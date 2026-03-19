A 10 pendant 80 minutes, l'OL craque et sort de la Ligue Europa

Réduit à dix dès la 19e minute, l'OL n'a fait que subir et s'incline presque logiquement contre le Celta de Vigo (0-2). La belle aventure européenne espérée prend fin dès les huitièmes de finale.
Une soirée dans la douleur. Ce jeudi soir, l’OL jouait sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Après le nul arraché en fin de match à Vigo il y a une semaine, le club lyonnais était encore en vie pour rejoindre une nouvelle fois le top 8 de la compétition. Et il y avait de l’espoir. Malgré la série de six match sans victoire, les supporters lyonnais ne voulait pas croire à un scénario dans lequel les joueurs de Paulo Fonseca prenaient déjà la porte. La raison ? Les retours de Pavel Sulc, Afonso Moreira et Malick Fofana dans le groupe rhodanien. Il y a bien longtemps que l’entraîneur portugais n’avait pas eu autant de munitions offensives. Seulement, il aurait fallu pour cela que l’OL ne fasse pas que défendre.
L'OL aurait pu rompre dès la première mi-temps
C’est pourtant bien le scénario qui s’est déroulé pendant trois quarts de cette seconde manche contre le Celta. La faute à un carton rouge reçu par Moussa Niakhaté dès la 19e minute. En mettant ses crampons sur le mollet de son adversaire, le Sénégalais n’a pas réussi à passer entre les gouttes, comme avait pu le faire Nicolas Tagliafico après seulement quelques minutes dans ce match. A 10 contre 11, le 5-3-2 mis en place comme à l’aller a vite volé en éclats et l’OL a logiquement brillé pour sa non-production offensive. En choisissant de ne pas faire de changer, Fonseca a passé son dispositif en 4-4-1. Sans un grand Dominik Greif, le Celta aurait pu vite prendre les devants. Mais le Slovaque a joué les murailles devant Durant (26), Willot (29e) et Lopez (36e). A 0-0 à la pause, les Lyonnais avaient réussi à faire le dos et à ne pas trop mal s’en sortir, même en ne montrant rien.
Tagliafico exclu en fin de match
La pause allait-elle pousser Paulo Fonseca à revoir sa copie avec l’entrée d’un des trois revenants ? Ce fut finalement Tanner Tessmann qui a remplacé Yaremchuk pour faire la paire avec Mata derrière. Une première alerte de Carreira (56e) laissait penser que la physionomie du match n’allait pas changer. Cela n’a pas manqué avec une ouverture du score galicienne à l’heure de jeu. En débordant à droite, Alvarez a trouvé Rueda qui a échappé à Abner pour marquer à bout portant. A 0-0, la tâche était déjà compliquée, à 1-0, difficile d’y croire. Le public a pourtant poussé, en même temps que Sulc et Moreira à la 67e minute. Des changements pour maintenir l’espoir d’une formation qui cherchait de nouveaux ressorts pour s’en sortir. Il y a eu un peu plus de danger sur le but de Radu, mais pas assez pour espérer quelque chose. Avec Fofana pendant 10 minutes, l’OL a joué son va-tout et permis au Celta de faire le break dans le temps additionnel. Cruelle fin pour une club qui nourrissait des ambitions.
Fonseca a déconné avec sa composition à 5 défenseurs!!
Il est responsable !
Une compo initiale à 5 , on reste à 4 après l'expulsion et le 1er changement qu'il fait c'est de remettre une défense à 5 avec ( en plus) l'entrée de Tessman...
Il a déjà gâché contre Man.U en mettant 5 défenseurs à la fin!
Son duo Abner Tagliafico ne fonctionne pas, et ce tocard s'entête.
Alors qu'au milieu on avait Merah ou Mangala (je parle pas de cette ordure de Tessman) qui auraient pu jouer dans le milieu en losange.
Quand on voit les entrées de moreira et de tessmann suis pas entraîneur mais je constate : morera pouvait débuter et mangala est bien meilleur que tessmann c’est quoi ces choix ??? J’avais rien contre Fonseca mais ça commence a faire beaucoup de mauvais choix qui nous mène a notre perte
Les Bad Gones aussi sont responsables !!
Sortir une banderole "Merci Fonseca" alors qu'il n'avait rien gagné c'est ́n'importe quoi !
