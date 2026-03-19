Battu 2-0 à la maison par le Celta de Vigo, l'OL a dit adieu prématurément à la Ligue Europa. Clinton Mata ne cachait pas la déception de tout un vestiaire.
Quel sentiment ce (jeudi) soir après cette défaite de l'OL (0-2) ?
Clinton Mata : Je pense que vous le savez tous. Sentiment de déception ce soir. Tous déçus, des regrets, on va dire. C'est un sentiment qui n'est pas agréable à avoir, mais il faut faire avec et directement se concentrer au match de dimanche, malheureusement.
Qu'est-ce qui s'est passé ou plutôt pas passé dans ce match ? On n'a pas senti que vous étiez rentré dans ce match...
Vous avez regardé le match ? Le fait qu'on est passé à 10, ça n'a surtout pas facilité la tâche. On a joué pratiquement tout le match à 10. Et notre plan, c'était de déstabiliser cet adversaire. On savait qu'on avait les qualités et les moyens de pouvoir le faire ici, à domicile. Mais le football n'est pas toujours comme on le veut. Donc là, il y a ce rouge. Après, je n'ai pas revu les images mais je pense qu'on aurait peut-être pu aller voir la VAR. Je suis en aucun cas ici en train de trouver des excuses. Mais on doit prendre la responsabilité, assumer et aller de l'avant.
On regarde la saison, on peut penser que c'est dur avec cette élimination alors qu'il y avait de grands espoirs...
C'est clair qu'on savait qu'il y avait vraiment une possibilité de pouvoir continuer cette série. Mais on savait aussi que cette série-là allait s'arrêter tôt ou tard. Malheureusement, ça s'est terminé après nos 13 victoires. Voilà, c'est le football. Il faut directement se reconcentrer et remettre l'énergie qu'on a mis durant ces 13 matchs pour le prochain match.
"Il manque ce grain de chance"
Et de l'énergie, vous en avez encore ?
On va devoir en chercher. On n'a pas le choix. Il reste encore 9 matchs et ça va être 9 finales pour moi. On ne va pas lâcher. Ça a toujours été notre ADN depuis le début de saison et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décider de lâcher.
Que faut-il retrouver de ce qui faisait votre force dans les 13 victoires que vous avez reçues ?
C'est de remettre la même énergie. Je pense qu'on la met à chaque match, il y a tout le monde qui se bat, tout le monde qui défend ensemble. Mais il manque ce grain de chance. Ce petit grain de chance qu'on avait avant de pouvoir terminer les actions. Heureusement qu'il y a des renforts qui sont revenus de blessures. Malick, Pavel, et il y a Afonso aussi qui vient de revenir. Ça va faire du bien à l'équipe de pouvoir avoir plus d'armes offensives.
Le Celta a joué dur avec cinq jaunes. Auraient-ils mérité un rouge également ?
Oui, c'est clair. Le match est terminé. Malheureusement, même si je me plains, ça ne changera rien au score. Je n'ai rien à dire là-dessus.
Ah non, on va pas se cacher derriere le rouge.
La question est meme pas de savoir si il est mérité ou non (meme si je pense que oui), ccest surtoit que pendant les 20 minutes avant on ne voyait pas le jour, donc c est pas qur le rouge.
L'arbitre a ete mauvais, oui, surtout le 2eme.jaune poir tagliafico, a ce moment du match, c ets aberrant, mais la defaite, elle est clairement pas a mettre sur l'arbitre
Sur Fonseca, assurément !
Quand tu débutes aussi mal un match tout s'enchaîne mal et cela aurait dû être bien pire, la semelle de Tagliafico à la 2 ème minute dans la surface, c'est rouge et penalty ...
Ils sont tous coupables avec ce manque d'ambition dans la jeu, comment être aussi attentiste et sans envie, attendre un malentendu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Et que dire de Niakhaté, le penalty face à Lens digne d'un poussin ...
+ ce soir ...
Il y a de quoi se poser des questions sur le Qi des joueurs actuels ...
Sans oublier ce coach ...
Il a cramé tout son groupe + les blessures et pas que ...
Un match, pour le gagner encore faut-il avoir envie d'attaquer et de marquer ...
Pas besoin également d'insister sur les recrutements, Yaremchuk ou Satriano quelle différence ??? Et le flop Endrick, niveau Qi foot ce gars est zéro ...
Une pensée vis-à-vis des très courageux supporters et spectateurs ...
Un supporter, amoureux du foot d'avant, détestant le foot business et les comportements immatures et égoïstes du foot actuel, extrêmement en colère et furieux ...
Je ne serais pas aussi dur sur niakhate car fait pas avoir la mémoire courte.
Sur la saison, il est solide et tres bon.
Malheureusement, ce soir, il nous coûte.
Apres, c est pas son expulsion qui nous empechait de jouer au foot plutôt que de rester tois derrière et espérer un miracle.
Quand a endrick, il etait seul devant, facile pour la defense espagnol