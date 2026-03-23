Obligé de se contenir face à son passif avec le corps arbitral, Paulo Fonseca ne digérait pas le penalty sifflé pour Monaco. Le Portugais aimerait que les erreurs arrêtent de s'accumuler contre l'OL.
On va parler du jeu, mais avant, il y a cette action litigieuse sur le penalty de Monaco. Qu'en pensez-vous ?
Paulo Fonseca : J'ai été suspendu 9 mois. Je sais que je dois faire attention et que je dois être calme. Je sais comment sont les choses, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'erreurs pendant la saison. Si vous pouvez m'expliquer, peut-être que je regarde les choses de manière différente, mais j'ai ici (il montre son téléphone) la faute sur Endrick qui permet de récupérer le ballon et d'obtenir le pénalty. Comment expliquez-vous cette situation ?
J'accepte que l'arbitre n'ait certainement pas une bonne position pour regarder, mais comment je peux accepter que le VAR ne puisse pas regarder cette action ? J'ai mon téléphone et je pense qu'il n'existe pas une seule personne qui ne peut pas dire que ce n'est pas faute. Ça n'existe pas. Je ne sais pas, mais le VAR est incroyable.
"Difficile de comprendre pourquoi la VAR n'aide pas l'arbitre"
Ce n'est pas la première fois que l'OL a des décisions litigieuses avec M. Letexier...
L'année dernière dans un autre moment décisif, après Manchester, nous avons le même arbitre qui a avoué une décision du VAR qui était incroyable. Et aujourd'hui, comment vont expliquer les arbitres que ce n'est pas faute ? Je pense que nous sommes un club qui a commencé avec beaucoup de difficultés. Nous sommes un club qui est honnête. Nous voulons seulement avoir les mêmes possibilités que les autres clubs. Et je pense qu'à ce moment-là, ce n'est pas vrai que nous avons les mêmes possibilités. Regardez les erreurs de cette année contre Lyon. C'est incroyable. Et pour moi, je pense que ça fait beaucoup.
L'arbitre vous a-t-il donné une explication sur sa décision ?
Il a dit qu'il était proche et que ce n'était pas faute. Il a regardé que ce n'était pas faute sur Endrick. Je peux accepter que l'arbitre ne voit pas parce qu'il y a des joueurs qui lui bloquent la vision. Mais comment expliquer que la VAR ne regarde pas ? Comment expliquer que la VAR ne peut pas aider l'arbitre ? C'est difficile de comprendre. Nous voulons simplement avoir la même possibilité que les autres. C'est difficile en ce moment.
Et le coup de boule de Tagliafico qui méritait clairement un rouge ? Si vraiment on en voulait à Lyon en particulier la Var aurait sauté sur l’occasion non ?
Je me rappelle aussi de certains matches où on a été avantagé par l’arbitrage. Alors oui les matches oú on a été désavantagé sont bien plus nombreux, peut-être que je suis naïf mais je ne pense pas que ce soit intentionnel.
Bien sûr que non ce n'est pas intentionnel. De toute façon c'est simple, il n'y a pas une seule équipe qui ne se plaint pas de l'arbitrage ! Toutes se sentent lésées !
Il y a clairement d'autres sujets plus importants que de parler de l'arbitrage, de toute façon c'est le plus gros défaut de Fonseca. Et le problème c'est qu'il commence à déteindre sur ses joueurs. Et puis le plus inquiétant, son agressivité aussi !
Quelle erreur de s'être séparé de Pierre Sage...
Tout le temps à se plaindre de l’arbitrage, joueurs, entraîneurs et direction. C’est d’un pénible.
Pierre Sage me manque. J’étais dégoûté de son départ. Et quand je l’écoute à Lens… après des défaites… quelle classe.
Il faut arrêter de chercher des excuses.
Bref c'est toujours de la faute aux arbitres , si c'est pas l'un c'est l'autre , les autres équipes n'ont le droit de gagner qu'avec les arbitres sauf nous.....complot est bien lyonnais , même Textor a déteint sur Aulas qui pose un recours car lui aussi il voit un "complot" dans son échec.
Une pensée à OLV qui nous disait que Aulas mettait d'après les sondages ( payés par Aulas ) une branlée à Doucet , je vois ! il serait grand temps que papy s'installe dans une chaise longue auprès de sa femme ou prenne le vélo et arpente un peu les rues de notre belle ville .
Les dix dernières années ce n'était plus le même , mais aujourd'hui même son visage tombe en lambeau , c'est fini Jean mimi ! faut savoir l'accepter.....
Le pire c'est que les plus gros défauts de Fonseca sont les plus grandes qualités de Pierre Sage :
Fonseca est très agressif notamment envers les arbitres - Sage n'a jamais bronché contre l'arbitrage, préférant parler du jeu et ne pas se trouver d'excuses.
Fonseca ne sait pas gérer le temps de jeu des joueurs - Sage gérait cela d'une main de maitre notamment avec la technique des changements à la 60e minute.
Enfin bref, Sage n'aurait peut-être pas fait mieux cette saison, mais difficile de défendre Fonseca ces derniers jours...
Le constat est claire l’arbitrage est un vrai problème en France même Genesio qui gagne à Marseille pleure de l’arbitrage Beye pleure de l’arbitrage Puel pleure de l’arbitrage (pas faux le penalty est généreux) sur tous les terrains ça couine.
La VAR n’a fait que monter la pression et finalement cassé le jeu rend les arbitres incontestables et au final condescendants.
Après les lacunes de notre équipe sont bien plus la cause de nos contre performances que les faits de jeu et les joueurs qui s’arrêtent alors qu’il n’y a pas de coup de sifflet c’est preuve d’une faiblesse mentale et d’un manque de combativité qui peut venir d’un manque d’énergie et donc de lucidité souvenez vous l’action conte Laval ou Šulc s’arrache puis Endrick et ça fait but. Et bien sûr les 3 derniers matchs cette énergie elle n’y était plus. Espérons que nous avons mangé notre pain noir et que le retour de trêve permettra de finir correctement la saison.