Depuis ce jour là on a gagné 0 match !
Et merci Fonseca pour saborder la saison en quelques semaines.
S'il ne finit pas 3eme je considérerais qu'il a totalement foiré sa saison !
C'est un arbitre marseillais?
Depuis le 22 février, l'OL, c'est :
- défaite 3-1 à Strasbourg,
- défaite 3-2 à Marseille,
- élimination à la maison en coupe de France face à Lens,
- match nul à la maison contre le Paris FC,
- match nul contre le Celta chez eux à 11 contre 10,
- 0-0 contre Le Havre chez eux,
- élimination 2-0 à la maison contre le Celta chez nous.
"Quelle indignité" après 13 victoires (certes illusoires) de suite.
c'est une histoire de série 🙂
Solution contre Monaco
Envoyer tout les joueurs sélectionnés avec leur pays
Endrick Nartey Tessman etc … surtout ne pas les faire jouer
Ils me rappelle un peu trop Carrière qui ne faisait rien les matchs avant les sélections nationales !
A noter également accessoirement que le 1er (en bois) de l'Europa Ligue s'est fait sortir par le 16e.
Tout ça après la sortie des Bad Gones de leur banderole ridicule "Merci Fonseca"
Pas de rapport, mais effectivement, c'était prématuré.
Dommage, encore une saison où nous aurions pu faire quelque chose !
et du coup dans notre super partie de tableau, on joue contre qui en 1/4??
Genk ou Friboug, je te confirme que c'est mieux que Porto ou la Roma.
Après si quand la voie est tracée, ces blaireaux décident de tout foirer, c'est pas de la faute du tirage.
La honte
Et dire que beaucoup préfère aller en LDC alors qu'on est même pas fichu de gagner une ligue Europa.
Et si on commençait par la conférence ? Mais même pas sur pour celle là aussi...
J'étais déjà d'accord sur le fait que la LdC c'est trop haut pour nous mais alors vu la daube proposée ce soir, comme tu dis même la Conférence je sais pas si on aurait le niveau.
Dès que ça devient important, on est nuls.
Ça dépend, si on a Afonso, Pavel et Malick opérationnels, ce n'est pas la même chose.
La LDC c'est pas pour la gagner mais pour l'argent car je rappelle que le club reste fragile
Plus qu'à prolonger la fraude Fonseca maintenant et on repart comme ça pour quelques années 🙂
J’ai le sentiment que le match contre Lens est à l’image de notre saison
on y croit et au final ça fait pschiit
Qui y a cru? Sur la base de quoi?
En 3 semaines ta saison est fini. Tellement frustrant...
Ca y est, maintenant Fonseca est vraiment l'égal de Gérard Houllier.
Manchester n'était pas un accident. Fonseca, tu lui donnes Lyon, Lille, le Milan AC ou la Roma, le résultat est le même: scandaleux.
Saison finie, comme prévu. Aucun frisson, comme prévu. On va se faire tej du podium, comme prévu. Et on va perdre tous nos bons joueurs cet été, comme prévu.
Bon courage à ceux qui vont s'imposer ça jusqu'à la fin de saison, moi je suis supporter, pas masochiste.
Je n'ai pas bien suivi le match.
L'expulsion de Niakhaté est justifiée ?
Non seulement elle est justifiée, mais Tagliafico aurait dû en prendre un deux minutes avant.
Oui, il est en retard et le pied et haut.
Si frappart avait ete là elle aurait dit ca reste pas ca glisse.
Pfff, fin de saison en eau de boudin...
On était meilleurs sans nos 3 recrues de devant finalement !
Déjà au match aller, Fonseca a été frileux quand on jouait à 10contre 11.
Mais là c'est trop!
C'est pas de la frilosité c'est de la connerie arrogante.
Mais cavegone va venir te dire que le match aller était bien dans le jeu (ce qu'il avait dit).
J’ai la haine !!!
J’ai la haine…
On s’en remettra pas
Moi je m’en remettrai pas
C’était pire que la saison dernière, on a un entraîneur qui ne sait pas faire des changements pendant un match
Je ne comprend même pas comment certains arrivent à le défendre
Vous avez vu l’entraîneur en face.
