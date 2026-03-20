Conscient que l'exclusion de Moussa Niakhaté a mis à mal ses plans, Paulo Fonseca était un brin résigné jeudi soir. L'OL va devoir vite réagir pour ne pas sombrer définitivement.

Dans cette défaite (0-2) et élimination de l'OL, pourquoi avoir adopté une statégie défensive ?

Le tournant du match est l'expulsion de Moussa Niakhaté (18e). Depuis août, nous avons joué un certain nombre de matches en compétition comme le PSG. C'était très difficile d'enchaîner. Et quand on affronte une équipe avec la qualité du Celta, c'est d'autant plus difficile. Nous avons changé pour une défense à cinq parce qu'ils ont commencé à mettre cinq joueurs au sein de notre ligne défensive. Dans un premier temps, on a eu du mal pour contrôler nos mouvements et les espaces entre les latéraux et les défenseurs centraux. On a fini par remporter le rapport de force avec cette ligne de cinq, mais il était très difficile de leur reprendre le ballon.

Comment avez-vous trouvé vos joueurs de retour de blessure ?

Leur entrée nous ont fait du bien et nous ont apporté de nouvelles choses offensivement. Afonso (Moreira) et Pavel (Sulc) ont très bien joué. Malick (Fofana) est entré plus tard et ça a été un peu plus compliqué avec une position différente et surtout un autre moment dans le match (82e). Afonso a créé deux ou trois situations d'initiatives individuelles et donné de la profondeur.

Quel va être le message avant Monaco, dimanche (15h) ?

Le principal sera de récupérer mentalement. C'est frustrant parce que nous pensions pouvoir aller loin dans cette compétition. Maintenant, nous devons réagir. Je ne peux pas oublier qu'après Manchester United la saison passée, les dernières semaines ont été difficiles avec l'enchaînement à Saint-Etienne, notamment (défaite 2-1). La situation est la même. Et Monaco est une équipe plus forte que Saint-Etienne. Il va vite falloir se relever.