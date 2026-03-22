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Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Yaremchuk touché au tendon, des douleurs pour Fofana

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Présent dans le groupe de l'OL, Roman Yaremchuk n'était finalement pas sur la feuille de match contre Monaco. L'attaquant ukrainien a été touché au tendon samedi. Malick Fofana a, de son côté, ressenti de nouvelles douleurs à la veille du match.

    Les retours ne changeront pas tout. Du moins pas pour l'instant. Avec Pavel Sulc, Afonso Moreira et Malick Fofana, l'OL n'a pas réussi à prendre le meilleur sur le Celta de Vigo (0-2) ni sur Monaco (1-2). Deux défaites qui font mal avant la trêve internationale, même s'il reste à espérer que cette coupure de deux semaines puisse permettre à tout le monde de se remettre dans le sens de la marche. Ces quinze jours ne devraient pas être de trop pour Roman Yaremchuk.

    Présent dans le groupe retenu par Paulo Fonseca pour cette 27e journée de Ligue 1, l'attaquant ukrainien n'était pas titulaire, ni même sur le banc de touche. Un choix du coach ? La réponse est non puisque Yaremchuk a été touché la veille du match, comme l'a confirmé Fonseca sans en dire plus sur la gravité exacte. "Il a été touché au tendon d'Achille avant le match. On a attendu jusqu'au dernier moment pour voir s'il y avait une évolution, mais il ne pouvait tenir sa place".

    "J'avais promis à Fofana de ne pas le faire entrer"

    L'Ukrainien absent, Pavel Sulc a bien repris le flambeau avec un nouveau but inscrit en Ligue 1 pour son retour après plus d'un mois d'absence. Avec le Tchèque et Afonso Moreira, l'OL a vite retrouvé ses automatismes offensifs. Pour Malick Fofana, il faudra certainement faire preuve d'un peu de patience. Entré à cinq minutes de la fin contre le Celta, le Belge a eu le droit à quelques minutes de plus contre Monaco. Pas de quoi se mettre en évidence.

    À la question de savoir pourquoi il avait tant attendu pour faire entrer son ailier alors que l'OL courait derrière le score, Fonseca s'est laissé aller à une confidence."Samedi, Malick a recommencé à avoir des douleurs. On a parlé et je lui ai demandé de venir avec nous. Je lui ai promis de ne pas le faire entrer si nous n'en avions pas besoin. Mais si nous avions besoin, le docteur m'avait dit 10 à 15 minutes maximum. C'est pourquoi il est entré à ce moment-là." Comme on pouvait s'y attendre, il faudra du temps pour revoir le vrai Malick Fofana.

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    1. Avatar
      gOLdorak - dim 22 Mar 26 à 19 h 41

      Sinon, juste pour le fun, des nouvelles d'Amin Sarr: cette saison, avec le Hellas Vérone, il en est à 28 matchs joués pour 0 but et 0 passe décisive. Encore un futur Ballon d'Or parti trop vite.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 22 Mar 26 à 19 h 42

      Vallait mieux en effet pour Fofana.

      Signaler
    3. Toitoi
      Toitoi - dim 22 Mar 26 à 19 h 59

      Yaremchuk c'est pire que Satriano finalement.

      Signaler

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