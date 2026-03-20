Entame ratée, coaching frileux... l'OL a tout fait à l'envers

Asphyxié par le Celta de Vigo d'entrée de jeu, l'OL n'a jamais été en capacité d'inverser la tendance. Et si le rouge de Moussa Niakhaté n'a pas arrangé les choses, le coaching de Paulo Fonseca est aussi à pointer du doigt.
L'euphorie des joueurs du Celta de Vigo avec leur parcage tranchait avec le désarroi lyonnais, symbolisé par Corentin Tolisso affalé sur la pelouse avant d'avoir les yeux bien rouges au moment de se présenter face aux deux virages. Jeudi soir, l'OL avait imaginé un scénario et ce n'était clairement pas celui d'une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa (défaite 0-2). En finissant premiers et en tombant dans la "bonne" partie du club, ils s'étaient imaginé un chemin allant jusqu'à Istanbul. Il a pris fin à Décines à la mi-mars pour une nouvelle élimination qui fait mal aux têtes, après celle en Coupe de France. En l'espace d'une quinzaine de jours, l'OL a (presque) tout perdu et la prestation de jeudi montre que tout ne tourne pas rond.
Le Celta avait mis en place ce que l'OL attendait à l'aller
Une fois de plus, Paulo Fonseca a mis en avant les nombreuses absences. Il est clair que les rentrées de Pavel Sulc et Afonso Moreira ont montré que le Celta aurait été certainement plus en danger si les deux offensifs avaient été frais dès le match aller ou pour commencer cette rencontre. Seulement, en parlant d'entame, on peut difficilement ne pas pointer ce rendez-vous manqué. Une semaine plus tôt, Clinton Mata avait fait part de sa surprise de ne pas voir la formation espagnole exercer un pressing plus intense. Surpris dans le bon sens, l'OL avait pu imposer sa maîtrise. Et c'est à se demander si les Lyonnais n'étaient pas restés sur cette impression. Car au retour, ils ont vu le vrai visage galicien.
Le rouge de Moussa Niakhaté a chamboulé bien des choses dans le plan de Paulo Fonseca, mais le bateau s'était mis à tanguer bien avant. Dès la 1re minute, avec cette intervention plus que douteuse de Nicolas Tagliafico sur la cheville de Rueda. Pas de penalty ni de rouge mais pas non plus un signal d'alerte pour l'OL de se réveiller rapidement. Poussée dans ses retranchements, la formation rhodanienne a mis plusieurs minutes à se sortir de cet étau, en cherchant plus directement Roman Yaremchuk. "On s'était préparés pour subir leur pression. Nous n'avons pas compris que nous pouvions gagner davantage d'espace à ce moment-là. Il fallait nous connecter à Roman. L'avantage était sur leur ligne défensive car ils étaient en nombre devant notre surface."
Un coaching à réaction plus que dans l'action
L'impact de l'Ukrainien laisse encore à désirer, mais il a eu le mérite de faire remonter le bloc. Le passage en 4-4-1 après le rouge a d'ailleurs été de loin le moment où l'OL a le mieux géré le pressing et la possession du Celta. On aurait pu imaginer Paulo Fonseca se dire que cet effort pouvait être suivi d'un coup de fouet venu du banc avec un Afonso Moreira par exemple, quand Endrick rongeait son frein. Il n'en a finalement rien été puisque l'OL est repassé dans un système à cinq défenseurs avec l'entrée de Tanner Tessmann et la perte de la tour de contrôle Yaremchuk. Pas une franche réussite et une ligne de plus au palmarès du coaching frileux reproché à Fonseca depuis son arrivée.
Le précédent Old Trafford il y a onze mois n'a pas servi de leçon et une fois de plus, le Portugais a joué en réaction plus que dans l'action. Oui, Pavel Sulc et Afonso Moreira sont bien rentrés, mais ils n'ont fait leur apparition qu'une fois le score à 1-0 en faveur du Celta. Le coach s'en est justifié après le match. "C'est impossible de rester haut contre une équipe comme celle-là. Avec onze joueurs, c'est difficile, alors avec dix joueurs..." Ajoutez à cela une capacité de l'OL à jouer à l'envers en envoyant des grands ballons quand il fallait jouer à terre et inversement, et le cocktail d'une bataille tactique ratée a été presque parfait. Ce vendredi, supporters comme joueurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. Car une fois de plus, la fin de saison s'annonce longue...
