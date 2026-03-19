OL - Celta (0-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Battu 2-0 par le Celta, l’OL a dit adieux à son parcours en Ligue Europa. Un revers logique en étant à 10 contre 11 pendant 80 minutes.

On a aimé

Greif a repoussé l’échéance

Ce jeudi soir, les supporters de l’OL n’ont que leurs yeux pour pleurer. Eux qui s’imaginaient un beau destin européen vont désormais avoir leur jeudi soir de libre. A 10 contre 11 pendant 80 minutes, la mission lyonnaise fut trop compliquée à gravir. Pourtant, pendant une heure, Dominik Greif a tenté de maintenir à flot un navire qui tanguait. Ne pouvant faire que défendre en infériorité numérique, la formation rhodanienne a concédé des occasions et le 0-0 à la pause, elle ne la doit qu’à son portier. Pas vraiment inspiré sur ses relances par moment, Greif a été impérial sur sa ligne pour repousser l’échéance. Par deux fois, le Celta a voulu le surprendre sur son premier poteau, mais il a eu le réflexe de vite se coucher. Face à Willot, ce fut avant tout sa main ferme qui a fait la différence. En faisant un nouvel arrêt à la 56e, il avait brandi le signal que tout pouvait rompre. Cela n’a pas cinq minutes plus tard avec Rueda à bout portant.

On a moins aimé

L'absence de poids de Yaremchuk

Il était censé apporter un plus par rapport à Martin Satriano. Après plus d'un mois et demi, la plus value n'est clairement pas au rendez-vous avec l'attaquant ukrainien. Censé être un joueur de pivot, Yaremchuk aurait dû faire du bien, surtout dans cette infériorité numérique dès la 20e minute. Malheureusement, l'ancien de l'Olympiakos est plus occupé à regarder son adversaire qu'à jouer le ballon à chaque ballon aérien. Sur l'une des rares incursions de l'OL dans la surface adverse en première mi-temps, il ne croit pas forcément au centre rentrant d'Endrick et cette hésitation lui fait rater les quelques centimètres qu'il manque à la conclusion de l'action. Remplacé à la pause, Yaremchuk a payé les pots cassés de cette infériorité numérique, tandis que son compère brésilien d'attaque n'a pas été plus inspiré.