Entame ratée, coaching frileux... l'OL a tout fait à l'envers

Asphyxié par le Celta de Vigo d'entrée de jeu, l'OL n'a jamais été en capacité d'inverser la tendance. Et si le rouge de Moussa Niakhaté n'a pas arrangé les choses, le coaching de Paulo Fonseca est aussi à pointer du doigt.

L'euphorie des joueurs du Celta de Vigo avec leur parcage tranchait avec le désarroi lyonnais, symbolisé par Corentin Tolisso affalé sur la pelouse avant d'avoir les yeux bien rouges au moment de se présenter face aux deux virages. Jeudi soir, l'OL avait imaginé un scénario et ce n'était clairement pas celui d'une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa (défaite 0-2). En finissant premiers et en tombant dans la "bonne" partie du club, ils s'étaient imaginé un chemin allant jusqu'à Istanbul. Il a pris fin à Décines à la mi-mars pour une nouvelle élimination qui fait mal aux têtes, après celle en Coupe de France. En l'espace d'une quinzaine de jours, l'OL a (presque) tout perdu et la prestation de jeudi montre que tout ne tourne pas rond.

Le Celta avait mis en place ce que l'OL attendait à l'aller

Une fois de plus, Paulo Fonseca a mis en avant les nombreuses absences. Il est clair que les rentrées de Pavel Sulc et Afonso Moreira ont montré que le Celta aurait été certainement plus en danger si les deux offensifs avaient été frais dès le match aller ou pour commencer cette rencontre. Seulement, en parlant d'entame, on peut difficilement ne pas pointer ce rendez-vous manqué. Une semaine plus tôt, Clinton Mata avait fait part de sa surprise de ne pas voir la formation espagnole exercer un pressing plus intense. Surpris dans le bon sens, l'OL avait pu imposer sa maîtrise. Et c'est à se demander si les Lyonnais n'étaient pas restés sur cette impression. Car au retour, ils ont vu le vrai visage galicien.

Le rouge de Moussa Niakhaté a chamboulé bien des choses dans le plan de Paulo Fonseca, mais le bateau s'était mis à tanguer bien avant. Dès la 1re minute, avec cette intervention plus que douteuse de Nicolas Tagliafico sur la cheville de Rueda. Pas de penalty ni de rouge mais pas non plus un signal d'alerte pour l'OL de se réveiller rapidement. Poussée dans ses retranchements, la formation rhodanienne a mis plusieurs minutes à se sortir de cet étau, en cherchant plus directement Roman Yaremchuk. "On s'était préparés pour subir leur pression. Nous n'avons pas compris que nous pouvions gagner davantage d'espace à ce moment-là. Il fallait nous connecter à Roman. L'avantage était sur leur ligne défensive car ils étaient en nombre devant notre surface."

Un coaching à réaction plus que dans l'action

L'impact de l'Ukrainien laisse encore à désirer, mais il a eu le mérite de faire remonter le bloc. Le passage en 4-4-1 après le rouge a d'ailleurs été de loin le moment où l'OL a le mieux géré le pressing et la possession du Celta. On aurait pu imaginer Paulo Fonseca se dire que cet effort pouvait être suivi d'un coup de fouet venu du banc avec un Afonso Moreira par exemple, quand Endrick rongeait son frein. Il n'en a finalement rien été puisque l'OL est repassé dans un système à cinq défenseurs avec l'entrée de Tanner Tessmann et la perte de la tour de contrôle Yaremchuk. Pas une franche réussite et une ligne de plus au palmarès du coaching frileux reproché à Fonseca depuis son arrivée.

Le précédent Old Trafford il y a onze mois n'a pas servi de leçon et une fois de plus, le Portugais a joué en réaction plus que dans l'action. Oui, Pavel Sulc et Afonso Moreira sont bien rentrés, mais ils n'ont fait leur apparition qu'une fois le score à 1-0 en faveur du Celta. Le coach s'en est justifié après le match. "C'est impossible de rester haut contre une équipe comme celle-là. Avec onze joueurs, c'est difficile, alors avec dix joueurs..." Ajoutez à cela une capacité de l'OL à jouer à l'envers en envoyant des grands ballons quand il fallait jouer à terre et inversement, et le cocktail d'une bataille tactique ratée a été presque parfait. Ce vendredi, supporters comme joueurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. Car une fois de plus, la fin de saison s'annonce longue...