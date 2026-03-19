OL - Celta (0-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Battu 2-0 par le Celta, l’OL a dit adieux à son parcours en Ligue Europa. Un revers logique en étant à 10 contre 11 pendant 80 minutes.
On a aimé
Greif a repoussé l’échéance
Ce jeudi soir, les supporters de l’OL n’ont que leurs yeux pour pleurer. Eux qui s’imaginaient un beau destin européen vont désormais avoir leur jeudi soir de libre. A 10 contre 11 pendant 80 minutes, la mission lyonnaise fut trop compliquée à gravir. Pourtant, pendant une heure, Dominik Greif a tenté de maintenir à flot un navire qui tanguait. Ne pouvant faire que défendre en infériorité numérique, la formation rhodanienne a concédé des occasions et le 0-0 à la pause, elle ne la doit qu’à son portier. Pas vraiment inspiré sur ses relances par moment, Greif a été impérial sur sa ligne pour repousser l’échéance. Par deux fois, le Celta a voulu le surprendre sur son premier poteau, mais il a eu le réflexe de vite se coucher. Face à Willot, ce fut avant tout sa main ferme qui a fait la différence. En faisant un nouvel arrêt à la 56e, il avait brandi le signal que tout pouvait rompre. Cela n’a pas cinq minutes plus tard avec Rueda à bout portant.
On a moins aimé
L'absence de poids de Yaremchuk
Il était censé apporter un plus par rapport à Martin Satriano. Après plus d'un mois et demi, la plus value n'est clairement pas au rendez-vous avec l'attaquant ukrainien. Censé être un joueur de pivot, Yaremchuk aurait dû faire du bien, surtout dans cette infériorité numérique dès la 20e minute. Malheureusement, l'ancien de l'Olympiakos est plus occupé à regarder son adversaire qu'à jouer le ballon à chaque ballon aérien. Sur l'une des rares incursions de l'OL dans la surface adverse en première mi-temps, il ne croit pas forcément au centre rentrant d'Endrick et cette hésitation lui fait rater les quelques centimètres qu'il manque à la conclusion de l'action. Remplacé à la pause, Yaremchuk a payé les pots cassés de cette infériorité numérique, tandis que son compère brésilien d'attaque n'a pas été plus inspiré.
On dit ce qu'on veut d'Aulas, mais au moins, quand Gérard Houiller s'était fait sortir comme une merde par la Roma après sa série de 14 victoires qui servait à que dalle, il avait été débarqué en fin de saison.
Fonseca vient de nous saboter deux coupes d'Europe à force d'être ce mec qui ne sait absolument rien faire d'autre que faire entrer un défenseur dans les matchs à enjeux, MÊME QUAND ON EST MENÉ, et j'attends avec impatience qu'on le remplace par un type qui a une idée de ce que le mot "coaching" veut dire.
Fonseca a sabordé le match ? Ah bon ? C'est lui qui a pris un carton rouge ? C'est lui qui est censé être l'avenir offensif du Real et qui marchait, sans faire aucun pressing ?
J'espère bien qu'on va garder Fonseca un moment. Il a fait des miracles avec notre effectif. On n'a pas eu de chances avec les blessures de nos attaquants. Mais on a pu le voir en fin de match, avec leur retour, on va retrouver un équilibre et pouvoir marquer à nouveau. Quel entraineur peut jouer et gagner sans attaquant ?
Match catastrophique de niakhaté, tagliafico , tessman , yaremchuk et endrick.
Dana ces conditions il n'y avait rien à espérer . Condoléances à tous et bon courage pour dimanche ...
Les flops, yaremchuk tessmann et fonseca.
Bonne nouvelle yaremchuk et tessmann ne devraient plus jouer pour le club. Jespere qu'on les a subit pour la dernière fois.
J en peu plus surtout de tessmann
Fonseca nous a fait une Manchester.
Il s'est chié dessus, et a joué defensif a fond ca marche jamais.
Sur les tops hormis grief qui a tenu la baraque, et aussi le petit kango qui a fait son match avec son niveau
Le flop: FONSECA
Fonseca c'est trop!
L'entrée de Tessman pour remettre une défense à 5...
La saison était terminée depuis la sortie de Sulc à Strasbourg.
Bonne fin de saison insipide à tous.
