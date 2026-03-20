Conscient que l'exclusion de Moussa Niakhaté a mis à mal ses plans, Paulo Fonseca était un brin résigné jeudi soir. L'OL va devoir vite réagir pour ne pas sombrer définitivement.
Dans cette défaite (0-2) et élimination de l'OL, pourquoi avoir adopté une statégie défensive ?
Le tournant du match est l'expulsion de Moussa Niakhaté (18e). Depuis août, nous avons joué un certain nombre de matches en compétition comme le PSG. C'était très difficile d'enchaîner. Et quand on affronte une équipe avec la qualité du Celta, c'est d'autant plus difficile. Nous avons changé pour une défense à cinq parce qu'ils ont commencé à mettre cinq joueurs au sein de notre ligne défensive. Dans un premier temps, on a eu du mal pour contrôler nos mouvements et les espaces entre les latéraux et les défenseurs centraux. On a fini par remporter le rapport de force avec cette ligne de cinq, mais il était très difficile de leur reprendre le ballon.
Comment avez-vous trouvé vos joueurs de retour de blessure ?
Leur entrée nous ont fait du bien et nous ont apporté de nouvelles choses offensivement. Afonso (Moreira) et Pavel (Sulc) ont très bien joué. Malick (Fofana) est entré plus tard et ça a été un peu plus compliqué avec une position différente et surtout un autre moment dans le match (82e). Afonso a créé deux ou trois situations d'initiatives individuelles et donné de la profondeur.
Quel va être le message avant Monaco, dimanche (15h) ?
Le principal sera de récupérer mentalement. C'est frustrant parce que nous pensions pouvoir aller loin dans cette compétition. Maintenant, nous devons réagir. Je ne peux pas oublier qu'après Manchester United la saison passée, les dernières semaines ont été difficiles avec l'enchaînement à Saint-Etienne, notamment (défaite 2-1). La situation est la même. Et Monaco est une équipe plus forte que Saint-Etienne. Il va vite falloir se relever.
“on a fini par remporter le rapport de force “.
Je ne vois pas à quel moment.
On s est fait marcher dessus.
“une equipe de la qualite du celta”.
Mouaih… C est facile quand on leur laisse la balle et si on ne fait que defendre.
alors mon com d hier parti aux oubliettes ! J étais au match hier et je suis choqué !
les 10 premières min RIEN
Prk ? car un plan était prévu
grief simulé Et et et ???? on rompt le jeun!!!
moussa genou au sol prières et et et Carton rouge !
déjà dans la vie MAIS en sport la religion c'est INTERDIT
quelque soit la religion ok ?!
ne pas boire ne pas manger ( je comprends prk nartey est mou du fion depuis 1 mois ) je comprends le peno raté car plus de convictions de Moussa contre Lens
en faite moi je fais 3h de route je paie les places l essences etc et eux ?? ils prient sur un terrain...et joue mollement en attendant l
ouf
pour quoi c est une faute humaine !! et professionnelle ! en face pas de jeun pas de prières...que vient faire la religion ds le sport de haut niveau...on devrait l interdir !! pas manger pas boire mais les amis...ça fait 1 mois qu on tire la langue...prk personne en parle. moi c un membre du staff qui m en a parlé
bref chère pas plus loin
Mouais…le coach a raté son rendez-vous également.
Sa compo 352 « liquide j’sais pas quoi » est trop compliquée à piloter pour certains joueurs (Abner, Tessman, Nartey qui vient d’arriver…).
Le Celta avait un plan simple et l’a exécuté.
Sortir Yaremchuk qui était le seul joueur qui aurait pu faire remonter le
bloc à 10 contre 11, pour faire rentrer Tessman qui nous coûte un but par match.
Signal envoyé : match terminé, on joue le 0-0…
Pourquoi pas se réorganiser en 441 ? Ça marche si bien que ça la compo 352 depuis 6 matchs ?! ah bon ?
Fonseca a perdu le fil…et l’équipe avec.
un remake tant de fois vécu: csk Moscou, Ajax , west ham, Manchester et maintenant Celta vigo. pas facile d’être supporter de l’ OL ces dernières années.
On a quand même un sérieux problème pour gérer les grands rdv, non ?
un nul dimanche contre Monaco ne serait déjà pas si mal.🙏