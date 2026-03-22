OL : Tagliafico, joueur le plus indiscipliné de l’histoire du Parc OL

En recevant un carton rouge en fin de match face au Celta (0-2), Nicolás Tagliafico est entré, à sa manière, dans l’histoire de l’enceinte décinoise.

Il est à l’image de l’OL ces dernières semaines : en totale perte de contrôle. En s’inclinant à domicile face au Celta lors du huitième de finale retour de Ligue Europa ce jeudi (0-2), l’OL est sorti par la petite porte. Pénalisés par leur indiscipline, les Lyonnais ont joué à dix après l’exclusion de Moussa Niakhaté à la 18e minute. Une situation qui aurait même pu intervenir encore plus tôt dans la rencontre.

Dès les premières minutes, Nicolás Tagliafico avait déjà essuyé ses crampons sur la cheville du virevoltant ailier espagnol Javi Rueda. Passé entre les gouttes sur cette action, l’Argentin a finalement été rattrapé par la patrouille en fin de match. Très frustré, le latéral lyonnais a frappé le ballon du poing après une faute sifflée par l’arbitre. Un geste sanctionné par un second carton jaune, synonyme d’expulsion.

16 cartons jaunes et 3 rouges

Au Parc OL, le joueur de l’Albiceleste n’en est pas à son coup d’essai. Depuis son arrivée à Lyon à l’été 2022, il a reçu pas moins de 19 cartons à Décines : 16 jaunes et 3 rouges. Avec celui récolté jeudi soir, Nicolás Tagliafico dépasse Rafael (18 avertissements). Il prend seul la tête de ce triste classement, d'après le compte X @StadeOLHD. Il monte par la même occasion sur la troisième marche du podium des joueurs les plus avertis à Décines en Ligue Europa (3).

Sanctionné de quatre jaunes en Ligue 1 depuis son retour de suspension en novembre dernier, le latéral gauche lyonnais aurait comme bonne inspiration de se montrer plus mesuré. Un nouveau carton face à Monaco ce dimanche (15h) l’exposerait à une suspension automatique décidée par la commission de discipline. Dans un contexte déjà tendu pour l’OL, l'absence de lucidité pourrait encore jouer de très mauvais tours aux Rhodaniens.