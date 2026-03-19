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Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta)
Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL - Celta : avant-match, horaire et diffusion TV

  • par Elohan Latta

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez toutes les informations pratiques du huitième de finale retour d’Europa Ligue entre l’OL et le Celta.

    Avant-match

    Après le statu quo du match aller à Balaídos (1-1), le Celta débarque à Décines ce jeudi 19 mars pour le deuxième volet. Sans trois joueurs importants, dont notamment son attaquant de pointe Borja Iglesias, exclu à l’aller, les Galiciens n’affichent plus la confiance qui était la leur avant le premier acte jeudi dernier. D’ailleurs, comme l’OL, ils n’ont pas réussi à connaître le succès ce week-end, ne ramenant qu’un point de leur déplacement face au Betis. En conférence de presse d’après-match jeudi dernier, le coach galicien, Claudio Giráldez, l’a affirmé : "Lyon reste évidemment le favori. Mais nous savons que nous allons vendre chèrement notre peau et nous avons encore beaucoup à dire dans cette confrontation car nous voulons être en quarts de finale", a-t-il déclaré.

    De son côté, l’OL avance en eaux troubles. Sans succès depuis six rencontres après son partage des points au Stade Océane ce dimanche (0-0), l’équipe de Paulo Fonseca semble avide de solutions. Trop scolaires dans le jeu et pas assez tranchants dans les deux surfaces, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont pourtant montré un bon visage lors de la première manche en Espagne. Résilients et conquérants, les Lyonnais n’ont jamais lâché pour revenir au score dans les derniers instants (1-1, 87e).

    Mais ce jeudi, il ne sera plus question d’être dans les calculs. Paulo Fonseca alignera les onze joueurs les plus aptes à démarrer cette rencontre. Et se grefferont à ces derniers Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Šulc. Les trois dynamiteurs de l'attaque lyonnaise, de retour dans le groupe, ne seront toutefois "pas prêts pour jouer 90 minutes ", a précisé le tacticien portugais à la veille du match. Une bonne nouvelle dans une période délicate pour le club. Ce jeudi, porté par son public à domicile, l'OL espère filer vers son cinquième quart de finale de son histoire en Ligue Europa. 

    À quelle heure se joue OL - Celta ?

    Le coup d’envoi de la rencontre entre l’OL et le Celta sera donné à 18h45 au Parc OL. Le Bosnien Irfan Peljto sera au sifflet pour diriger la rencontre.

    Sur quelle chaîne sera diffusé OL - Celta ?

    Canal + diffusera l’intégralité du match sur son antenne dès 18h45. Stéphane Guy et l’ancien lyonnais Clément Grenier seront aux commentaires de ce huitième de finale retour. De son côté, le très expérimenté Laurent Paganelli sera en bord terrain pour recueillir des réactions en avant-match, à la mi-temps et après le coup de sifflet final.

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