Le bateau a sombré hier , toute l'équipe ( excepté Greif auteur d'un grand match et a retardé l'échéance inéluctable tellement les espagnols dominaient ; ainsi que le petit Kango qui s'est encore bien débrouillé ( bien que pris dans le dos parfois ) .
C'est le plus mauvais match de la saison du groupe , et ça tombe sur le match le plus important , c'est comme ça mais ça devait arriver ne nous leurrons pas .
A l'aller l'équipe avait dominé ces espagnols pourtant , mais à l'extérieur on savait qu'ils étaient meilleurs .
Fonseca n'est pas responsable de se retrouver à 10 après ce rouge débile et très évitable en début de match ( et je ne parle de Tagliafico qui nous plombe encore avec ses nerfs non maitrisés , ses fautes incessantes , il aurait d'ailleurs du être exclu dès le début du match , je sais pas comment il a pu rester sur le terrain ) .
Tolisso inexistant offensivement , au bout du rouleau et son copain morton auteur du plus faible match de sa saison , à bout de souffle lui aussi , ont évidemment participé au fait que le milieu perdait ses duels et était à la ramasse , pas aidés qui plus est par un abner insipide et un nartey dépassé , trop tendre encore .
Offensivement , vous vouliez faire jouer les retours de blessures d'entrée de match ?
Il n'avait pas le choix que de faire rejouer l'ukrainien , pas au niveau , et ce pauvre Endrick , ne touchant pas un ballon , noyé dans cette équipe complètement dans les cordes .
Ajoutons à cela Nartey trop jeune encore et pas au niveau , qui n'a rien apporté ou presque , la messe était dite .
C'est encore de sa faute s'il doit réparer la connerie de Niakhaté mais qu'il n'a aucun central sous la main excepté faire jouer Tessmann , mais que celui ci est nul et nous plombe une fois de plus ?
Sulc est rentré mais a été invisible , forcément il fallait s'y attendre , lundi il était seulement en reprise individuelle.
Il n'était pas prêt à rejouer mais il fallait tenter quand même .
Bref , j'en vois beaucoup se déchainer sur le coach , comme je l'avais prédit en cas d'élimination , il se ferait lyncher , mais vous n'etes pas objectif , on ne peut pas tout mettre sur son dos .
Il faut voir le niveau des joueurs hier soir , pas un pour rattraper l'autre .
L'équipe a surperformé en première partie de saison , on le savait .
Maintenant monaco arrive dimanche , tout frais , une semaine pour se préparer , et ils vont se faire rouler dessus , ne vous attendez pas a un miracle .
En jouant à 15h qui plus est , aucun temps de récup , coco ne devrait pas être en état de jouer , tyler sera suspendu , on aura au moins moussa reposé puisqu'il n'a pas joué !
Bref ce mois de mars est passé de travers comme il était à craindre , c'était mission impossible avec trop de joueurs importants à l'infirmerie et pas de profondeur de banc pour faire tourner avec 3 matchs par semaine .
On aura tout perdu c'est ainsi et il faut digérer cette désillusion .
Je ne sais pas si ce serait une bonne chose d'aller en ligue des champions car il faudrait un effectif bien plus costaud et on n'aura pas les moyens .
Bon résumé c'est vrai c'est une réelle déception, mais n'oublions pas d’où on vient !!!!!
On s'est trop illusionné , on n'avait pas l'effectif pour jouer les trois tableaux et encore moins avec tous les blessés cette année .
Le retour sur terre est brutal mais c'était prévisible .
Les recrues hivernales n'ont pas apporté comme on l'espérait .
8 cartons rouges reçus depuis le début de la saison, il est quand même responsable de la préparation mentalr de son équipe !
Hello Juni. Perso ce ne sont pas les joueurs choisis pour démarrer qui me pose question, c’est l’organisation ! Pourquoi s’entêter avec ce 352 qui ne marche juste pas ! Ce truc de mettre Abner « piston milieu liquide truc »…le gars a 0 de QI foot. Nartey il vient de débarquer…Tessman j’en parle même pas.