Joueur par joueur :
Greif: Fait ce qu'il peut, mais autant il est irréprochable sur ses arrêts, autant il s'est foiré sur son jeu long d'un bout à l'autre
Kango: A fait le taf, mais souvent pris dans son dos
Mata: Pompier de service, mais physiquement grillé
Niakhaté: une faute débile qui nous coute le match, notre saison et sans doute une partie de son avenir
Tagliafico: N'aurait mérité de terminer le match dans aucune réalité. Lui, il est vraiment temps qu'on le laisse partir et qu'on aille chercher un autre latéral. Genre, pas Abner.
Abner: Minable d'un bout à l'autre, comme à chaque match depuis deux mois
Morton: Précieux, mais ne peut pas tout faire tout seul
Nartey: complètement dépassé en deuxième période, ne mérite pas d'être titulaire dans une configuration normale
Tolisso: Cuit, dépassé, et sans doute bien marqué par sa non-sélection en équipe de France. Une belle journée de merde, pour lui
Yaremshuk: C'est un joueur ou un réfugié politique? Parce que comme joueur, quel scandale!
Endrick: Il parait qu'il a le potentiel pour devenir un grand joueur, mais quelqu'un a dû oublier de lui expliquer ce que "potentiel" veut dire.
Niakhaté aurait dû être coaché mentalement avant le match suite à la perte de la CAN, je suis sûr que ca n'a pas été le cas et il a craqué direct.
Hahhaha la ligne sur Yaremchuk !!!
Je remets la stat, n'en déplaise à cavegone qui préfère Abner ou Tessman milieu :
[stat avant Vigo retour]
"Cette saison Merah a été boycotté (0 minute de jeu !) par Fonseca contre :
- Toulouse aller -> défaite
- Nice aller -> défaite
- Strasbourg aller -> victoire
- PFC aller -> nul piteux
- Brest aller -> nul piteux
- Lorient aller -> défaite
- Lille retour -> victoire
- Strasbourg retour -> défaite
- Marseille retour -> défaite
- Lens CdF -> nul
- Vigo aller -> nul piteux
- Le Havre -> nul piteux
Ainsi, lors des matches sans Merah, on a 2 victoires, 5 nuls et 5 défaites.
Donc sans Merah c'est 16.7 % de victoires seulement pour l'OL !!!
Sachant qu'au total on a 8 défaites cette saison (les 5 matches précités + Rennes (vol) + PSG (vol) + Betis (équipe B)), ça veut dire que 62.5 % de nos défaites ont eu lieu sans Merah."
Cette stat n'a absolument aucune forme de pertinence, mais si tu veux je t'en sors d'autre:
100% de nos victoires ont été obtenues avec Fonseca sur le banc, donc c'est un génie.
100% de nos défaites ont été obtenues avec Fonseca sur le banc, donc c'est une pipe.
Bah non justement les stats que tu sors sont tautologiques et confirment juste que tu es con comme un balai.
A l'inverse, les stats sur Merah sont édifiantes.
Si quasiment chaque contre perf de l'OL cette saison est sans un joueur et qu'à l'inverse quasiment chaque fois que ce joueur est là, l'OL est bon, ça signifie quelque chose.
Après si tu préfères Tessman ou Abner milieu à Merah, ca confirme juste que tu as un balai à chiotte en guise de cerveau, ce qu'on a tous remarqué.
Lol, va jouer gamin. On discutera occurrences statistiques à ta majorité, dans dix ans.
Vu ton niveau en maths, je comprends pourquoi tout le monde se fout de ta gueule, sac à merde.
😅
Vive Pep Fonseca!!!
Même sans Akouokou, il nous fait rêver !
autre top : Moreira.
Le mec a faim, il est monstrueux dans son envie et son abattage, même après 1 mois d'absence.
Une lueur d'espoir pour cette fin de saison, avec Sulc.
Forcément quand pendant 1 mois, tu passes de Moreira et Sulc à Yaremchuk et Endrick, tu descend de deux étages dans tous les domaines (envie, pressing, technique, finition, mobilité, intelligence ...). Et le reste de l'équipe est forcément moins bon.