Nous a l’aller on prend 0 risque
Au retour 0 risque
On est l’équipe la plus prévisible d’Europe
Je peux même pas félicité l’adversaire car ils ont été même plus nul que nous.
Mais eux ont tenté là où nous on été bloqué avec avec nos compostions stéréotypés
"Je ne comprend même pas comment certains arrivent à le défendre"
J'avais cherché à le défendre car cette saison c'était mieux mais là c'est trop.
Abner, Tessman, Yaremchuk, Merah boycotté, sa frilosité, la défense avec Abner et Tagliafico (ca marche pas), le fait d'avoir tiré sur Sulc et Moreira jusqu'à la corde y a quelques semaines, etc etc
Ce coach, nerveux et arrogant, a foiré toutes ses fins de saisons depuis des années, c'est pas anodin.
Qu'il aille se faire foutre.
Je ne sais meme pas quoi dire.
L'élimination est pour fonseca.
A la limite, le 11 de depart, ca peut s'entendre si tu parle du manque de rythme, ok, meme si on pourrait debuter avec moreira et remplacer par fofana en 2eme.
Mais quand tu remplace en plus yaremchuk le fantome par tessmann qui est une honte, c'est pas possible.
A jouer tous derrière forcement tu finis par en prendre un face a une equipe quo en plus est pas bonne.
Et comme c est bizarre, en faisant entrer des joueurs de profondeur et avec un minimum de talent, c est dingue, tu a des possibilités et l'équipe adverse est moins dans le confort.
Jouer a 10 ca veut pas dire jouer bas.
Si tu joue avec des joueurs de profondeur, tu es dangereux.
Mais fonseca nous a refait une Manchester.
Point positif, avec 1 match par semaine, j'ose esperer que tessmann et yaremchuk ne poseront plus les pieds sur le terrain car eux…….
Bref, jai les boules, car on s est chier dessus
Niveau coaching, c'est une pipe
Fonseca foire toutes ses fins de saisons et craque dès que ça devient important depuis la nuit des temps... mais ça doit être du hasard...
Avec Sulc et Moreira ce soir, on aurait eu une chance de passer mais quand on était nombreux à réclamer du temps de jeu pour les jeunes pour les faire souffler, Fonseca avait préféré tirer sur la corde avec eux.
Quant à faire rentrer Tessman, que tout le monde trouve à chier (à juste titre), et autant miser sur Abner, c'est ridicule.
Au fait vous voulez que je vous ressorte mes stats sur Merah ?
Il est essentiel pour apporter de la technique et conserver la balle (ce qui fait remonter le bloc) et comme par hasard dès qu'on est mauvais cette saison, il est absent.
Ah oui et aussi : Yaremchuk est une immense fraude.
Recruté par communautarisme ukrainien de Fonseca qui voulait faire plaisir à se femme sûrement.
sortir le plot en attaque pour un plot en défense, faut avouer que c'est pas l'idée du siècle
L'idée du siècle c'est la défense à 5 à l'aller quand on en supériorité numérique.
La défense à 5 au coup d’envoi.
La défense à 5 qu'il remet en seconde période.
Niakhaté grosse saison mais dès que ça devient sérieux il craque mentalement :
- TAB loupé en 8ème de CAN 2023
- MU OL 2025
- TAB loupé en quart de CdF 2026
- rouge ce soir qui tue son équipe
Son histoire de CAN ça le plombe un peu ! Mais comme il n'y avait pas de choix en DC ...
Après il reste un joueur recruté cher dans un club mineur de 1 er league!
Il perd un paquet de ballons mais défensivement il fait une grosse saison, ce soir c'est techniquement qu'il se foire
Moussa nous fait sortir des 2 coupes non ?
La palme quand même une fois de plus a l'arbitrage qui nous plombe notre match
Même ensuite il a dégainé des jaunes sévères
La honte ce monde de tocards
La palme pour la composition et le coaching de Fonseca
La rentrée de cette ordure de Tessman je digère pas.
Putain de yankee de m*rde, quand est ce qu'ils arrêteront de nous les briser ces blaireaux ?
Bah, y'en a déjà un qu'on ne devrait plus revoir. Tessman devrait suivre bientôt, l'OL voulait déjà le vendre à la mi-saison. Mais j'espère aussi que pour Yaremchuk, il n'y a pas d'option obligatoire d'achat.
