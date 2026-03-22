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Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Wendie Renard sur son penalty lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Fleury - OL Lyonnes (0-2) : les réactions d’après-match

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Samedi soir, les joueuses d’OL Lyonnes ont fait le métier à Fleury (0-2). Une victoire qui permet de prendre de la confiance avant le retour de la Ligue des champions mardi.

    Assurées de finir premières de la phase régulière de Première Ligue, les joueuses d’OL Lyonnes ont avant tout la tête tournée vers la Ligue des champions. Ce sera mardi du côté de Wolfsburg pour le quart de finale aller. Toutefois, Jonatan Giraldez souhaitait que le déplacement à Fleury samedi soir soit "une répétition, un entraînement" avant le rendez-vous européen. Les joueuses ont plutôt bien écouter leur entraîneur espagnol avec une victoire 2-0 grâce à Ada Hebergerg et Kadidiatou Diani. Retrouvez les réactions de Wendie Renard et Vicki Becho au micro de Canal+ après la rencontre.

    "On aurait aimé marquer plus de buts"

    Vicki Becho

    "Je pense que le plus important, c'était de gagner et de prendre de la confiance avant le match de Ligue des champions. Le boulot est fait, même si on aurait aimé plus marquer. Ce n'est pas grave, maintenant nous sommes tournées vers Wolfsburg. On est concentré. On sait que nous sommes déjà premières de l’Arkema Première Ligue, donc il faut emmagasiner de la confiance pour ce genre de match et entamer la Ligue des champions de la meilleure des manières. Je pense que l'équipe se sent bien, tant physiquement que mentalement. À nous de faire un bon match mardi. »

    Wendie Renard

    "On a gagné, même si on aurait pu mettre beaucoup plus de buts. En première mi-temps, l'équipe a pris beaucoup de plaisir à combiner. On s'était dit ensemble qu'il fallait bien entamer ce match. Vu ce qui nous attend mardi, c'était une belle manière de le faire. En deuxième mi-temps, c'est normal que le coach adverse fasse des ajustements tactiques. On a eu un peu plus de déchets et de difficultés, mais dans l'ensemble, il y a des choses intéressantes. On fera le bilan pour continuer à s’améliorer.

    De mon côté, oui, ça va. C'était un peu long, mais petit à petit je travaille et je me donne les moyens de revenir au niveau où j'étais avant ma blessure. Les choses se passent de mieux en mieux. J'ai été bien prise en charge par le staff médical, et on discute énormément avec le coach pour gérer mon temps de jeu et me permettre de revenir à 100 %."

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    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - dim 22 Mar 26 à 13 h 24

      Il faut reconnaître que, jouer pendant 90 mn contre une équipe de 11 joueuses défensives, ce n'est pas évident ! donc, après réflexion, sur la qualité du match, je crois qu'il faut reconnaître que, chez les Fenottes/Lyonnes, alignées, la patience, la ténacité, la volonté, la persévérance, à toujours presser l'adversaire, ont payé ! finir par marquer contre ce type d'équipe, qui a passé certainement pas loin de 80% de son temps de jeu, dans son propre camp, à défendre, est rare, seules les grandes équipes y arrivent.
      Je ne sais pas si, l'équipe "type" aurait fait mieux.
      Donc BRAVO les filles présentes sur le pré, hier soir.

      PS : chignol, si tu me lis, merci.

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