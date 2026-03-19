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Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo (DENIS DOYLE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Toujours en vie, le Celta veut "garder son identité" contre l’OL

  • par David Hernandez

    • Pas éliminé mais pas qualifié avant le huitième retour ce jeudi (18h45), le Celta de Vigo croit en ses chances. Claudio Giráldez ne compte pas renier ses principes, promettant de faire mal à l’OL en contre.

    "Un match qui sera plus tactique qu'émotionnel". Mercredi, dans les entrailles du Parc OL, Claudio Giráldez a rapidement posé les bases de ce que sera le match retour entre l'OL et le Celta de Vigo. Après le nul 1-1 en Espagne, les deux clubs ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de Ligue Europa. Seulement, il ne faut pas forcément s'attendre à un match débridé à 18h45 ce jeudi à Décines.

    Paulo Fonseca a rappelé qu'il ne faudra pas se lancer à corps perdu vers le but galicien et a été rejoint par son homologue espagnol. "Nous allons essayer de garder notre identité malgré les absences. Nous abordons le match avec conviction. Il faut rester sereins pour se concentrer sur le match et non sur l'aspect émotionnel. Nous savons exactement comment leur faire mal en mettant la pression." La recette ? Tenter de faire comme l'aller mais en augmentant le curseur sur la pression exercée et donc s'offrir plus de situations en contre.

    "Il vaut parfois mieux affronter une équipe avec ses meilleurs joueurs"

    Cela avait plutôt bien fonctionné sur l'ouverture du score de Rueda et Claudio Giráldez aimerait que son équipe en fasse un peu plus "en se montrant efficace dans les derniers mètres". Confronté aux suspensions de Borja Iglesias et Oscar Mingueza, le Celta n'aura pas les mêmes joueurs, mais la même volonté qu'à l'aller. Et si, côté OL, Pavel Sulc, Afonso Moreira et Malick Fofana sont de retour, le coach galicien y voit une bonne chose car "parfois, il vaut mieux affronter une équipe qui aligne ses meilleurs joueurs". De quoi donner un surplus de motivation au Celta, poussé par près de trois mille supporters ?

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