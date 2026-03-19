OL - Celta : trois Lyonnais sous la menace d'une suspension

Tagliafico, Morton et Mata risquent une suspension en cas de qualification pour un quart de finale de Ligue Europa s’ils reçoivent un carton jaune face au Celta ce jeudi (18h45).

Cette semaine s’annonce particulièrement délicate pour Nicolas Tagliafico. Dès ce jeudi, à l’occasion de la réception du Celta pour le huitième de finale retour à Décines (18h45), le latéral gauche lyonnais devra faire preuve de vigilance. Averti lors du match aller, il cumule désormais deux cartons jaunes dans la compétition, après celui reçu face au Betis (0-2) lors de la phase de ligue.

Il n’a donc plus de marge d’erreur : un nouveau carton jaune entraînerait automatiquement une suspension en Ligue Europa. S’il parvient à éviter un avertissement jeudi, il devra rester tout aussi prudent dimanche face à Monaco (15h). En effet, après son carton jaune reçu au Havre le week-end dernier, l’Argentin n’est plus qu’à une unité du seuil des cinq cartons, synonyme de suspension en Ligue 1.

Morton et Mata dans la même situation

L’Argentin ne sera toutefois pas le seul joueur concerné. Tyler Morton et Clinton Mata sont également dans une situation similaire. Le milieu anglais a été averti à deux reprises en Ligue Europa, face aux Young Boys (1-0) et au PAOK (4-2). De son côté, le défenseur angolais a écopé de cartons jaunes lors des rencontres face à Utrecht (1-0) et contre les Go Ahead Eagles (2-1).

Une indiscipline que les deux joueurs lyonnais, qui verront leur compteur remis à zéro après les quarts seulement, paient également en Ligue 1. En effet, Clinton Mata a dû faire l'impasse sur le déplacement au Havre ce dimanche, tandis que Tyler Morton sera absent contre Monaco, tous deux ayant atteint la barre des cinq cartons jaunes.