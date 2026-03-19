Avant OL - Celta, le trophée de la Ligue Europa exposé à Lyon

Quelques heures avant le huitième de finale retour entre l'OL et le Celta, le trophée de la Ligue Europa a été exposé dans une rue lyonnaise.

C’est un trophée que l'OL rêverait d’exposer dans son musée. Opposés au Celta en huitième de finale retour de Ligue Europa ce jeudi soir (18h45), les Lyonnais s’apprêtent à disputer l’un des matchs les plus importants de leur saison. Habitués aux beaux parcours dans la compétition, les Rhodaniens espèrent décrocher le cinquième billet de leur histoire pour les quarts de finale.

Car si l’OL a souvent répondu présent en Ligue Europa, le meilleur parcours du club reste à ce jour l'épopée de 2017. Cette année-là, les Lyonnais avaient atteint les demi-finales après avoir éliminé notamment l’AS Roma et le Besiktas. Une aventure finalement stoppée aux portes de la finale par l’Ajax Amsterdam. Malgré une victoire au match retour (3-1), les Lyonnais n'avaient pas réussi à combler l'écart creusé par les Néerlandais à l’aller (4-1).

L'UEFA a exposé deux trophées

Comme un symbole, à quelques heures de ce rendez-vous décisif, l’UEFA a choisi de mettre son trophée à l’honneur. Ce jeudi après-midi, sous le soleil de la capitale des Gaules, la coupe de la Ligue Europa a été exposée en plein cœur de la ville. Installé sur un podium à proximité de l’arrêt de métro Monplaisir-Lumière, le trophée s’est offert aux regards des passants, aux côtés de son homologue de la Ligue Conférence. Les trophées de la Ligue Europa et de l’Europa Conference League seront exposés ce vendredi au centre commercial de la Part-Dieu, de 15h30 à 20h

Jamais remporté par l’OL, ce trophée pourrait s'installer définitivement dans le Rhône en cas de sacre. La finale est prévue le 20 mai prochain à Istanbul, et à Lyon, l’espoir d'un titre majeur, plus connu depuis 2012, est dans toutes les têtes.