Le Celta avait un plan simple, ils l’ont exécutés parfaitement.
Lyon avait un plan (?) compliqué, et on s’est vautré.
La faute en revient à l’entraîneur, je suis désolé !
Même à 10 on tenait plus la baraque à 4 derrière. Et Fonseca a changé les plans et BAM….2-0. C’est sa faute ça aussi !
Sans Sulc et sans Moreira, on n’y arrive pas cette saison, et depuis les arrivées de Nartey et Yaremchouk, ils jouent sans être transcendants...
les recrues hivernales sont toutes décevantes c'est un fait , je m'attendais à beaucoup mieux pour chacune d'elles .
Franchement vous êtes insupportable... Vous passez d’un article disant qu'on va peut-être rattraper le PSG il y a un mois, et maintenant "la fin de saison s'annonce longue" ? Le qualificatif de footix n'est pas loin... Vous êtes au courant qu'on aurait du être en L2, qu’on a eu ces dernières semaines pratiquement une équipe de blessés dont notre leader offensif (Fofana sur 6 mois) puis nos nouveaux leaders offensifs sortis du néant (Moreira et Sulc). Donc oui on a vu un OL à bout de souffle en mars, mais vous pouvez comprendre pourquoi, non ? Autant je n’ai jamais pensé (comme ceux qui ne découvrent pas le foot) qu'on allait rattraper Lens et PSG, autant on peut raisonnablement penser qu'avec un seul match par semaine et le retour des blessés, l’OL va cesser d'être dans l'urgence et la précarité et qu'il aura les moyen d'aborder les deux derniers mois de championnat plus sereinement. Vous rappelez-vous l'objectif de début de saison ? 1e le maintien, 2e une qualification en Ligue Europa pour la saison prochaine. Je suis confiant sur le fait que l’OL parvienne, malgré toutes les embûches qui se sont présentées cette saison, à finir 6e et même peut-être mieux.
Prenez un minimum de recul... Vous êtes le seul média sur l’OL, il est important que vous assuriez une certaine qualité éditoriale. Arrêtez les enflamades ou les discours alarmiste 🙏
coup de gueule partagé .
Sincèrement, aucune lucidité chez nos supporters, et ça monte jusqu'aux journalistes. C'était écrit depuis le début de saison que, si parcours miraculeux en Europa et CDF il y avait, nous n'aurions absolument pas la profondeur d'effectif pour jouer tous les tableaux. C'est tout à fait logiques, et les blessures sont tout à fait logiques aussi.
Nartey, encensé à son arrivée, est maintenant le joueur "sans experience qui passe au travers", Tagliafico, le "guerrier plein de grinta" adulé quand il a décidé de revenir à la maison cet été, est maintenant "le joueur insupportable qui fait des fautes tout le temps". A un moment donné, on va juste devoir se faire à l'idée que nos supporters (et journalistes) sont dans la culture de l'instant à 300%, en juillet on a failli se retrouver en Ligue 2 mais aujourd'hui on va critiquer les joueurs et le coach car on se fait sortir d'une compétition européenne en 8e de finale après avoir été premier de la phase de groupe, car on se fait sortir d'une coupe de France où on perd contre une équipes Lensoise qui fait la saison de sa vie, et où on est en train de laisser notre place sur le podium à Marseille qui a 10 fois notre budget transfert, pareil pour Rennes et Monaco.
S'il vous plait, un poil de lucidité, on lâche rien, ni les joueurs, ni les coachs ne sont responsables de ces déboires, c'était simplement logique. Tous derrière l'équipe pour leur permettre de faire une belle fin de saison et accrocher au moins une place en Europa, au mieux, faire revenir la Ligue des Champions à Lyon.
Désolé mais le match de Tagliafico hier est dégueulasse ; il a ce défaut que lorsqu'il est juste physiquement ( et la il est clairement dans le dur ) , il devient agressif pour rattraper le coup , et commet beaucoup de fautes ; quant à Nartey , il n'a pas le niveau ce n'est pas un reproche , il est jeune et n'a joué qu'au danemark jusqu'ici , il est en apprentissage cette demie saison , mais vu son niveau technique j'ai bon espoir pour la suite quand il aura pris un peu de muscle .