Comment gagner un match en faisant des entames comme on fait avec un rythme de début dicté par Greif
à deux à l’heure et en cherchant la merde pffff…
Ne pas oublier où l'OL était en fin de saison dernière ..
Oui déçu ! ne rien remporter cette saison encore une fois mais franchement avec un groupe venu de nul part, sans profondeur de banc satisfaisant du fait du l'impossibilité d'investissement, le cumul de blessés...
Bref si il faut aller en LDC pour rapporter plus de pognon il faut y aller, mais faut faire 3 eme ....pas 4 eme....
Mais sportivement je préfère l'Europa qu'on pourra peut être un jour gagné !
Aller les gars gardons espoir il faut faire un truc dimanche !
La gagner? Oui, en changeant de coach, à la rigueur.
Faut arrêter de rêver, on ne gagnera plus rien avant encore une ou deux décennies, encore moins une coupe d'Europe
Quand je pense aux virages qui rendaient hommage à Fonseca il y a un mois...
Quel putain de grand coach. Encore un superbe cadeau de Textor.
Et le pire c'est qu'on est foutu de le prolonger. Si l'équipe dirigeante fait ça, je ne veux même plus entendre parler d'elle.
Fonseca va dire que son équipe a été maguegnifique.
Et tout son blabla pour ne pas expliquer cet enchaînement de contre performance avec sa défense à 5!!!
La blague Yaremchuk et le fantôme d'Endrick sont réellement un problème pour cette équipe. Peut-être ne sait on pas les utiliser, mais en tout cas, il ne font pas grand chose pour offrir des solutions. Toutefois, Endrick à l'excuxe de la jeunesse et semble aussi un peu désabusé par toutes les faiblesses techniques qu'il voit autour de lui, et au moins il aura fait un début tonitruant avant de sombrer dans la médiocrté générale.
Yaremchuk lui, c'est sûrement le beau-frère de Fonseca, ou quelque chose comme ça... Il semble tellement perdu sur le terrain...
Le plus perdu c'est Fonseca
Oui, mais lui est sur le banc ou en bord de terrain.
Sans blaguer, il me semble que la femme de Yarem est une copine de l'épouse de Fonseca.
La honte.
Une purge de niveau européen.
Niakhaté c'est essuyage des crampons avant le tir au but raté + Niakhaté c'est essuyage des crampons sur le joueur de Vigo = 2 éliminations.
La fatigue ça va bien un moment comme excuse.
Des fautes courantes dans le foot et les fauteurs restent sur le terrain généralement.
Le mois de mars de tous les dangers, on aura tout perdu au final... Les absences de nos joueurs clés au pire moment nous auront fait mal, on a vu que dès que Moreira et Sulc sont entrés tout a changé.
Il faut reconnaître aussi que faire rentrer Tessman, qui est catastrophique en ce moment, était une mauvaise idée, on a défendu trop bas et on pouvait pas remonter la balle...
Les - :
Taglia catastrophique,
Yarem et Endrick transparents,
Nartey qui est intéressant pour porter le ballon mais trop friable défensivement,
Les + :
Greif qui nous maintient dans le match un moment,
Kango qui a l'air prometteur,
Les retours de Moreira et Sulc, dès leur rentrée on a montré un nouveau visage
+1
Ils ont voulu marquer sans tirer au but !
Si on prolonge Fonseca, on est les rois des cons
un remake tant de fois vécu: csk Moscou, Ajax , west ham, Manchester et maintenant Celta vigo. pas facile d’être supporter de l’ OL ces dernières années.
un nul dimanche contre Monaco ne serait déjà pas si mal.🙏
Point positif du soir, le retour des blessés.
Ce match était insipide, le style du Celta c'est vraiment pas ma tasse de thé.
Je trouve les commentaires sur Endrick un peu dur, beaucoup criait au génie au début alors qu'il y avait des mauvaises attitudes et maintenant c'est devenu une chèvre selon certains. Pour le défendre un peu son utilisation n'est pas top, il met des bons ballons mais Yarem les loupe, je pense qu'il va nous être utile contrairement à notre attaquant pivot, à Abner à Tessmann.
Nartey est un peu décevant, il reste jeune et il a peut-être du mal à enchainer.
