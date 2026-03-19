Battu 2-0 à la maison par le Celta de Vigo, l'OL a dit adieu prématurément à la Ligue Europa. Clinton Mata ne cachait pas la déception de tout un vestiaire.

Quel sentiment ce (jeudi) soir après cette défaite de l'OL (0-2) ?

Clinton Mata : Je pense que vous le savez tous. Sentiment de déception ce soir. Tous déçus, des regrets, on va dire. C'est un sentiment qui n'est pas agréable à avoir, mais il faut faire avec et directement se concentrer au match de dimanche, malheureusement.

Qu'est-ce qui s'est passé ou plutôt pas passé dans ce match ? On n'a pas senti que vous étiez rentré dans ce match...

Vous avez regardé le match ? Le fait qu'on est passé à 10, ça n'a surtout pas facilité la tâche. On a joué pratiquement tout le match à 10. Et notre plan, c'était de déstabiliser cet adversaire. On savait qu'on avait les qualités et les moyens de pouvoir le faire ici, à domicile. Mais le football n'est pas toujours comme on le veut. Donc là, il y a ce rouge. Après, je n'ai pas revu les images mais je pense qu'on aurait peut-être pu aller voir la VAR. Je suis en aucun cas ici en train de trouver des excuses. Mais on doit prendre la responsabilité, assumer et aller de l'avant.

On regarde la saison, on peut penser que c'est dur avec cette élimination alors qu'il y avait de grands espoirs...

C'est clair qu'on savait qu'il y avait vraiment une possibilité de pouvoir continuer cette série. Mais on savait aussi que cette série-là allait s'arrêter tôt ou tard. Malheureusement, ça s'est terminé après nos 13 victoires. Voilà, c'est le football. Il faut directement se reconcentrer et remettre l'énergie qu'on a mis durant ces 13 matchs pour le prochain match.

"Il manque ce grain de chance"

Et de l'énergie, vous en avez encore ?

On va devoir en chercher. On n'a pas le choix. Il reste encore 9 matchs et ça va être 9 finales pour moi. On ne va pas lâcher. Ça a toujours été notre ADN depuis le début de saison et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décider de lâcher.

Que faut-il retrouver de ce qui faisait votre force dans les 13 victoires que vous avez reçues ?

C'est de remettre la même énergie. Je pense qu'on la met à chaque match, il y a tout le monde qui se bat, tout le monde qui défend ensemble. Mais il manque ce grain de chance. Ce petit grain de chance qu'on avait avant de pouvoir terminer les actions. Heureusement qu'il y a des renforts qui sont revenus de blessures. Malick, Pavel, et il y a Afonso aussi qui vient de revenir. Ça va faire du bien à l'équipe de pouvoir avoir plus d'armes offensives.

Le Celta a joué dur avec cinq jaunes. Auraient-ils mérité un rouge également ?

Oui, c'est clair. Le match est terminé. Malheureusement, même si je me plains, ça ne changera rien au score. Je n'ai rien à dire là-dessus.