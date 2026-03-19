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Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL - Celta : trois Lyonnais sous la menace d'une suspension

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Tagliafico, Morton et Mata risquent une suspension en cas de qualification pour un quart de finale de Ligue Europa s’ils reçoivent un carton jaune face au Celta ce jeudi (18h45).

    Cette semaine s’annonce particulièrement délicate pour Nicolas Tagliafico. Dès ce jeudi, à l’occasion de la réception du Celta pour le huitième de finale retour à Décines (18h45), le latéral gauche lyonnais devra faire preuve de vigilance. Averti lors du match aller, il cumule désormais deux cartons jaunes dans la compétition, après celui reçu face au Betis (0-2) lors de la phase de ligue.

    Il n’a donc plus de marge d’erreur : un nouveau carton jaune entraînerait automatiquement une suspension en Ligue Europa. S’il parvient à éviter un avertissement jeudi, il devra rester tout aussi prudent dimanche face à Monaco (15h). En effet, après son carton jaune reçu au Havre le week-end dernier, l’Argentin n’est plus qu’à une unité du seuil des cinq cartons, synonyme de suspension en Ligue 1.

    Morton et Mata dans la même situation

    L’Argentin ne sera toutefois pas le seul joueur concerné. Tyler Morton et Clinton Mata sont également dans une situation similaire. Le milieu anglais a été averti à deux reprises en Ligue Europa, face aux Young Boys (1-0) et au PAOK (4-2). De son côté, le défenseur angolais a écopé de cartons jaunes lors des rencontres face à Utrecht (1-0) et contre les Go Ahead Eagles (2-1).

    Une indiscipline que les deux joueurs lyonnais, qui verront leur compteur remis à zéro après les quarts seulement, paient également en Ligue 1. En effet, Clinton Mata a dû faire l'impasse sur le déplacement au Havre ce dimanche, tandis que Tyler Morton sera absent contre Monaco, tous deux ayant atteint la barre des cinq cartons jaunes.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 19 Mar 26 à 8 h 50

      + Kluivert quand il reviendra

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    2. Avatar
      Monark - jeu 19 Mar 26 à 8 h 51

      Pas de blague : discipline pour nos trois joueurs dans le radar.🙏🏽

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    3. Avatar
      BadGone91 - jeu 19 Mar 26 à 9 h 03

      Franchement c'est le cadet de nos soucis. Le plus important est de réaliser un gros match ce soir, de gagner, et de se qualifier au prochain tour.

      Ensuite on aura le retour de nos blessés, et ça change complètement la donne. Même s'ils ne jouent pas au même poste.

      Bon il faudrait si possible éviter d'avoir ces 3 joueurs (+Kluivert ?) absents en même temps, parce que ce sont quand même des joueurs très importants !

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      1. Avatar
        olgoneforever - jeu 19 Mar 26 à 9 h 11

        BG91.... "Cadet de nos soucis.."
        Quand même je ne dirais pas ça : on a vu combien les absences de certains nous ont coûté !
        Et là on parle de cadres de l'équipe.
        J'espère surtout pas voir de carton " stupide" genre réponse à une provoc ou tirage de maillot à 70m de nos buts. Après bien sûr il y a le " carton utile ou salvateur!:"
        Mais tu as raison : qualif...qualif...qualif!

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        1. Avatar
          BadGone91 - jeu 19 Mar 26 à 9 h 17

          Oui bien-sûr. Mais je disais ça dans le sens où il ne faut pas trop y réfléchir. Parce que c'est comme s'ils commencent le match avec un jaune, et donc ils vont défendre différemment, ce qui peut potentiellement nous couter un but voir le match !

          Donc la victoire avant tout ! Et bien-sûr ne pas prendre de cartons sur des fautes inutiles !!

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