J'espère qu'on ne reverra pas Yarem, Abner et Tessmann pendant un moment mais j'ai des doutes.
Tolisso avait l'air au fond du trou, il va falloir se remobiliser
Je remets la stat, n'en déplaise à cavegone qui préfère Abner ou Tessman milieu :
[stat avant Vigo retour]
"Cette saison Merah a été boycotté (0 minute de jeu !) par Fonseca contre :
- Toulouse aller -> défaite
- Nice aller -> défaite
- Strasbourg aller -> victoire
- PFC aller -> nul piteux
- Brest aller -> nul piteux
- Lorient aller -> défaite
- Lille retour -> victoire
- Strasbourg retour -> défaite
- Marseille retour -> défaite
- Lens CdF -> nul
- Vigo aller -> nul piteux
- Le Havre -> nul piteux
Ainsi, lors des matches sans Merah, on a 2 victoires, 5 nuls et 5 défaites.
Donc sans Merah c'est 16.7 % de victoires seulement pour l'OL !!!
Sachant qu'au total on a 8 défaites cette saison (les 5 matches précités + Rennes (vol) + PSG (vol) + Betis (équipe B)), ça veut dire que 62.5 % de nos défaites ont eu lieu sans Merah."
Abner était censé apporter une verticalité qu'on a pas réussi à mettre en place dans les 20 premières minutes.
Après ça c'était mort.
Tessman, j'avoue, je n'y comprend rien. Il a perdu un nombre de ballon en tant que DC, flippant, aucune intervention notable. 'était horrible.
On a été déficitaire au milieu, pour cause, Nartey très emprunté, et La Défense à 5 nous met en infériorité.
Rien allait.
Après l'entame des joueurs a été dégueulasse et ça c'est bien de leur faute
En fait, Eric Zemmour (aka Tulius Detritus) a raison, le communautarisme est un réel danger : la preuve la plus flagrante est le duo Fonseca-Yaremchuk.
Et vu que Fonseca l'a sûrement pris pour faire plaisir à sa femme, le féminisme est aussi un danger !!!
https://www.youtube.com/watch?v=teGKLFIpyrA
C est pas parce qu'on joue a 10 quon ne peux pas jouer au foot surtout a domicile face a une equipe prenable.
Cest ca qui ne passe pas de mon côté.
On a 1 tir cadré de tolisso a la 86eme une tete molle.
Apres, je ne tomberais sur fonseca sur l'ensemble de la saison, mais sur ses lectures de match et sa frilosite.
Ccest toujours plus simple de le dire de notre côté mais a la mi temps jesperais qu'il sorte yaremchuk, pour passer a 4 derrière, 3 milieu avec morton nartey et tolisso et devant avec endrick et moreira.
Mais non, tu fais entrer tessmann qui est horrible.
Deja en 1ere mi temps, avant meme le rouge, o' se fait marcher dessus car les espagnols savaient tres bien comment nous bloquer.
On navait aucune profondeur et terriblement prévisible, facile a contrer.
Tu te prend des vagues, mais tu decide do'c de reciler encore plus.
Forcément, ca craque et c est au pied du mur, a 25 minutes de la fin que tu prend enfin un pzu de créativité.
Et la, miracle, quand tu a des joueurs de percussion, c est fou, tu apporte du danger c est incroyable ça !!!!
Bref, va vite falloor se remobiliser.
Ce week-end, face a Monaco, on se releve ou on sombre
On résume, à Vigo on joue à 11 contre 10 on fait match nul. Impossible démarquer un 2eme but qui changeait tout.
Chez nous on joue à 10 contre 11 on en prend 2 on en marque aucun.
Cherchez l’erreur. Dans ces conditions impossible de nous qualifier qui plus est contre une équipe très faible.
Cela fait maintenant 7 match que l’on ne gagne pas et Monaco est à venir. J’ai bien peur que ce mois de mars nous soit fatal.
La seule excuse que nous ayons c’est notre profondeur de banc car avec à un certain moment 9 joueurs blessés difficile de faire mieux. Espérons qu’avec les retours de nos blessés nous finissions la saison en boulet de canon.
Franchement je m'aperçois que de ce détacher du foot permet de rester cool, détendu et de faire des économies..
