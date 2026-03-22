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Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
Daryll Benlahlou, joueur offensif de l’OL Académie (@OL)

OL Académie : Benlahlou va représenter l'Algérie chez les jeunes

  • par David Hernandez

    • Joueur offensif de la réserve de l'OL, Daryll Benlahlou a répondu favorablement à l'appel de l'Algérie. Le natif de Givors (19 ans) vient d'être sélectionné avec les espoirs algériens pour la trêve internationale.

    Un international de plus au sein de l'OL. Cela ne concerne pas le groupe professionnel bien qu'il ait fait quelques entraînements sous les ordres de Paulo Fonseca. Mais, à bientôt 20 ans, Daryll Benlahlou va connaitre un premier rassemblement durant cette trêve internationale de mars. Ce ne sera pas sous les couleurs de l'équipe de France pour le natif de Givors, mais bien celles de l'Algérie. Ayant le choix entre les deux pays, Benlahlou a donc opté pour le pays africain et va faire ses grands débuts avec les U23 algériens dans les prochains jours.

    Titulaire samedi avec la réserve de l'OL

    Rafik Saïfi a retenu le joueur offensif de la réserve lyonnaise pour deux matchs amicaux contre la République Démocratique du Congo. Parmi les meilleurs éléments de Gueïda Fofana cette saison en National 3, Daryll Benlahlou rejoindra donc l'Algérie après le match de la réserve contre l'ASPTT Dijon disputé samedi (0-0). Ce stage entre dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations prévues en septembre. Il y a quelques mois, Kelyan Yahia, défenseur de la réserve, avait eu lui aussi opté pour les couleurs de son pays d'origine qu'est la Tunisie.

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