Suspendu suite au match contre l'OM, Matthieu Louis-Jean s'est malgré tout arrêté en zone mixte pour faire part de son étonnement sur la situation litigieuse sur Endrick lors d'OL - Monaco (1-2).

Une nouvelle défaite (1-2) pour l'OL, mais du mieux dans le contenu ?

Matthieu Louis-Jean : Ce qu’a produit l’équipe pendant une heure était très intéressant. À la mi-temps, elle peut possiblement ressortir avec un but supplémentaire. Maintenant, il y a eu un fait de jeu qui a été décisif dans le résultat de ce match et c’est sûr qu’on est très en colère. J’ai pu parler avec Thiago (Scuro, directeur général de Monaco), je ne pense pas qu’il était très content de l’arbitrage aussi. Cela fait je ne sais combien de fois qu’on a ces discussions d’après-match avec des décisions flagrantes contre nous et ça commence à être un souci. Je viens de revoir la faute sur Endrick, il faut que François Letexier m’explique comment il ne peut pas siffler faute.

Avez-vous eu des explications ?

Personnellement, non, mais j'ai demandé aux joueurs et notamment à Corentin (Tolisso), qui m'a dit que les propos étaient d'une certaine arrogance. Mais surtout, que fait la VAR ? Je ne comprends absolument pas. C’est un fait majeur, il y a des enjeux importants dans un championnat qui est très serré. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat d’un match et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas la première fois, spécifiquement avec M. Letexier.

"On aimerait avoir des réponses"

Vous repensez au derby ?

On était ensemble la dernière fois contre Saint-Étienne quand il inverse un carton rouge pour une faute flagrante sur Corentin Tolisso. Là encore une fois, sur une faute flagrante. On se pose des questions. Mais écoutez, on va surement nous dire mardi qu’il y avait une erreur manifeste et qu'il faut passer à autre chose comme d’habitude.

Il y a un sentiment de ras-le-bol ?

On se pose des questions parce que ça commence à faire beaucoup et pour nous, ç'a un impact sur le résultat des matchs mais aussi le classement en Ligue 1. On aimerait avoir des réponses mais je vais encore me répéter car on va nous dire qu’il y avait une erreur. Je ne sais pas comment ils peuvent dire qu’il n’y a pas faute sur Endrick alors que Zakaria lui tire trois fois le maillot. On voit sur tous les matchs qu’on revient sur des petites fautes pour annuler des buts et là, une faute flagrante, on n’y revient pas.