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Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco (@ASM)

OL - Monaco (1-2) : Pocognoli en avait après Tagliafico

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Exclu en fin de match, Sébastien Pocognoli n’a que moyennement apprécié le geste de Nicolas Tagliafico. L’entraîneur de l’AS Monaco s’est emporté contre le latéral de l’OL.

    Le jeu est presque passé au second plan. Dimanche après-midi, il a plus été question d’arbitrage que d’autre chose à l’issue du choc entre l’OL et l’AS Monaco (1-2). La faute non sifflée sur Endrick avant le penalty accordé aux Monégasques a fait sortir de leurs gonds joueurs, direction et staff lyonnais. Dans le camp d’en face, cela n’a pas été de tout repos non plus avec le corps arbitral. À la 89e minute, Sébastien Pocognoli s’est en effet vu montrer le chemin des vestiaires avant même la fin du match.

    François Letexier l’a exclu et l’entraîneur de Monaco est revenu sur cet épisode. "Mon carton rouge n’a rien à voir avec l’arbitrage, puisque je les ai rencontrés après pour en avoir la raison exacte. J’ai eu une altercation avec le banc opposé, un analyste vidéo, qui est venu me provoquer et j’ai eu une réaction un peu… et j’ai été sanctionné pour ça. Sinon, je n’ai rien à dire sur le corps arbitral. Ma réaction, qui amène ce rouge, est vis-à-vis du joueur de Lyon (Tagliafico)", a-t-il expliqué, avant de préciser la raison de cette altercation.

    Tagliafico, la récidive de trop

    En taclant par derrière Camara, Nicolas Tagliafico n’a pas arrangé son cas des derniers matchs. Il a encore vu rouge après celui contre le Celta de Vigo, trois jours plus tôt. Un geste non contrôlé et non maitrisé, qui a mis Sébastien Pocognoli dans tous ses états. Le coach belge n’a que peu goûté au côté récidiviste de l’Argentin.

    "C’est la faute qui me fait sortir de mes gonds. C’est l’intégrité de mon joueur, je suis paternel, et je n’aime pas. Avant cela, il y a un coup de tête sur Maghnes (Akliouche). A l'aller, il y a un coup de coude volontaire sur Kassoum (Ouattara), je n’aime pas. Il y a une semelle (de Tagliafico) contre le Celta, je suis à la maison, je n’aime pas. Et c’est ça qui m’énerve. Et je dis à Fonseca que ce n’est pas bien. J’ai l’assistant qui vient et il se passe ce qu’il se passe".

    Pour ses propos véhéments, Pocognoli a donc vécu les huit minutes de temps additionnel dans son vestiaire. Avec la satisfaction de la victoire au bout du compte.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      ciresglover - lun 23 Mar 26 à 8 h 20

      Tagliafico est indéfendable et nuisible à son équipe et je le rejoins jeudi soir nous aurions dû être à 10 + penalty car dans la surface beaucoup plus tôt que la semelle de Niakhate donc cette série de match se termine mal dans la douleur physique et mentale. En plus on voit que les blessés ont du mal on se met en pause 10 jours et espérons un cycle plus positif sur les 7 derniers matchs advienne que pourra mais y aura du ménage à faire en fin de saison en attendant les sanctions extra sportives si il y en a.

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    2. Avatar
      BadGone91 - lun 23 Mar 26 à 8 h 20

      On ne peut que être d'accord avec lui... Tagliafico sur ces deux derniers matchs, c'est un combattant MMA mais pas un joueur de foot. Voir même ces dernières semaines, il a prit minimum un jaune par match depuis des semaines.

      Encore qu'il n'ai plus l'énergie, qu'il arrive en retard sur quelques interventions pourquoi pas. Sauf que la plupart de ses fautes sont volontaires ! Il mérite d'être suspendu plusieurs matchs pour réfléchir un peu...

      Faisons monter un jeune comme on l'a fait avec Kango, on y perdra pas grand chose au change !

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    3. Avatar
      brad - lun 23 Mar 26 à 8 h 27

      Nous non plus n'aimons pas ce genre de gestes , mais nous l'aimons car il donne ses triples , et chez nous quand on mouille le maillot on est apprécié , après il doit faire un travail sur soi .....Magne doit travailler à catalyser sa fougue parfois incontrôlable....
      On fait une fixation sur les défenseurs , mais si en amont certains s'arrachaient à presser , peut être que cela éviterait
      des interventions de rage....

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