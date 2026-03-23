Obligé de se contenir face à son passif avec le corps arbitral, Paulo Fonseca ne digérait pas le penalty sifflé pour Monaco. Le Portugais aimerait que les erreurs arrêtent de s'accumuler contre l'OL.

On va parler du jeu, mais avant, il y a cette action litigieuse sur le penalty de Monaco. Qu'en pensez-vous ?

Paulo Fonseca : J'ai été suspendu 9 mois. Je sais que je dois faire attention et que je dois être calme. Je sais comment sont les choses, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'erreurs pendant la saison. Si vous pouvez m'expliquer, peut-être que je regarde les choses de manière différente, mais j'ai ici (il montre son téléphone) la faute sur Endrick qui permet de récupérer le ballon et d'obtenir le pénalty. Comment expliquez-vous cette situation ?

J'accepte que l'arbitre n'ait certainement pas une bonne position pour regarder, mais comment je peux accepter que le VAR ne puisse pas regarder cette action ? J'ai mon téléphone et je pense qu'il n'existe pas une seule personne qui ne peut pas dire que ce n'est pas faute. Ça n'existe pas. Je ne sais pas, mais le VAR est incroyable.

"Difficile de comprendre pourquoi la VAR n'aide pas l'arbitre"

Ce n'est pas la première fois que l'OL a des décisions litigieuses avec M. Letexier...

L'année dernière dans un autre moment décisif, après Manchester, nous avons le même arbitre qui a avoué une décision du VAR qui était incroyable. Et aujourd'hui, comment vont expliquer les arbitres que ce n'est pas faute ? Je pense que nous sommes un club qui a commencé avec beaucoup de difficultés. Nous sommes un club qui est honnête. Nous voulons seulement avoir les mêmes possibilités que les autres clubs. Et je pense qu'à ce moment-là, ce n'est pas vrai que nous avons les mêmes possibilités. Regardez les erreurs de cette année contre Lyon. C'est incroyable. Et pour moi, je pense que ça fait beaucoup.

L'arbitre vous a-t-il donné une explication sur sa décision ?

Il a dit qu'il était proche et que ce n'était pas faute. Il a regardé que ce n'était pas faute sur Endrick. Je peux accepter que l'arbitre ne voit pas parce qu'il y a des joueurs qui lui bloquent la vision. Mais comment expliquer que la VAR ne regarde pas ? Comment expliquer que la VAR ne peut pas aider l'arbitre ? C'est difficile de comprendre. Nous voulons simplement avoir la même possibilité que les autres. C'est difficile en ce moment.