Lors de ses premiers matchs on avait été agréablement surpris , hélas c'était un feu de paille , il n'a pas tenu physiquement et c'est compréhensible.
"Vous passez d’un article disant qu'on va peut-être rattraper le PSG il y a un mois, et maintenant "la fin de saison s'annonce longue" ?". Avec cette simple phrase, vous résumez parfaitement la situation de passer de trois objectifs assumés il y a un mois à un seul désormais d'où la fin de saison qui s'annonce longue quand tout le club visait des semaines à trois matchs pour encore quelques semaines. Pas d'enflammades ni de discours alarmistes, juste un constat nourri des ambitions qui ont émergé dans le groupe depuis début 2026 et malgré les blessures. Oui la saison ne sera pas ratée, mais elle aura certainement un goût un peu plus amer qu'espéré au départ.
On s'est aussi beaucoup trop illusionné par les résultats qui étaient un peu en trompe l'oeil , la série des 13 victoires était contre des équipes abordables .
Le vrai niveau de l'OL est d'essayer d'aller chercher le Top 5 , et ce serait déjà un exploit .
Ils n'avaient aucunement la possibilité de jouer les trois tableaux , deux c'était déjà trop .
On n'a pas l'effectif pour cela et encore plus avec tous les blessés cette année .
Début de match raté, rouge de niakhate
Après le premier but qu'on prend, entre nartey qui arrive en trotinant et son saut de cabri qui se fait éliminer facilement, au.lieu de bloquer le joueur au poteau de corner, bon le jeune kango, il débute mais se fait aussi éliminer facilement, le centre passe dans 1 trou de souris au milieu de tous, le joueur du celta lui arrive lancé...
En plus de moreira et sulc, nos meilleurs offensif mais qui soulage aussi bien le reste de l'équipe grâce à ça, ne pas oublier les absences en défense de kluivert et amn
Et oui sortir yaremchuk pour faire rentrer tessmann en défense centrale était encore 1 belle betise de fonseca.
Le celta s'en est donné à cœur joie de copieusement faire tourner
et on aurait joué avec quelle défense ?
Mata tout seul en DC ?
si on avait eu Kluivert , la donne aurait été tout autre , hélas il n'a pas réussi à se remettre ( d'ailleurs il faudra comprendre pourquoi une si longue absence pour un pb d'ischio )
Pour sulc et moreira en.plus de leur apport offensif, je voulais dire que leur gros travail au pressing participe bien à protéger et soulager le reste de l'équipe . On a plus ca sans eux
Je pense que l'analyse de dire que depuis qu'on aligne Yaremchuck-Endrick on est mauvais est bonne.
Ce sont deux joueurs qui défendent très peu/très mal alors que la force de notre début de saison sans 9 c'est que tout le monde défendait et proposait des courses. Maintenant est-ce que Fonseca aurai aligné une autre équipe si tout le monde était dispo bien évidemment. Est-ce que certaines blessures auraient pu être évité plutôt que se focaliser sur la série de victoire du mois de février ? Probable.
Maintenant comme dit plus haut, on revient de tellement loin que déjà vivre un 1/8 de Ligue Europa était inespéré au début de saison, finir premier de la phase de ligue aussi.
Jouer le haut de tableau l'est tout autant et nous verrons ce qu'ils arrivent à grapiller d'ici la fait de saison mais quoiqu'il arrive avec notre classement UEFA, la LDC dans le chapeau 4 et avec nos problèmes d'argent je ne vois pas l'intérêt.
On va venir faire les plots et encaisser le chèque tout en ayant vendu nos meilleurs joueurs. Je préfère jouer le haut de tableau de la ligue Europa pendant 2/3 ans et assainir les comptes voir trouver un repreneur sérieux.
Tu peux aussi ajouter Nartey aux deux joueurs cités.
Pour moi ces 3 joueurs qui sont venus cet hiver ne se sont pas du tout intégrés au collectif et n'ont pas compris le travail demandé par Fonseca.
1 seul joueur comme Endrick qui s'intègre à l'équipe et qui ne fait pas les efforts... bon ça serait passé. Mais là à cause de nos blessures on a du enchainer avec les 3 recrues titulaires ! C'est beaucoup trop et ça a complètement déséquilibré l'équipe.
