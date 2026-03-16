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Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre) (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Ligue 1 : Tagliafico (OL) désormais sous la menace d’une suspension

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Averti en première mi-temps au Havre, Nicolas Tagliafico a récolté son quatrième jaune. Le latéral argentin manquera un match de l’OL en Ligue 1 lors de son prochain avertissement.

    En plus des blessures, l'OL doit également composer avec les suspensions. Dimanche, Paulo Fonseca ne pouvait pas compter sur Clinton Mata, suspendu pour une accumulation de cartons. Un mal pour un bien presque car l'Angolais a enfin pu souffler, la défense lyonnaise finissant enfin avec un clean-sheet. Dimanche prochain, ce sera au tour de Tyler Morton de faire défaut, suite à son avertissement à Marseille, son cinquième. Suspendu contre Monaco, l'Anglais coupera aussi, lui qui enchaîne, même si l'OL aurait bien besoin de son métronome contre le club de la Principauté.

    Trois avertissements consécutifs

    Ce choc de la 27e journée de Ligue 1, Nicolas Tagliafico le disputera dimanche prochain à Décines. Toutefois, le latéral gauche devra se tenir à carreau. Au stade Océane, l'Argentin a écopé d'un carton jaune à la 42e minute. Un avertissement qui porte à quatre son total (Lorient, Lens, Paris FC) depuis son retour de suspension en novembre dernier. Une nouvelle biscotte et ce sera donc un match de suspension pour Tagliafico d'ici à la fin de la saison.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      ciresglover - lun 16 Mar 26 à 12 h 20

      Après faut voir car si il prend un jaune contre Monaco il manquera le match au retour de la trêve à laquelle il risque de participer donc rentrer décalqué. Je ne sais pas quel match sera après la trêve mais ça se regarde car après il pourra gérer la fin de saison

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 16 Mar 26 à 12 h 26

        Apres la treve on se déplace à Angers.

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