Je refuse de m'abonner à canal ca m'oblige à ne pas voir les matchs, en meme temp quand on arrive du taf à 19h15 et qu'on joue déjà à 10, je préfère prendre une douche avec ma femme..
Je vient de survoler les commentaires, ca valais vraiment le coup de ne pas regarder, je me remercie moi meme..
Bon mais sinon lire que la saison est foutu, moi je pense au contraire qu'elle vient de prendre un nouveau depart..
On va surement pas gagner dimanche, mais par contre je nous voit bien finir 3eme maintenant que nous avons que la L1 et que les blessés reviennent, bien sur ca ne vaut pas une victoire en coupe d'Europe
Mais le foot c'est énormément de patience si on m'avais dit quand je suis tomber amoureux de ce club lors de mon premier match en barrage de division 2 que l'OL allais gagner 7 titres j'aurai dit mais non vous moquer pas de moi je ne veut juste en voir un seul dans ma vie..
Et finalement on en a vu 7 car on a gravis les marches petit à petit avec de la stabilité et des bons choix.
Commençons par stabilisé ce club sur 2 ou 3ans essayons de garder cet effectif et on pourra peut etre envisager de caresser l'espoir que peut etre si on a de la chance sur un malentendu on gagnera un truc..
Aller bon courage à tous
La nouvelle saison commence déjà, les dirigeants sont en train de réfléchir à des noms pour remplacer Fonseca.
Il faut passer à autre chose si on veut avancer.
Pourquoi pas voir avec Rémi dès fois qu'il serait tenté pour remettre ça...
Bon c'est la lose....
Au moins on aura plus de temps pour préparer les matchs de championnat.
J'ignore pourquoi les équipes de Fonseca se sabordent comme ça,peut être que l'équipe est à l'image du coach,trop nerveuse.
Remember le lot de carton rouge en début de saison.
Un vrai problème pour moi.😖
Ce n'est pas que Fonseca, après les deux titres avec Rémi on a pris que des entraineurs moyens. Je ne met pas Sage dedans car l'escroc ne lui a pas laissé le temps de prouver ce qu'il pouvait peut être accomplir.
Il a aucune lecture de jeu.
Dédicace à un supporter qui m’avait répondu ironiquement de présenter ma candidature.
Mais tous les entraîneurs fonctionne de la même façons.
Je suis pas entraîneur et je suis encore joueur, mais je suis dans le football encore et il m’est arrivé de discuter avec des coach pro et leur adjoint.
Fonseca est connue dans le milieu, il est très prévisible.
Ses changements sont décidés avant le match et il a du mal à sortir de son plan de jeu.
Nartey fait 3 fois la même erreur avant le but, 3 fois en 10 minutes!
Comment ne pas le sortir ???
Comment a l’aller je me répète mais à 11 contre 10 ne pas rentrer hamdani pour apporter le surnombre dans la surface ??
Eux le leur est pas spectaculaire mais à la mi temps déjà il fait le nécessaire
Quelle déception !! Finir premier pour se faire sortir comme ça par une équipe faible et diminuée (eux aussi) sans y avoir cru a aucun moment et sans aucun frissons.
Clairement Fonseca est totalement responsable de cet échec.
On n’a jamais reussi à emballer le match aller alors qu’on doit le gagner en jouant a 11 contre 10.
Et ce soir l’entame est catastrophique on a tout de suite senti qu’on y etait pas tactiquement ni mentalement !! Meme a 11 contre 11 on n’arrivait pas a ressortir les ballons.
Et a 10 contre 11 aucune réaction du coach, il attend la mi temps pour faire rentrer Tessman!!
Je suis dégoûté de la façon dont on se fait eliminer, je suis dégoûté d’avoir cru qu’Endrick etait la pièce manquante pour nous faire vivre quelque chose de grand cette saison alors qu’il ne mouille meme pas le maillot pour compenser l’expulsion de son coéquipier. Pas besoin de lui qd on a des guerriers comme Moreira et sulc.
Fonseca je ne l’ai jamais aimé. Je lui reconnais des qualités de management car le groupe qu’il a créé cette saison c’est beau. Mais il n’est pas un coach.
Perdre oui mais sans avoir eu l’impression d’essayer de gagner c’est HONTEUX!!
Rendez nous pierre sage.
Et sans être passé par des barrages.