L'esprit de travail, de pressing intensif, de courses défensives, d'impact dans les duels, on l'a complètement perdu. Nartey n'a pas du tout le niveau dans l'impact physique. S'il ne le comprend pas et qu'il n'améliore pas cela, il devra quitter le club. Ca ne sert à rien de recruter des supers prospects de je ne sais où, parce qu'ils ont marqués tant de buts, parce qu'ils ont une belle qualité balle au pied, s'ils ne vont même pas au duel ! Il me fait penser à Sergi Darder.
Bon j'exagère, je pense qu'il a de très belles qualités, il l'a montré dans une équipe qui tourne bien (son premier match face à Lille).
Yaremchuk pour en venir à lui, c'est un plot. Il ne correspond pas du tout au profil recherché par Fonseca, il est juste grand !! Il n'est pas fort, pas bon de la tête, pas bon dans le placement, il fait quelques efforts mais n'a pas la grinta suffisante. Lui je n'ai aucun espoirs en lui.
Et enfin Endrick... certains dont moi avaient tout de suite remarqué son individualisme, son manque d'efforts par rapport à nos autres titulaires. Ok il a une super frappe mais ça ne fait pas tout. Même chose que pour Nartey, le talent ne suffit pas, encore moins dans l'OL version 2025-2026 !!
Au final les meilleurs joueurs que l'on a découvert ce sont des joueurs inconnus, avec un talent pas forcément très au dessus de la moyenne, mais des joueurs qui se donnent à fond et qui ont la hargne !! On l'a encore vu hier soir, le meilleur joueur dans les duels c'était Kango !! Un jeune du cdf qui n'a connu que la Nat2 ?? Comment c'est possible ?
Il faut retourner le plus rapidement possible aux valeurs, celles portés par le coach, depuis le début de saison, et qui nous a tant réussi. Fonseca est en train de renier les valeurs sur lesquelles il s'appuyait tant ... et il doit être le premier à en souffrir, parce qu'il n'avait pas forcément vraiment le choix.
Pour moi tu n'étais pas obligé de repasser a 5 derrière
A 4 avec kango, mata, taglio et tu recules abner
Soit tessmann qui n'est pas défenseur mais tu sors abner ou taglia pour laisser 1 latéral gauche
Genre un 432 pour garder du poids devant et pas non.plus trop reculer
Bref de toute façon, c'est fait c'est fait
Rendez nous kabongo 69 !!
FONSECA DEMISSION
C'est une brêle niveau coaching
Si on a 6 a 8 blessés dans le moment crucial de la saison, c'est la faute a pas de chance ?
Il nous foire deux années de suite potentiellement deux belles fin de saison, stop, on ne va pas encore revivre ça l'année prochaine 😱
Ah mince, on va dire pour la 100 eme fois qu'on a failli descendre en L2 , bin, sauf qu'on est pas descendu en L2 en fait
Vouloir ambitionner de jouer sur 3 objectifs avec un potentiel de joueurs dont les profils ne sont pas compatibles et égaux entre eux , c'est partir avec un handicap sur la ligne de départ.
Pensez vous qu'une ligne offensive Moreira -Yaremchuk-Endrick est ce qui se fait de mieux pour jouer un football de haut niveau.
1-Moreira percute inlassablement et travaille défensivement, lui a tout de ce que le foot a son poste réclame
2-Yaremchuk statique et d'une technique bof bof
3-Endrick trop perso , lui a son âge a du ballon mais défensivement il n'apporte rien
Tout ça pour dire que juste entre ces 3 joueurs sans parler des autres lignes tout est bancal et il faut que Fonseca compose. Alors dans la défaite on trouvera le mal de partout, lors de la gagne on dira que c'est un génie.
Il a perdu quand même une ligne Mikau-Lacazette-Cherki, excusez du peu ! qui était d'un autre niveau technique.
Bonjour à tous, alors je precise que je n'ai pas vu le match, j'ai hésité à streamer mais je suis rentré du boulot à 19h15 et il y avait deja un rouge de Niakhate pour moi la messe etait dite..
A 11 deja j'étais pas serein mais à 10...
