 h 40

      on est maudits ou la ligue le fait exprès .

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    3. Avatar
      Olreal - lun 30 Mar 26 à 13 h 47

      Non, non non svp pas cela
      C’est pire que 10 blessures
      La ligue veut nous faire mal c’est pas possible

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - lun 30 Mar 26 à 13 h 54

      On va finir la saison à 11 contre 12 de toutes façons , on le sait .

      Signaler

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