A 10 pendant 80 minutes, l'OL craque et sort de la Ligue Europa

Réduit à dix dès la 19e minute, l'OL n'a fait que subir et s'incline presque logiquement contre le Celta de Vigo (0-2). La belle aventure européenne espérée prend fin dès les huitièmes de finale.

Une soirée dans la douleur. Ce jeudi soir, l’OL jouait sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Après le nul arraché en fin de match à Vigo il y a une semaine, le club lyonnais était encore en vie pour rejoindre une nouvelle fois le top 8 de la compétition. Et il y avait de l’espoir. Malgré la série de six match sans victoire, les supporters lyonnais ne voulait pas croire à un scénario dans lequel les joueurs de Paulo Fonseca prenaient déjà la porte. La raison ? Les retours de Pavel Sulc, Afonso Moreira et Malick Fofana dans le groupe rhodanien. Il y a bien longtemps que l’entraîneur portugais n’avait pas eu autant de munitions offensives. Seulement, il aurait fallu pour cela que l’OL ne fasse pas que défendre.

L'OL aurait pu rompre dès la première mi-temps

C’est pourtant bien le scénario qui s’est déroulé pendant trois quarts de cette seconde manche contre le Celta. La faute à un carton rouge reçu par Moussa Niakhaté dès la 19e minute. En mettant ses crampons sur le mollet de son adversaire, le Sénégalais n’a pas réussi à passer entre les gouttes, comme avait pu le faire Nicolas Tagliafico après seulement quelques minutes dans ce match. A 10 contre 11, le 5-3-2 mis en place comme à l’aller a vite volé en éclats et l’OL a logiquement brillé pour sa non-production offensive. En choisissant de ne pas faire de changer, Fonseca a passé son dispositif en 4-4-1. Sans un grand Dominik Greif, le Celta aurait pu vite prendre les devants. Mais le Slovaque a joué les murailles devant Durant (26), Willot (29e) et Lopez (36e). A 0-0 à la pause, les Lyonnais avaient réussi à faire le dos et à ne pas trop mal s’en sortir, même en ne montrant rien.

Tagliafico exclu en fin de match

La pause allait-elle pousser Paulo Fonseca à revoir sa copie avec l’entrée d’un des trois revenants ? Ce fut finalement Tanner Tessmann qui a remplacé Yaremchuk pour faire la paire avec Mata derrière. Une première alerte de Carreira (56e) laissait penser que la physionomie du match n’allait pas changer. Cela n’a pas manqué avec une ouverture du score galicienne à l’heure de jeu. En débordant à droite, Alvarez a trouvé Rueda qui a échappé à Abner pour marquer à bout portant. A 0-0, la tâche était déjà compliquée, à 1-0, difficile d’y croire. Le public a pourtant poussé, en même temps que Sulc et Moreira à la 67e minute. Des changements pour maintenir l’espoir d’une formation qui cherchait de nouveaux ressorts pour s’en sortir. Il y a eu un peu plus de danger sur le but de Radu, mais pas assez pour espérer quelque chose. Avec Fofana pendant 10 minutes, l’OL a joué son va-tout et permis au Celta de faire le break dans le temps additionnel. Cruelle fin pour une club qui nourrissait des ambitions.