Si j'avais regarder peut etre que je serais comme ceux qui ont commenté hier au bout du bout du bout du rouleau, mais bon perso ca fait depuis que Sulc est blessé que je dit qu'on ne peut pas gagner sans lui donc je suis à ses années lumiere de la déception ressenti l'an dernier contre MU..
Hier je m'attendais à rien, à part une entré miraculeuse en fin de match de Sulc et Moreira mais à 11vs11..
Bon sinon les commentaires me rappelle beaucoup les réactions en 2006, 2007, 2008 quand on se faisait éliminer en C1 et que les gens disait la saison est foutu..
Pourtant derriere on remportait la L1 voir meme le doublé tous le monde s'en tapait et il y avait 4 pèlerins au Terreaux en fin de saison comme si gagner etait facile et banal..
Alors qu'à 60 km de chez nous la ville entiere est en fete quand il montent en L1, je peux pas les saquer mais en terme de ville de foot, Lyon et bien la banlieue de Saint Etienne, nous sommes des pourris gâtés et quand je parle avec des supporters de Rennes, Nice, Montpellier vous pouvez pas savoir comment ils nous envie de pouvoir vivre quasiment chaque saison des aventures en coupe d'Europe.
Bon sinon apres coup bien sur que Fonseca à des responsabilités..
Mais le club aussi, car etre ambitieux c'est bien mais vouloir courir absolument après un titre cette saison nous à desservie, tout comme le fait d'avoir été qualifié en Ligue Europa d'ailleurs..
Comme j'ai dis hier si on a l'effectif du debut de saison c'est a dire sans Endrick, Yaremchuk et Nartey et avec Satriano sans jouer l'EL je suis persuadé que nous sommes au coude à coude avec Lens et Paris, qu'on à distancé l'om depuis belle lurette et que tous ici serait en extase devant cette equipe
Parce que cette saison c'est Greif, Niakhate, Mata, Morton, Tolisso, Sulc et Moreira les tauliers et sans coupe d'Europe en jouant un match par semaine on serait dans un fauteuil..
Bon on a du jouer l'EL, c'était tres bien en poule comme chaque année..
On redémarre parfaitement apres la treve, puis tout le monde se pète à Berne lors du 7eme matchs de cette fichu nouvelle formule de coupe d'Europe qui est nul a chier...
Pourquoi jouer la coupe de France à fond?
Pourquoi ne pas faire jouer Himbert, Hamdani, Kango Abner, AGR, Molebe c'est pour moi la plus grosse erreur de Fonseca il a piocher chez les jeunes quand il n'avais plus le choix se rendant compte apres coup que ceux ci avaient largement le niveau ca aurait reposer nos tauliers qui sont a bout physiquement.
Autre erreur selon moi, etre allé chercher Endrick et Yaremchuk, soit tu prend Endrick pour le mettre 9 titulaire,soit tu prend un ailier droit car on a personne à droite à part Nuamah, mais prendre Yaremchuk pour etre doublure de Sulc alors qu'on avais deja Satriano qui etait censé etre doublure de Mikau ca ne sert à rien..
La relation Endrick, Yaremchuk est mauvaise il sont incompatible..
On aurait du miser sur un ailier droit et le faire jouer avec Moreira et Sulc et garder Satriano, Karabec sur le banc sachàt qu'on avait Fofana en debut de saison..
Bon ils ont fauté tous ont leur part de responsabilité c'est la vie quoi..
Cette saison est une saison de transition on démarre un cycle avec un effectif qu'il faut garder 2 ou 3 ans pour pouvoir esperer gagner un truc, cette année c'est un peu comme quand l'OL était monté en D1 en 89, il faut bâtir avec une nouvelle equipe dirigeante et un nouveau projet et c'est clairement inespéré qu'à 8 journée de la fin on peut aller chercher la 3eme place avec la perspective d'être enfin à égalité avec tous le monde sur la récupération physique et pouvoir récupérer nos blessés..
Je regrette mais pour moi la saison commencera apres la mini treve international et si on va chercher les 4 premieres places la saison sera grandiose et je jugerai à la fin comme à chaque fois.
C'est mon humble avis..
Ne soyez pas déçu. Yarem sera notre attaquant titulaire toute la saison prochaine.