Louis-Jean après OL - Monaco (1-2) : "Ça commence à faire beaucoup d'erreurs"

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Suspendu suite au match contre l'OM, Matthieu Louis-Jean s'est malgré tout arrêté en zone mixte pour faire part de son étonnement sur la situation litigieuse sur Endrick lors d'OL - Monaco (1-2).

    Une nouvelle défaite (1-2) pour l'OL, mais du mieux dans le contenu ?

    Matthieu Louis-Jean : Ce qu’a produit l’équipe pendant une heure était très intéressant. À la mi-temps, elle peut possiblement ressortir avec un but supplémentaire. Maintenant, il y a eu un fait de jeu qui a été décisif dans le résultat de ce match et c’est sûr qu’on est très en colère. J’ai pu parler avec Thiago (Scuro, directeur général de Monaco), je ne pense pas qu’il était très content de l’arbitrage aussi. Cela fait je ne sais combien de fois qu’on a ces discussions d’après-match avec des décisions flagrantes contre nous et ça commence à être un souci. Je viens de revoir la faute sur Endrick, il faut que François Letexier m’explique comment il ne peut pas siffler faute.

    Avez-vous eu des explications ?

    Personnellement, non, mais j'ai demandé aux joueurs et notamment à Corentin (Tolisso), qui m'a dit que les propos étaient d'une certaine arrogance. Mais surtout, que fait la VAR ? Je ne comprends absolument pas. C’est un fait majeur, il y a des enjeux importants dans un championnat qui est très serré. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat d’un match et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas la première fois, spécifiquement avec M. Letexier.

    "On aimerait avoir des réponses"

    Vous repensez au derby ?

    On était ensemble la dernière fois contre Saint-Étienne quand il inverse un carton rouge pour une faute flagrante sur Corentin Tolisso. Là encore une fois, sur une faute flagrante. On se pose des questions. Mais écoutez, on va surement nous dire mardi qu’il y avait une erreur manifeste et qu'il faut passer à autre chose comme d’habitude.

    Il y a un sentiment de ras-le-bol ?

    On se pose des questions parce que ça commence à faire beaucoup et pour nous, ç'a un impact sur le résultat des matchs mais aussi le classement en Ligue 1. On aimerait avoir des réponses mais je vais encore me répéter car on va nous dire qu’il y avait une erreur. Je ne sais pas comment ils peuvent dire qu’il n’y a pas faute sur Endrick alors que Zakaria lui tire trois fois le maillot. On voit sur tous les matchs qu’on revient sur des petites fautes pour annuler des buts et là, une faute flagrante, on n’y revient pas.

    8 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - dim 22 Mar 26 à 19 h 08

      Niveau amateurisme en L1, l'arbitrage, ça fait peur !
      Et pourtant letexier est désigné meilleur arbitre au monde
      Y a pas un truc qui cloche ?
      Ils vont se mettre à bosser un jour ou pas

      Signaler
    2. RBV
      RBV - dim 22 Mar 26 à 19 h 10

      Hop, une petite suspension pour MLJ…on attends avec impatience le communiqué de lundi qui dira qu’il y avait bien but et aucune faute « manifeste » 👍

      Signaler
    3. LeCaladois
      LeCaladois - dim 22 Mar 26 à 19 h 15

      De toute façon au vu de la deuxième mi-temps, la défaite est logique. On aurait pu encaisser 4 ou 5 buts sans un bon Greif et les maladresses Monégasques. Endrick s'est éteint, comme le reste de l'équipe. La trève va faire du bien espérons-le.

      Signaler
    4. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 19 h 22

      On aurait sans doute plus d'amis au sein de l'arbitrage français si on ne gardait pas en guise d'entraîneur le coach qui s'est pris neuf mois de suspension après avoir pété un câble. Je suis convaincu que la moitié des erreurs flagrantes qu'on se mange n'auraient jamais eu lieu avec Sage, ou avec n'importe quel coach qui ne s'est pas mis une bonne partie des arbitres à dos.

      Signaler
      1. Avatar
        stylo - dim 22 Mar 26 à 19 h 29

        donc le mauvais arbitrage, c'est aussi à cause de Fonseca?
        trop fort le type.

        Signaler
        1. Avatar
          gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 19 h 42

          J'avais dit dès le début de la saison que Fonseca allait avoir un contrat sur la tête de la part de l'arbitrage français. On ne peut pas dire que les faits me donnent tort jusqu'ici.

        2. Toitoi
          Toitoi - dim 22 Mar 26 à 20 h 04

          Stylo, faut quand même dire que Fonseca a une tête et un caractère de con.
          Le reste, c'est la nullité de l'arbitrage français.

    5. Avatar
      LELAVALLOIS - dim 22 Mar 26 à 19 h 41

      Dirigeants lyonnais trop gentils et incapables de se faire respecter, vous refusez l'acces du stade aux arbitres français et vous demandez des arbitres étrangers ...
      La corruption existe en France, on le sait ...
      MERCI LABRUNE la pourriture ...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL : Yaremchuk touché au tendon, des douleurs pour Fofana 19:34
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Louis-Jean après OL - Monaco (1-2) : "Ça commence à faire beaucoup d'erreurs" 19:01
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Tolisso après OL - Monaco (1-2) : "Tous les jours, il y a faute sur Endrick" 18:30
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 17:58
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    L'OL continue de couler face à Monaco (1-2) 16:59
    Yvann Konan, gardien l'OL
    Yvann Konan (OL) avec les espoirs de la Côte d'Ivoire 14:45
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires 14:02
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL Académie : Benlahlou va représenter l'Algérie chez les jeunes 13:15
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Fleury - OL Lyonnes (0-2) : les réactions d’après-match 12:30
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Celta
    OL : Tagliafico, joueur le plus indiscipliné de l’histoire du Parc OL 11:45
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve ressort frustrée contre Dijon 11:00
    Krépin Diatta, joueur de Monaco
    Contre l’OL, Monaco récupère Dier et Diatta 10:15
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Monaco : sans Morton mais avec Moreira ? 09:30
    Malick Fofana lors d'OL - Monaco
    OL - AS Monaco : avant-match, horaire et diffusion TV 08:45
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Avant Monaco, des cadres qui accusent le coup à l'OL 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
    OL - AS Monaco : duel entre deux équipes que tout oppose 07:30
    Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes s'offre une dernière bonne répétition avant la Ligue des champions 21/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut