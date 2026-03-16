Averti en première mi-temps au Havre, Nicolas Tagliafico a récolté son quatrième jaune. Le latéral argentin manquera un match de l’OL en Ligue 1 lors de son prochain avertissement.

En plus des blessures, l'OL doit également composer avec les suspensions. Dimanche, Paulo Fonseca ne pouvait pas compter sur Clinton Mata, suspendu pour une accumulation de cartons. Un mal pour un bien presque car l'Angolais a enfin pu souffler, la défense lyonnaise finissant enfin avec un clean-sheet. Dimanche prochain, ce sera au tour de Tyler Morton de faire défaut, suite à son avertissement à Marseille, son cinquième. Suspendu contre Monaco, l'Anglais coupera aussi, lui qui enchaîne, même si l'OL aurait bien besoin de son métronome contre le club de la Principauté.

Trois avertissements consécutifs

Ce choc de la 27e journée de Ligue 1, Nicolas Tagliafico le disputera dimanche prochain à Décines. Toutefois, le latéral gauche devra se tenir à carreau. Au stade Océane, l'Argentin a écopé d'un carton jaune à la 42e minute. Un avertissement qui porte à quatre son total (Lorient, Lens, Paris FC) depuis son retour de suspension en novembre dernier. Une nouvelle biscotte et ce sera donc un match de suspension pour Tagliafico d'ici à la fin de la saison.