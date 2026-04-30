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OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 avril en podcast

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Au meilleur du moment, du moins pour l'instant, l'OL enchaîne. Samedi dernier, il a dominé Auxerre à domicile pour garder sa place sur le podium (3-2). À trois rencontres du terme de la saison, il croit plus que jamais en un retour en Ligue des champions. Mais le fera-t-il ? C'est la question à laquelle Nicolas Puydebois, Enzo Reale et notre invité Tom Bonnard, de Radio Scoop, ont essayé de répondre dans Tant qu'il y aura des Gones.

    Tolisso, le patron de la fin de saison ?

    Après cette première partie d'émission, l'équipe de TKYDG s'est penchée sur un cas particulier : celui de Corentin Tolisso. Le milieu de terrain, qui a connu une baisse physique, est aujourd'hui géré par le staff. Il semble en pleine possession de ses moyens avant l'ultime ligne droite de l'exercice 2025-2026. Buteur et passeur face à l'AJA, le champion du monde 2018 est même décisif en sortie de banc.

    Enfin, en conclusion de cet opus, Malek, spécialiste des sujets économiques autour de l'Olympique lyonnais, a évoqué la situation rhodanienne. Club en vente, Michele Kang, Ares, John Textor, contentieux avec Botafogo... Plusieurs points ont été évoqués.

    Vous pouvez également écouter Tant qu'il y aura des Gones sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

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