On n'a pas aimé...le rouge de Niakaté ! Après ça que faire ? Faire entrer Sulc et Moreira alors qu'il reste 80 min et qu'ils n'en ont que 30 dans les jambes ? Fonseca n'a pas tout à prendre sur son dos même si il doit prendre sa part. Tellement déçu...tous ces blessés au mauvais moment qui ont cassé la dynamique.
Franchement se battre pour se qualifier en coupe d'Europe pour se faire sortir en jouant avec le frein a main, ça fait se poser des questions. Jsuis pas sur que jvais continuer a regarder les matchs dans l'immédiat.
Et Endrick c'était pas mieux que Yaremchuck alors pas besoin d'en mettre un en avant plus que l'autre. Le tournant c'est le rouge, donc n'epargnons pas Niakaté sur ce match....
Les cadres (Moussa, Nico, Coco) ont pas été à la hauteur de l'évènement, combiné à Fonseca qui n'a rien retenu de Man U l'an dernier et qui fait rentrer Tessman alors que ses derniers matchs sont pas terribles, forcèment...
Nos recrues hivernales ne sont pas non plus à la hauteur des attentes (même si Endrick aurait pu avoir une passe décisive si Yarem s'était bougé),
Top : Moreira, il en veut même après 1 mois d'absence, il nous aura manqué dans cette période capitale... D'ailleurs on a vu la différence quand Moreira et Sulc sont entrés, ça va au moins nous redonner des cartouches pour aller chercher la qualif en LDC.
Je suis abattu vraiment, on pouvait rêver grand et on a tout perdu d'un coup, trop de blessures en même temps pour qu'on puisse faire quoique ce soit sur cette période...
Je corrige et complète ;
Match catastrophique de niakhaté, tagliafico ( qui aurait dû prendre un rouge d'entrée avec penalty pour sa grosse semelle débile ) , tessman ( j'espère ne plus le voir jouer ) , yaremchuk un plot et endrick pas touché un ballon , bien pris par le celta .
Ajoutons un abner insipide ( une fois de plus une fois de trop ), un tolisso complètement cramé inexistant en attaque , un Morton méconnaissable au bout du rouleau , ça fait beaucoup trop de joueurs hors sujet .
Les haters se défoulent sur Fonseca mais c'est ridicule , l'équipe était vraiment trop faible , les leader cuits .
Défendre Fonseca ce soir alors que le mec foire tout de long en large...
J'aime pas tomber sur Fonseca d'habitude, mais là on peut se demander si c'était malin de tirer sur la corde avec nos joueurs clés et si nos jeunes comme Himbert ou Hamdani auraient pas pu rentrer plus souvent en fin de match pour les faire souffler. Résultat on se retrouve sans nos joueurs clés au moment le plus important de la saison et on perd tout...
C est pas parce qu'on joue a 10 quon ne peux pas jouer au foot surtout a domicile face a une equipe prenable.
Cest ca qui ne passe pas de mon côté.
On a 1 tir cadré de tolisso a la 86eme une tete molle.
Apres, je ne tomberais sur fonseca sur l'ensemble de la saison, mais sur ses lectures de match et sa frilosite.
Ccest toujours plus simple de le dire de notre côté mais a la mi temps jesperais qu'il sorte yaremchuk, pour passer a 4 derrière, 3 milieu avec morton nartey et tolisso et devant avec endrick et moreira.
Mais non, tu fais entrer tessmann qui est horrible.
Deja en 1ere mi temps, avant meme le rouge, o' se fait marcher dessus car les espagnols savaient tres bien comment nous bloquer.
On navait aucune profondeur et terriblement prévisible, facile a contrer.
Tu te prend des vagues, mais tu decide do'c de reciler encore plus.
Forcément, ca craque et c est au pied du mur, a 25 minutes de la fin que tu prend enfin un pzu de créativité.
Et la, miracle, quand tu a des joueurs de percussion, c est fou, tu apporte du danger c est incroyable ça !!!!
Bref, va vite falloor se remobiliser.
Ce week-end, face a Monaco, on se releve ou on sombre
Niakaté a fais du Niakaté 2 élimination 2 fois il est décisif.
J'en veux même pas à l'équipe jouer à 10 contre 11 75 minute c'est très très dure surtout contre une équipe qui sait jouer avec le ballon.
Endrik c'était bien mais qu'il rentre rapidement au Réal Madrid : j'ai pas aimé son comportement et c'est pas la 1ere fois. 2 ème mi temps Nartey rate sa passe il pète un plomb et l'insulte
Je veux bien que Greif relance court, que Fonseca défend à 5... Mais nous n'avions pas d'offensifs dignes de ce nom. Alors ? Je laisse le bâton par terre.
Vraiment rien que pour ca je ne supporte pas Fonseca.
Il est ultra frileux et ultra défensif.
Toitoi avait parlé de ça il y a quelques semaines et c'est très vrai.
Une équipe de fils de putes
Saison terminée. La suite n'a aucun intérêt.
Comme souvent, on y a cru très fort, et la retombée est VIOLENTE.
Ce soir, j'ai le nunus en feu les copains.
On s'est fait sodomiser par nos rêves.
Fin de l'espoir.
Retour à la réalité.
Nous sommes l'Olympique Lyonnais, un club de notables et de bourgeois, incapable de la moindre épopée européenne.
Aucune finale. Un rêve inaccessible. Il y aura toujours un coup du sort, ou un Paulo Fonseca pour saboter nos rêves en sortant un Paul Akouokou de son chapeau.
On gagne en faisant des miracles avec un effectif limité, vive nos joueurs, quelle équipe! On perd avec un effectif décimé, quasiment plus d'attaquants, pas de joueur créatif, à bas Fonseca !
On va retrouver de la puissance offensive, on l'a vu avec les retours de Moreira, Sulc, Fofana... et bientôt Nuamah qui a enfin repris l'entrainement collectif. C'est sur les matchs qui viennent jusqu'à la fin de la saison qu'on va pouvoir juger si notre coach est à la hauteur, en période de pression. Mais le descendre sur un match comme ça, je ne comprends pas. C'est rageant, c'est frustrant, mais ce n'est pas lui qui se prend un rouge, et ce n'est pas de sa faute si nos meilleurs joueurs pour débloquer le score étaient encore trop justes pour jouer plus que 30 mn.
C'est dans les matchs à venir que notre équipe va avoir besoin de ses supporters ! On peut retrouver le podium.
Je suis tout aussi triste par la perte de ce match que par la majorité des commentaires sur ce forum.
Mopi, je suis d'accord que Fonseca a mille excuses mais commencer avec le duo Tagliafico Abner à gauche qui marche pas (notamment car Abner est mauvais depuis des semaines) quand au milieu losange tu pourrais mettre Merah ou Mangala à côté de Tolisso Morton et Nartey, ça a pas de sens.
Et je parle même pas de son insistance avec Tessman.
Sans parler de sa gestion de Yaremchuk qui sert à que dalle et qui en nous forcant un système à deux pointes foire tout l'équilibre de l'équipe d'où le fait qu'on était nombreux à réclamer Endrick en 9 (vu qu'il casse le jeu sur l'aile) avec Karabec ou Hamdani (vu qu'on avait que ça) qui tourne autour, ce qui aurait donné de la mobilité plutôt que le plot ukrainien.
Non désolé mais là j'en peux plus de Fonseca.
La vie était plus belle avec la triplette Akouokou DCC Veretout 😉 Je remts une pièce dans la machine dsl c'était trop tentant
@Mopi do Brasil
J'adhère totalement à ton discours.
Un bémol toutefois : nos joueurs vont-ils être capables d'oublier cette déconvenue dès dimanche avec la réception de Monaco.
On ne peut plus se permettre de perdre des points en route car non seulement Marseille peut nous larguer mais derrière, ça revient fort.
En faite tout n'est n'est pas noir ou blanc. Vouloir le limogeage de Fonseca est excessif comme dire qu'il n'a pas de responsabilités sur ce match ou sur les autres.
On peut lui reprocher son manque de turnover avant que tout le monde se pète, sa frilosité en match (le changement avec Tessmann à la MT c'était écrit qu'on allait se faire bouffer sur les ailes, il persiste et c'est toujours la cata), son coaching de manière générale en match (là où Sage a fait des merveilles avec des scénarios incroyables). On peut lui reconnaitre d'avoir fait du bon boulot avec un effectif moins clinquant et de globalement bien préparé les matchs (sauf aujourd'hui).
Donc perso je prends Fonseca pour préparer les matchs et je prends Sage pour gérer pendant le match 😉